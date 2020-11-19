Экс-министр Кобылкин столкнулся с первым вызовом на новом посту

Теперь понятно, почему курировать экологическую повестку в ЕР поставили Дмитрия Кобылкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, вошедший в штаб «Единой России» перед выборами в Госдуму 2021 года, получил первый серьезный вызов на новом посту. Все больше партий старается в новом электоральном цикле сыграть на экологических проблемах, решение которых Кобылкин курирует в ЕР. 19 ноября URA.RU стало известно, что тему экологии будет активно использовать в предвыборной кампании партия «Новые люди».

Молодое политобъединение направило письмо на имя зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко (копия имеется в распоряжении редакции). В нем лидер партии Алексей Нечаев сетует на неэффективность реализации проекта по созданию портала «Наша природа» — он задумывался как средство обратной связи, с помощью которого население могло оперативно давать сигналы власти об экологических проблемах. Портал должен был запуститься в 2018 году, но до сих пор работает в тестовом режиме. На проект, по данным СМИ, было потрачено около 120 млн рублей.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев также начал бороться на экологическом поле Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

«Это приводит к губительным для имиджа публичной власти ситуациям, когда об экологических катастрофах, к примеру, в Норильске или на Камчатке, федеральный центр узнает из постов граждан, а чиновники на местах игнорируют проблемы», — говорится в письме Нечаева, который призывает запустить портал «Наша природа» к 1 декабря.

Экологическое поле стало востребовано в преддверии выборов в Госдуму. Так, созданная в 2020 году партия «Зеленая альтернатива», используя актуальную риторику, смогла 13 сентября пройти в два из двух региональных парламентов, куда баллотировалась — республики Коми и Челябинской области. Политобъединение уже заявило о намерении выдвигаться в Госдуму. Активно экологическую повестку использует новая патриотическая партия «За правду» — об этом в интервью URA.RU заявлял ее лидер Захар Прилепин. Партия тоже претендует на места в Госдуме, как и «Новые люди», присоединившиеся к экологической повестке.

«Единая Россия» также уделяет проблемам окружающей среды большое внимание в своей риторике. В частности, закрывая международный форум «ШОС+» председатель партии Дмитрий Медведев 23 октября назвал экологическую тему «ключевой для большинства людей на нашей планете». А в августе он же призвал развивать экологическое направление волонтерства. 11 ноября Кобылкин был назначен куратором экологических проектов ЕР и вошел в предвыборный штаб в должности и. о. замсекретаря генсовета партии.

На экологическом фланге работают много политсил Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

По мнению политолога Сергея Полякова, любая партия, стремящаяся на место в Госдуме, обязана учитывать все актуальные проблемы, волнующие население. Экология — одна из таких тем. «Играя на этом поле новые политсилы имеют все шансы получить на выборах 2021 года дополнительные голоса», — считает эксперт.

Актуальность экологической тематики подтверждают данные сентябрьского опроса «Левада-центра». Ухудшение окружающей среды являются наиболее тревожным (в исследовании можно было указывать более одного ответа) для 22% россиян старше 18 лет. По уровню тревоги она обходит такие темы как «произвол чиновников» (17%), «невозможность добиться правды в суде» (13%), «задержки в выплате зарплаты» (10%), «грубость работников полиции» (8%), «ограничение демократических свобод» (7%). При этом экологические проблемы уступает «росту цен» (61%),«росту безработицы» (44%), «бедности» (39%) и «недоступности медобслуживания» (29%).

По данным соцопросов, экологические проблемы волнуют 22% населения страны старше 18 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Работа на столь конкурентном поле может стать проблемой для экс-министра, замечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Конечно, это новый вызов для Кобылкина [перед выборами], учитывая, что есть партии, которые уже профессионально работают в этой повестке. И старые (партия „Зеленых“), и новые („Зеленая альтернатива“). Кроме того, и другие партии, поднимая экологические вопросы, не заходят на поле, принадлежащее ЕР. Это Кобылкин идет конкурировать с ними на этом поле», — говорит политолог.

Агентство обратилось в пресс-службу «Единой России» с просьбой прокомментировать усиление конкуренции на экологическом поле и вызов для Кобылкина. В партии взяли время на подготовку ответа.