Путин отреагировал на главную проблему россиян в 2020 году

Президент Владимир Путин с 2017-го выбирает «Добровольца года» Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин, награждая 5 декабря лучших волонтеров, определил новый основной запрос российского общества, обсуждают собеседники URA.RU в политтусовке. В прошлые годы он заключался в сохранении экологии, помощи селам и социальной адаптации инвалидов. Но в 2020-м тревоги россиян приобрели другой вектор.

На онлайн-встрече с российскими добровольцами Путин сообщил, что в 2020 году в различных волонтерских проектах приняли участие более 15 миллионов граждан страны. Многих из них в 2020 году объединила борьба с пандемией. «Сейчас вы продолжаете трудиться в медицинских учреждениях. Вижу, многие на своем личном транспорте, за бесплатно, что называется, развозят врачей, фельдшеров, медсестер», — обратился к активистам Путин. Президент отметил, что волонтеры продолжают работать и по другим направлениям: участвовали в организации Дня Победы, заботились о ветеранах, помогали в ликвидации лесных пожаров, искали пропавших людей.

Победитель конкурса — в верхнем правом углу Фото: Kremlin.ru

После вступительного слова Путин по видеосвязи познакомился с финалистами ежегодного конкурса «Доброволец России». К примеру, координатор акции «Мы вместе» в ямальском селе Новый Порт Елена Худи рассказала Путину о том, как местные волонтеры на снегоходах развозят продуктовые наборы жителям тундры. Активист Евгений Ганеев поделился с президентом, как он и его единомышленники обошли все бедные районы в Екатеринбурге и предложили помощь семьям, у которых нет даже телефона, чтобы позвонить волонтерам. Старшеклассница Натэлла Дьячкова из Московской области презентовала Путину образовательный проект. Он объединяет школьников в помощи ученикам, которые не справляются со школьной программой.

Победителем конкурса стал врач-стажер из Владикавказа Сергей Зихов с проектом «Мобильные волонтеры», помогающий медикам в реабилитации переболевших коронавирусом.

На развитие идеи Зихов получил два миллиона рублей. «Эта награда досталась вам по праву. Вы сами столкнулись с инфекцией, но не отступили и продолжили работу, — поздравил активиста Путин. — Добровольцы достойны не просто общественного признания и награды, а самых искренних слов уважения от всего нашего народа. […] По зову сердца вы идете туда, где труднее всего, сами находите тех, кто нуждается в поддержке».

Волонтеры оказались крайне востребованы из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политолог Сергей Черняховский в разговоре с URA.RU сказал, что, вручая премию «Доброволец России», Владимир Путин отвечает на запрос российского общества в решении проблем в соответствующей сфере. Так, в 2017 году президент поздравлял руководителя проекта «Сохраним Байкал» Максима Токарева. Тогда в стране шла активная борьба со строительством китайского завода по разливу байкальской воды.

В 2018 году «Добровольцем года» стал Антон Коротченко из Смоленской области — автора проекта «Здоровое село». Его инициатива по борьбе с неинфекционными заболеваниями в селах оказался актуален на фоне оптимизации системы здравоохранения. В том же году Высшая школа экономики выпустила исследование о том, что из-за нехватки врачей жители сел вынуждены заниматься самолечением. В 2019 году премию от Путина получила девушка из Казани Инесса Клюкина, придумавшая инклюзивную студию «Э-моция», которая помогает раскрыть творческий потенциал людей с физическими особенностями. Проект попал в мировой тренд — тогда ООН посвятила 2019 год борьбе за активное участие инвалидов в жизни общества.

Пандемия коронавируса изменила запросы россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Показатель здоровья общества заключается в том, когда человек может отойти от корыстных мотивов и сделать что-то по велению души, — сказал URA.RU Черняховский. — Сейчас наиболее актуально участие волонтеров в борьбе с коронавирусом. Медицинская система сейчас перенапряжена. Для общества сейчас важна гражданская позиция людей, способных что-то сделать для других».

Политолог Павел Данилин также отметил, что награждение Зихова отвечает на запрос общества в признании заслуг граждан за проявленную самоотверженность в пандемию. «Очевидно, пандемия ставит перед обществом серьезные вопросы в том, что касается реабилитации людей, самоизоляции пожилых. Им нужна помощь в доставке лекарств и продуктов. Это делается в основном силами волонтеров. Безусловно, для этого нужны смелые люди, ведь от ковида не убережешься», — сказал Данилин.