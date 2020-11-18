Как добиться бесплатного теста на COVID и получить лечениe

Суды взыскали с больниц два миллиона рублей в пользу пациентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские больницы выплатили пациентам, застрахованным в СМК «АСТРАМЕД- МС», два миллиона рублей за некачественную медицинскую помощь. Удовлетворено 11 исков, поступивших в суды с начала года.

Одну из крупных денежных компенсаций (250 тысяч рублей) получила жительница Екатеринбурга, сломавшая ногу. Как сообщили URA.RU в страховой компании, сначала пациентке было назначено консервативное лечение, несмотря на все имеющиеся показания для операции. После операцию все-таки провели, но не в полном объеме, в результате через какое-то время женщине потребовалось повторное оперативное вмешательство.

СМК «АСТРАМЕД-МС» запросила документацию в трех медицинских учреждениях и провела экспертизу. Был привлечен врач травматолог-ортопед высшей категории. Он подтвердил, что помощь екатеринбурженке оказана некачественно. Однако больница не согласилась с выводами врача-эксперта, и пациентке пришлось обращаться в суд. Страховая компания заняла позицию потерпевшей и предоставила на заседание результаты экспертизы. В итоге стороны заключили мировое соглашение.

Сейчас на рассмотрении в судах находится еще порядка 10 исков от свердловчан, застрахованных в «АСТРАМЕД-МС». Всего за девять месяцев 2020 года в страховую организацию поступило 130 тысяч устных обращений и почти 400 письменных жалоб.

С начала года страховщики получили 400 письменных жалоб на некачественную медпомощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

За последние два месяца резко увеличилось количество обращений (до 60%) относительно ситуации с COVID-19. Пациентов интересует, каковы симптомы заболевания, когда можно сделать бесплатный тест на коронавирус, обязательна ли госпитализация и проведение КТ. Немало претензий к работе поликлиник при диагностике и лечении больных коронавирусом на дому, к медпомощи и условиям пребывания в обсерваторах. Также людей интересует порядок оказания плановой медицинской помощи в условиях эпидемии.

Многие вопросы сотрудникам страховой компании удается решить дистанционно, в том числе по записи к врачу-специалисту, на КТ, МРТ, УЗДГ, УЗИ, ЭКГ, плановую госпитализацию, реабилитацию после инсульта, проведение химиотерапии, консультации в онкоцентре.

Причем зачастую проблемы снимаются за один-два дня. Так, 58-летнюю пациентку, которая должна была пройти КТ в онкоцентре для подтверждения рака легких, записали на исследование на 3 декабря. При этом прием у онколога был назначен ей на 2 ноября. Страховые представители связались с онкоцентром и добились переноса КТ на утро 2 ноября, в этот же день уже с готовым результатом обследования пациентка пришла на прием к онкологу.

Иногда проблемы пациентов удается решить всего за один — два дня Фото: АСТРАМЕД-МС

Всего без обращения в суды удалось урегулировать 194 жалобы. Медицинские учреждения оказали пациентам необходимую помощь.

«Защита прав и интересов застрахованных по ОМС граждан — одна из основных функций страховых медицинских компаний. Несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, работа компании не прекращается, ряд направлений переведен в дистанционный режим (в том числе консультации граждан по правовым вопросам, экспертиза качества медицинской помощи). Однако это не мешает оказывать полноценную защиту прав застрахованных при работе с устными и письменными обращениями граждан, урегулировании спорных случаев „пациент — медицинская организация“ как на досудебном уровне, так и в суде», — рассказали агентству в «АСТРАМЕД-МС».