Секреты промышленных гигантов с закрытого корпоративного форума

На этот раз на форуме удалось собрать особенно много спикеров Фото: пресс-служба ТМК

Крупнейшие топ-менеджеры России поделились с молодежью знаниями и опытом ведения бизнеса на корпоративном форуме ТМК и Группы Синара «Горизонты-2020». Это возможность для молодых специалистов расширить не только свои профессиональные, но и личностные горизонты. В этом году форум полностью перешел в дистанционный формат, что позволило сохранить основную программу и расширить круг спикеров.

Как рассказал на мероприятии член Совета директоров ТМК, глава Boeing в России Сергей Кравченко, настоящий лидер сейчас — это тот, кто стремится к инновациям и постоянно обучается новому в процессе работы и жизненных ситуациях. Именно такие люди должны стоять у руля. Их задача — создать для сотрудников комфортные и интересные условия труда.

«Эта работа должна содержать элементы обучения. Именно поэтому в ТМК и Группе Синара столько внимания уделяется развитию сотрудников, которым управляет Корпоративный университет ТМК2U, внедряются инновационные процессы управления персоналом», — подчеркнул Сергей Кравченко.

Главные качества современного лидера — постоянное саморазвитие и стремление к инновациям Фото: пресс-служба ТМК

Рецепты для бизнеса: как устоять в пандемию

Но чтобы выстоять в пандемию, этого мало. По словам генерального директора ТМК Игоря Корытько, бизнесу нужно внедрять цифровые технологии. Именно они позволили ТМК быстро перевести сотрудников на дистанционную работу и не останавливать бизнес- процессы. Еще один секрет выживания в пандемию — развитие инновационных производств. «Волатильность на рынке отражается, прежде всего, на продажах самых простых, базовых видов продукции. Мы же ориентируемся на развитие научно-технического потенциала и высокотехнологичных решений — премиальных резьбовых соединений, труб из нержавеющих марок стали и других разработок. Этот сегмент сегодня сохраняет устойчивость», — сказал Корытько. По словам заместителя генерального директора ТМК по научно-техническому развитию и техническим продажам Сергея Чикалова, в перспективе доля высокотехнологичной продукции в структуре продаж компании должна составить 60%.

В новой мировой реальности выживет тот бизнес, который готов к постоянной трансформации. Выступая на форуме, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский отметил, что на фоне сверхдинамичных, потоковых инноваций, быстрых перемен в социально-экономических процессах и в условиях высокой неопределенности и рисков повышаются требования к менеджменту. Для достижения успеха компании необходимы руководители нового уровня креативности, готовые опережать время.

Куда движется рынок труда

Как рассказал член Совета директоров ТМК, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, в пандемию повысился спрос на soft skills (мягкие или гибкие навыки) — определенные личностные качества человека. Считается, что они увеличивают производительность сотрудников на 12%.

В целом, в пандемию рынок труда серьезно трансформировался. По словам Кузьминова, большинство новых рабочих мест создается в сфере «сложной» нестандартной занятости: чрезмерно ограниченный по времени неполный рабочий день, контракты на короткие промежутки времени, работа без договора, совместный найм сотрудников.

Идеи по улучшению производства: «цифра» и инновации

В пандемию рынок труда серьезно трансформировался Фото: пресс-служба ТМК

В числе спикеров форума оказались также президент Американской торговой палаты в России Алексей Родзянко, председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, Советник президента РФС, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и Народный артист России Евгений Миронов. Всех их удалось собрать благодаря онлайн-формату, который был выбран в этом году. Причем у абсолютно у всех сотрудников двух крупных промышленных холдингов была возможность не только послушать выступления известных спикеров, но и задать им интересующие вопросы.

Главным событием форума традиционно стала молодежная научно-практическая конференция, на которой молодые сотрудники представили свои идеи по различным улучшениям на предприятиях и в бизнес-процессах. Все проекты предварительно прошли отбор на своих предприятиях.

Двухнедельный форум традиционно завершил фестиваль КВН Фото: пресс-служба ТМК

Так, сотрудники челябинского научно-исследовательского института трубной промышленности (РосНИТИ) и Северского трубного завода (СТЗ) представили инновационную технологию для улучшения внутренней поверхности бесшовных труб, что позволит нарастить объемы выпуска высокоточной продукции. В цифровом треке лидером стала студентка Уральского федерального университета (УрФУ) Эльвира Зайнуллина, которая предложила использовать адаптивные алгоритмы машинного зрения в процессе упаковки трубной продукции. Всего на конкурсе были представлены около 130 проектов, которые повысят эффективность бизнеса компании.

В этом году на форуме свои идеи впервые смогли презентовать не только молодые специалисты, но и сотрудники старше 35 лет. Специально для них был организован отдельный конкурс — «Леонардо 4.0». Представленные на нем проекты также прошли предварительный отбор, затем их рассматривала экспертная комиссия во главе с генеральными директорами ТМК и Группы Синара, а также вице-президентом ТМК, членом Совета директоров ТМК и Группы Синара Александром Ширяевым. Проект-победитель получит финансирование и будет реализован на предприятиях.

В целом в 16-м международном корпоративном форуме «Горизонты», проходившем с 9 по 20 ноября, приняли участие более 500 представителей российских и зарубежных подразделений ТМК и Группы Синара. В рамках форума прошли около 60 мероприятий, а трансляции онлайн-сессий в корпоративном мобильном приложении Mobi2U и его веб- версии на двух языках смотрели по 1,2 тыс. зрителей с 27 площадок. Свои инновационные идеи на «Горизонтах» представили 165 молодых специалистов, жюри отобрало лучшие проекты для реализации на предприятиях ТМК и Группы Синара.