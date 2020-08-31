Прилепин: новые партии разрешили, чтобы не было, как в Беларуси

Захар Прилепин не скрывает, что Кремль пообещал не мешать его партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль инициировал создание в 2020 году четырех новых партий, чтобы не допустить в России конфликтов, как в Беларуси или Украине. Таким мнением в интервью с URA.RU поделился писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин, чье объединение претендует на места в восьми заксобраниях страны. Свежеиспеченный политик сообщил, когда произойдет трансфер власти в России, почему отказался идти в заксобрание ЯНАО, противодействуют ли его партии в Челябинске, а в Рязани помогают.

— Захар, вы не скрывали, что у вас были встречи в администрации президента после создания партии, и там вам пообещали не мешать. Как вы думаете, почему власти выгодно создание новых партий, вашей — в том числе?

Прилепин считает, что Кремль допустил новые партии на выборы-2020, чтобы избежать повторения украинского сценария Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Потому что необходимость перезагрузки всей политической системы в России ясно иллюстрируется событиями на Украине, в Белоруссии, половине европейских стран и даже в США. Действующая зацентрализованная система не отвечает запросам крайне разнородного населения. И это не необходимость власти в новых партиях, а чувство самосохранения заставило приоткрыть политическую заслонку. А нам глупо было бы не воспользоваться ситуацией, если заслонку открыли — надо зайти.

— То есть, можно сказать, что модернизация политической системы запущена, чтобы «не было как на Украине»?

— И как в Белоруссии тоже. Чтобы не пришлось искать себе дачу под Ростовом, хотя нашим управленцам и искать ее негде.

Усложнение политической системы — залог их собственной безопасности.

— Кто-то считает, что вы отнимете голоса у «Справедливой России» и КПРФ, другие — что у «Родины». Кого вы сами считаете главным конкурентом?

— Верно, политологические гадания на эту тему максимально разнообразны. У нас не стоит задача воздействовать на устоявшийся электорат КПРФ, ЛДПР или любой другой партии. В России треть населения вообще не голосует и в принципе не доверяет институту выборов. Одна из наших установок — ввести этих людей в политическую жизнь и быть их представителями. Мы с уважением относимся к электорату и Жириновского, и Зюганова — с Геннадием Андреевичем мы поддерживаем долгие хорошие отношения. Хотят люди за них голосовать — ну и ради бога.

«За правду» претендует на место «Единой России» в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Вы позиционируете «За правду» как «партию большинства». Означает ли это, что видите себя на месте «Единой России»?

— Не хотелось бы прогнозировать вещи, от которых мы еще далеки. Даже чтобы получить узнаваемость в стране нужно работать не полгода и не год. Но на партийном съезде мы обозначили задачу — сначала стать второй партией в России, а затем — и главной.

— Главная партия обычно называется «партией власти». Вы готовы взять власть?

— Глупо идти во власть, не имея таких пожеланий. Я настаиваю на том, что в 2024 году у нас состоится пресловутый трансфер власти и действующий президент не пойдет на новый срок. И сама структура власти будет поделена между несколькими сильными персонажами. В силу этого у нас есть возможность получить более сложную политическую представительскую систему, в которой не может быть одной большой общегосударственной партии. Мы претендуем на важнейшую часть в этой конструкции, но я сам против того, чтобы одна партия забирала 70-80% голосов, почивала на лаврах, и заправляла всем политическим процессом. Это ведет к губительным вещам. А стать частью политической системы мы готовы уже сейчас.

— Почему вы уверены, что Владимир Путин в 2024 году не пойдет на новый срок?

— Писательская интуиция.

Писатель уверен, что Владимир Путин в 2024 году не пойдет на новый президентский срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— У вас есть предположения, кто станет его преемником?

— Этого никто не знает, а любые предположения сегодня беспочвенны. Думаю, когда эти персонажи объявятся, даже самые прозорливые политологи будут удивлены. Преемник — предмет предположений одного-двух, максимум трех людей. Любой человек, который допустит фальстарт, будет разорван на клочки и сувениры не только внутренними российскими кланами, но западными центрами управления. Если претенденты на место президента есть, их тщательно берегут от сглаза.

— Списки вашей партии зарегистрировали в восьми регионах, где вы претендуете на проход в заксобрания. В каких регионах «За правду», по вашему мнению, пройдет пятипроцентный барьер?

— Я сейчас скажу, а потом в этих регионах как-нибудь неправильно пересчитают бюллетени, и начнутся разговоры: «Вот, он собирался побеждать, но не победил». Во всех регионах мы вкладываемся в работу равноценно, всеми силами, всей душой.

— Вы собирались выдвигаться в заксобрание ЯНАО. Почему отказались от этих планов?

— Наша партия с колес бросилась в бой, мы собрались только за несколько месяцев до выборов. Посчитайте наши возможности — мы как не имели никакого финансирования, так и не имеем ничего, кроме своих собственных средств. Поэтому сразу вступить в конкуренцию с партиями, у которых в писках долларовые миллионеры и миллиардеры, было сложно. Мы просто грамотно рассчитали свои силы и возможности и где-то сами себя притормозили.

В Челябинске «За правду» планирует попасть в заксобрание в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Социология показывает, что в некоторых регионах тема патриотизма и консервативных ценностей уступает другим проблемам. В частности, в Челябинской области очень актуальна экологическая проблематика — с ней на выборы идут ваши конкуренты из «Зеленой альтернативы». Что вы им противопоставите?

— Существует неверное представление о нас, как о партии, которая исповедует патриотизм и левые ценности, но совсем не работает с местной спецификой. Мы плотно работаем в Челябинске по экологической теме. И надо еще посмотреть чьи лоббистские, медийные и дипломатические возможности больше — наши, или тех организаций, которые вы называете. То, что люди назвались экологами, еще не означает, что они будут успешны в решении тех или иных проблем.

— Сталкивается ли «За правду» с откровенным противодействием региональных властей? В каких регионах вы это ощущаете?

— Есть мелкие неприятности — где-то помещение не дадут, где-то встречу сорвут, где-то засылают армию ботов, но в целом никто по принципу «иду на вы» с нами в столкновение не вступает.

Поругаться несложно — у нас есть возможности и поругаться, и отомстить, мы люди все не безызвестные.

А на мелочи мы внимания не обращаем.

— По нашей информации, власти Челябинской области были очень недовольны тем, что вы зашли в региональную кампанию на их территории. Там вы какого-то особого давления не ощущали?

— Вы знаете, везде очень сложные настроения [во власти]. Говоря прямым текстом, у нас есть главная государственная партия, которая на этих несчастных губернаторов и градоначальников оказывает давление о необходимости максимальной агитации за «правильную партию». Могу этим несчастным людям только посочувствовать — они пытаются как-то крутиться, чтобы и с нами в прямой конфликт не вступить, и тем не отказать. Но это их работа — пусть выкручиваются. Мы пришли всерьез и надолго, у нас все ходы записаны, и мы ничего не забудем, если кто-то поведет себя некорректно.

13 сентября региональные парламенты изберут в 11 субъектах РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

— И наоборот — есть ли регионы, где власти благоприятствуют вам? Скажем, в родной для вас Рязанской области «За правду» прочат место в облдуме — помогали ли вам власти здесь?

— Нигде власти помощь не оказывают, да мы в ней и не нуждаемся. Но в Рязанской области мы работали и до создания партии, мы задумали там «Есенин-центр». Это мой родной регион, я там родился и вырос, и бывал там десятки раз уже в иных статусах. Равно как и в Воронежской области, где я давно работаю и знаю губернатора. И в Белгородской области. Просто теперь они говорят: «Ну, привет, Захар. Теперь ты в новом качестве — ну, давайте, работайте». На этом уровне все и заканчивается. Мы больше и не требуем.

— Вы высказались против установки в Воронеже, где тоже идете на выборы, памятнику лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою, чего добиваются многие местные жители. Вы потеряли часть электората этим заявлением? Или наоборот, приобрели?

— Наша позиция может не совсем разумна для политической деятельности, но мы, как бы это не парадоксально звучало, не пытаемся понравиться даже избирателям. У нас есть смыслы, цели, слова, книги, задумки и представления о действительности, которые мы пронесли через всю жизнь. И видоизменяться для того, чтобы привлечь какую-то часть населения, никто из нас не готов.

Жителей ДНР ждут на магаданских шахтах Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Кому-то нравится Цой, а кому-то — Хой. Я высказал личную точку зрения — проведите прямое голосование, чтобы большинство жителей решило, необходим ли им Хой в качестве бренда города. Если необходим, это ваше решение, и вам с ним жить. А я как человек, для которого воронежская земля не чужая, как человек, причастный к литературе и музыке, имею право на свое мнение.

— Некоторые магаданские СМИ опубликовали информацию, что ваш представитель Сергей Заплатин предлагает реализовать программу по переселению жителей ДНР и ЛНР в Магаданскую область. Вы сами не считаете это популизмом? Неужели жители Донбасса реально поедут в Магадан?

— Во-первых, это только одно из предложений, которое может обсуждаться. Во-вторых, его специально раскрутили в несколько вульгарном виде. На Донбассе закрыто большое количество шахт, и многие люди находятся без работы и средств к существованию. А Магадан богатый регион, люди могут приехать туда не навсегда, а на сезон, заработать и вернуться на Донбасс, где пока недостойные человеческой жизни зарплаты. В Магадане множество шахт пустует, потому что там не хватает рабочей силы. Ничего в этом предложении унижающего жителей ДНР и жителей Магаданской области нет.

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