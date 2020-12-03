Партии начали борьбу за лучших кандидатов на выборы в Госдуму

Яркие представители волонтерских движений — лакомый кусок для партий в предвыборный период Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Для успеха на выборах в Госдуму-2021 политическим партиям придется привлечь в свои ряды представителей волонтерского движения. Такое мнение прозвучало на круглом столе, организованном Экспертным институтом социальных исследований. В партиях заявили URA.RU, что готовы бороться за самых статусных активистов. Однако сами волонтеры признались агентству, что скептически воспринимают перспективу уйти в политику.

«Думаю, что потребность в волонтерах у политических партий будет расти. Но и потребность волонтеров, чтобы реализовать себя через политические партии, тоже будет расти — это дорога с двусторонним движением», — отметил директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков.

Алексей Чеснаков считает, что запрос партий на волонтеров будет расти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог представил на круглом столе список лидеров волонтерского движения, которые могли бы заинтересовать партии: учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям сиротам» Елена Альшанская, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и другие.

«Нюта Федермессер в Госдуме — это очень хороший представитель, понимающий проблемы медицины, проблемы старшего поколения, проблемы [оформления и получения] наследства», — отметил Чеснаков.

С ним согласился руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов: «Для партий точно выгодно обращаться к волонтерскому корпусу. В политике большой запрос на людей с высоким моральным авторитетом. Кто как не волонтеры в этом случае имею право представлять общество в следующем парламенте».

Глава лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян обозначил список сфер, в которых партиям нужно искать кандидатов. Помимо благотворительности и волонтерства, это еще и линия исторической памяти, гендерное равенство, защита прав и свобод, решение проблем образования и ЖКХ. «Причем последние три ниши больше подходят новым партиям, так как эти ниши свободнее», — заметил специалист.

В партиях подтвердили URA.RU готовность бороться за волонтеров в грядущей думской кампании.

«Планируется привлечь минимум 1-2 знаковых лидеров волонтерских организаций, которые на всех форумах с президентом встречаются. Ксения Разуваева, например, из «Роспатриотцентра», — рассказал URA.RU источник в руководстве ЕР. «Волонтеры — это золотой фонд партии. Мы, хоть и партия предпринимателей, понимаем, что экономические проблемы не решить без решения проблем социальных», — прокомментировала агентству зампредседателя «Партии роста» Елена Ульянова.

Нюте Федермессер прочат место в Госдуме в 2021 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новые политобъединения, появившиеся в 2020 году, тоже готовы бороться за включение волонтеров в свои ряды. «Актив нашей партии уже составляют волонтеры. И прямо сейчас ведутся переговоры еще с несколькими лидерами», — заявили в пресс-службе «Зеленой альтернативы». «Нам было принципиально важно, чтобы за кандидатов говорили их дела. Такой подход доказал свою эффективность — наши кандидаты получили поддержку избирателей на выборах 2020 года. Поэтому рассматриваем в том числе и активистов волонтерских и благотворительных инициатив», — отметила пресс-секретарь «Новых людей» Екатерина Еременко.

При этом сами волонтеры зачастую критически относятся к выходу на политическую сцену. В мае издание «Медуза» со ссылкой на собственные источники сообщало, что Нюта Федермессер будет выдвигаться от ЕР в Госдуму в Нижегородской области. Однако сама глава фонда «Вера» опровергла СМИ эту информацию, напоминая, что ее желание стать депутатом Мосгордумы в 2019 году вызвало резкую реакцию оппозиции.

Один из лидеров списка волонтеров, подготовленного ЦПК, Артем Метелев в разговоре с URA.RU крайне скептически отозвался об участии волонтеров в активной политической жизни. «Люди, которые участвуют в волонтерской деятельности, к политике не тянутся точно. Да, они могут поддерживать президента, или голосовать за ту или иную партию, но они приходят сюда без желания участвовать в политике, они просто неравнодушны. А политизация волонтерства, по моему мнению, вредна», — заявил активист.