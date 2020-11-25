Скупаем интимные фото актеров и гуляем по Сикстинской капелле

На аукцион выставят работы московского художника Алексея Сергеева, послужившие декорациями для спектакля Константина Богомолова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В среду, 25 ноября, новая подборка рекомендаций URA.RU расскажет вам о самых интересных и полезных событиях онлайна: смотрим фильм-пародию на легендарного «Хищника», где снялся Николас Кейдж, гуляем по Сикстинской капелле и присматриваем лоты на эротическом аукционе. Отдыхаем вместе с новыми советами URA.RU. Время всех событий указано уральское (+ два часа к Москве).

Что сделать утром?

Утром 25 ноября смотрим фильм «Джиу-джитсу: Битва за Землю» (или, по крайней мере, трейлер к фильму) с Николасом Кейджем в роли бойца. Картина греко-американского режиссера Димитри Логотетиса рассказывает о том, что тысячелетиями от захвата Земли инопланетянами предотвращал древний Орден боевых искусств. Ряд критиков уже сравнили фильм с пародией на «Хищника». Сам фильм можно смотреть в приложении Okko.

Что сделать днем?

Днем гуляем по самой известной часовне в мире — Сикстинской капелле в Ватикане. Виртуальная экскурсия предлагает два варианта: исследовать все самостоятельно или использовать функцию автопилота. Последний вариант предполагает, что гид проводит вас через различные точки и дает комментарии по каждой части часовни. В период самоизоляции и ограничений вылетов за границу — побывать в Сикстинской капелле — хороший вариант провести обед.

Что сделать вечером?

Вечером, не выходя из дома, посещаем «эротический аукцион». На торги будут выставлены более 130 лотов, среди которых — сборники эротических рисунков великих художников прошлого (от Рембрандта до Пикассо), живопись ХХ и ХХI века, коллекция оригинальных фотографий великих актеров. Также на аукцион будут выставлены работы известного московского художника Алексея Сергеева, послужившие декорациями для спектакля Константина Богомолова по книге Виктора Пелевина «iPhuck». Аукцион состоится в онлайн-формате в 19.00.

Бонус. В Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин предлагаем посмотреть фильм «Тихая гавань». Картина рассказывает о реабилитационном периоде главной героини. Ее психологическое восстановление после жестокости мужа проходит тяжело: после знакомства с новым мужчиной, она испытывает страх и панику. Фильм рассказывает о борьбе женщины с прошлым и ее попытках построить новую семью.