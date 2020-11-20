Как заработать на маркетплейсах: продажи бизнеса растут на 50%

Предприниматели перевели в онлайн до 30% продаж Фото: Анна Майорова © URA.RU

Интернет-торговля буквально спасла малый и средний бизнес во время пандемии — многие предприниматели переориентировали продажи на онлайн, когда офлайн-точки были закрыты из-за самоизоляции. Маркетплейсы (интернет-площадка, выполняющая роль посредника между покупателем и продавцом) открыли бизнесу доступ к огромной аудитории потенциальных клиентов по всей стране. В результате многим удалось не просто сохранить, но даже увеличить продажи.

Бизнес перевел в онлайн до 30% продаж

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем рынка e-commerce в России в первом полугодии 2020 года составил практически столько же, сколько и за весь 2018 год, — почти 1,7 триллиона рублей, из них более 80% приходится на внутренний онлайн-ритейл. Доля электронной коммерции достигла рекордных 10,9% от оборота розничной торговли.

Как сообщил URA.RU президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, малые и средние предприниматели перевели на маркетплейсы от 10 до 30% своего бизнеса. «В большинстве своем — успешно, там очень много положительных кейсов. Есть, конечно, нюансы, с которыми предпринимателям приходится разбираться (регистрация, размещение товаров), но это все рабочие моменты. Больше того скажу, маркетплейсы дали возможность многим начать заниматься производством, потому что они дают сбыт, гарантированный и понятный, а никаких других более серьезных стимулов у производителей нет», — отметил Иванов.

По прогнозам, к 2024 году доля е-commerce в обороте розничной торговли достигнет 19% Фото: OZON

По его словам, потенциал у российского рынка e-commerce огромный. К примеру, в Китае, Корее, Великобритании и США доля электронной коммерции в общем обороте розничной торговли составляет свыше 20%. «Расти есть куда. Сложно сказать, за сколько это произойдет. Главный сдерживающий фактор здесь — снижение покупательской способности нашего населения», — добавил Иванов.

По прогнозам аналитического агентства Data Insight, к 2024 году объем рынка интернет-торговли в России увеличится до 7,2 триллиона рублей (среднегодовой рост — 33,2%). Из них 1,6 триллиона рублей придут в онлайн-продажи за счет пандемии. Доля e-commerce в обороте розничной торговли составит 19%.

В чем плюсы размещения на маркетплейсах?

Причины бурного роста популярности маркетплейсов среди покупателей очевидны. Людей привлекает тот факт, что в одном месте, не выходя из дома, они могут выбрать нужный товар из ассортимента, который, например, на Ozon уже превышает 9 млн наименований. Наращивать ассортимент позволяет сама модель маркетплейса — сегодня Ozon работает более чем с 18 тысячами продавцов , их количество постоянно растет.

Предпринимателям же маркетплейсы дают доступ к огромной аудитории покупателей, не ограниченной пределами одного региона. Как рассказали в компании Ozon, только в сентябре на площадке побывало свыше 40 миллионов уникальных пользователей.

Еще одно важное преимущество заключается в том, что предпринимателям нет необходимости много инвестировать в инструменты лояльности. Эти задачи маркетплейс берет на себя, в том числе предлагая различные дополнительные сервисы и услуги, вроде доставки до двери, а также возможности купить товар в рассрочку.

Бизнес может не тратиться на логистику, пользуясь готовой инфраструктурой маркетплейса Фото: OZON

Кроме того, предпринимателям не нужно нанимать аналитиков и маркетологов для повышения продаж: вся статистика доступна бесплатно в их личном кабинете. Через него можно управлять и рекламой. «С этого года у продавцов маркетплейса также появилась возможность получить займ на платформе Ozon.Invest — чтобы пополнить или расширить ассортимент и масштабировать продажи. Мы видим, что после получения займов в среднем продавцы маркетплейса увеличивают свой оборот на 30%», — рассказали в Ozon.

Готовая логистика — тоже в копилку плюсов маркетплейсов для малого и среднего бизнеса. Часто предприниматели ограничены в ресурсах и не могут тратить большие средства на хранение и транспортировку товаров. Обычно маркетплейсы предлагают несколько вариантов взаимодействия. К примеру, в Ozon предприниматель может торговать со склада компании, то есть доставлять товары в логистический центр, где формированием посылок, упаковкой и доставкой занимается маркетплейс. Или же компания может торговать со своего склада и самостоятельно комплектовать заказы по мере их поступления, а далее — отдавать в Ozon для конечной доставки.

Рост интернет-продаж подстегивает маркетплейсы развивать логистическую инфраструктуру. Ozon активно привлекает для этого малый и средний бизнес. Предпринимателям предлагается устанавливать на своих площадках постаматы или открывать пункты выдачи заказов . Последний вариант, например, помог владельцам помещений сохранить доходы в период самоизоляции, когда традиционный ритейл был закрыт. В результате некоторые предприниматели переориентировали свой бизнес на онлайн-торговлю и стали выдавать посылки в своих помещениях.

Объемы интернет-торговли после пандемии вряд ли уменьшатся Фото: OZON

Успешный бизнес в декрете

Позитивным опытом работы с маркетплейсом поделилась Екатерина Монахова из Челябинска. За пять месяцев продажи ее магазина благодаря выходу на Ozon выросли на 50%.

В январе 2019 года, находясь в декрете, она открыла магазин детских товаров Zebrenok . Его основная продукция — детская посуда, куклы-сплюшки и мягкие игрушки. По словам Екатерины, она начала с интернет-магазина, склад которого разместила в собственной квартире, затем появился офлайн-магазин, после предприниматель освоила соцсети.

«Дальше возникло желание попробовать торговать на маркетплейсах. Выбрала Ozon, потому что он предлагал возможность поставлять продукцию со своего склада, не отвозя на склад в Москву. Для маленького ИП это очень удобно: не надо тратить большие деньги на крупные партии», — рассказала Екатерина.

К Ozon она присоединилась в июне 2020 года. С регистрацией проблем не возникло. Для этого потребовались только документы юрлица и сертификаты на продукцию, далее предприниматель загрузила описание товаров с фотографиями, оформила карточки товаров. По ее словам, если наименований немного, то регистрацию можно пройти и за день.

Главный секрет успеха, по словам Екатерины, — не загружать слишком много товаров на площадку сразу и внимательно изучать рынок. Например, изначально она продавала через маркетплейс бамбуковую посуду, потом поняла, что конкурентов в этом сегменте слишком много, к тому же, такая посуда легко повреждается при транспортировке. Сейчас предприниматель выводит этот товар с маркетплейса и переходит на силиконовую посуду.

Рост интернет-продаж подстегивает маркетплейсы развивать логистическую инфраструктуру Фото: OZON

Второй важный момент: участие в рекламных акциях. Они помогают продвигать товары среди огромного обилия конкурентов. «Пару раз мы участвовали в акциях. Они помогают показать новый товар покупателям. Если его купили 3-4 раза подряд, он чаще показывается клиентам. Ты можешь даже выйти потом из этой акции, а товар будет продолжать продаваться», — поделилась Екатерина.

В ближайших планах предпринимателя — расширять ассортимент на маркетплейсе и поставлять товары на склад Ozon в Москве. За счет этого сроки доставки из Челябинска существенно сократятся. Также Екатерина намерена сотрудничать с другими маркетплейсами, ведь очевидно, что объемы, которые набрала интернет-торговля во время пандемии, вряд ли уменьшатся. Многие покупатели, оценив все плюсы онлайн-покупок, останутся постоянными клиентами маркетплейсов.