11 регионов, где власть будет отчаянно биться за Госдуму

Названы округа Госдумы, которые «Единая Россия» может отбить у оппозиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Желание руководства «Единой России» остаться самой влиятельной фракцией в Госдуме вынуждает ее на выборах 2021 года отбить округа, которые она подарила во время прошлой кампании КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и еще ряду партий. Шанс сделать это есть в 11 территориях. Но далеко не везде план удастся реализовать.

Четыре года назад администрация президента России защитила проект расторговки единороссов со своими оппонентами. Тогда — в условиях крымского консенсуса — позиции ЕР были крепки (партия получила 54%) и власть могла позволить отдать округа, где были сильны оппозиционеры — своим оппонентам. Теперь, когда рейтинг ЕР немногим более 30%, такая щедрость невозможна. В следующем году партия хочет получить более 300 мест, а это значит — должна победить практически во всех 225 одномандатных округах.

URA.RU изучило ситуацию в 19-ти округах, которые в 2016-м были отданы оппозиционерам. Опросило 40 информированных политологов, политтехнологов и политобозревателей. И выяснило, где единороссы должны биться особо отчаянно, поскольку шансы на победу в этих территориях высоки.

Три бойни в столицах

Денис Парфенов выиграл во многом случайно — его соперник снялся с выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве в Медведковском округе №200 в 2016-м депутатом стал председатель горкома КПРФ Денис Парфенов. Это произошло, поскольку заранее согласованный кандидат от ЕР, замглавы департамента соцзащиты Москвы Татьяна Барсукова снялась с выборов, став фигурантом дела о халатности после гибели детей на Сямозере.

Источник URA.RU в мэрии Москвы говорит, что «Парфенову в 2016 году повезло, он выиграл с 19% голосов». Но признает, что став депутатом, коммунист не зазнался и четыре года работал в округе. Ему поможет и традиционные для столицы оппозиционные настроения у избирателей. Но мэрия Москвы активно готовится к кампании, и пока не объявленный кандидат-единоросс может оказаться сильнее Парфенова.

Победить Елену Драпеко будет тяжело, но реально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бойня будет в Санкт-Петербурге, где по Северо-Восточном округу №214 прошла заслуженная артистка России Елена Драпеко («Справедливая Россия»). Директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что на выборах будет «соревнование личных брендов». «Драпеко имеет большую личную узнаваемость. Она важна для партии, потому что реально собирает голоса», — объясняет эксперт.

Руководитель компании «Бианки и партнеры» Валентин Бианки не столь категоричен. «Драпеко уделяла не много внимания округу, больше работала на федеральном уровне. Из-за этого ее позиции я бы назвал умеренными», — отмечает политолог.

Режиссер Владимир Бортко (КПРФ) может потерять Центральный округ №216 (Санкт-Петербург). «Он с трудом победил при отсутствии соперника-единоросса. Вероятность его победы достаточно низкая», — отмечает Валентин Бианки. Директор Института современного государственного развития (ИСОГОР) Дмитрий Солонников напоминает, что Бортко по личной инициативе снялся с выборов губернатора-2019, подставил партию. Эксперт говорит, что депутат не участвует в политике и не сомневается, что он больше не будет баллотироваться в Госдуму.

Губернатор поделится рейтингом

Ситуация в округе Леонида Левина (сидит) зависит от позиции губернатора Ивана Белозерцева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутатом Лермонтовского округа №147 (Пензенская область) был Леонид Левин (СР), назначенный в январе 2020 года замглавы аппарата правительства России. Политолог, главный редактор ИА The Penza Post Александр Тузов считает, что у ЕР немного шансов отвоевать округ. «Год-полтора ЕР терпит одно за одним поражения. Партия власти проиграла выборы в муниципальную Думу. В нее от КПРФ прошло треть несистемных оппозиционеров. ЕР возглавляют пенсионеры во главе с Валерием Лидиным. В публичной зоне партию власти не видно», — говорит он.

Руководитель Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) в ПФО Евгений Семенов считает, что многое будет зависеть от позиции главы региона Ивана Белозерцева. «Губернатор уверенно [79%] выиграл выборы в 2020 году. Если сохранит свои позиции, то будет контролировать политическую ситуацию», — добавляет эксперт.

Батька покажет, кто власть

Член ЦК КПРФ Николай Харитонов может потерять Армавирский округ №52 (Краснодарский край). Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин считает, что решение зависит от местных элит. «Полезность и необходимость Харитонова для краснодарских крупных промышленников и сельскохозяйственной бонзы, которые его выставляли, существенно снизилась. Они выдвинут либо другого коммуниста, либо единоросса», — уверен собеседник.

Николай Харитонов может попасть под зачистку региона от КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политтехнолог Алина Львова предсказывает жесткую кампанию в Краснодарском крае. «Вениамин Кондратьев поставлен губернатором для зачистки от КПРФ и бывших элит. Это для него один из показателей эффективности. Мэров Краснодара и Новороссийска Владимира Евланова и Владимира Синяговского в 2016 году от ЕР избрали в Госдуму, чтобы убрать влиятельных людей из команды экс-губернатора [Александра] Ткачева. Они размывали управляемость регионом и не приносили пользу. Зачистка продолжится и на новых выборах в Госдуму. А желающих стать депутатами и богатых кандидатов в Краснодаре много», — поделилась эксперт.

Это подтверждает доцент Южного федерального университета Дмитрий Абросимов. «Кондратьев перестал быть новым губернатором, усилил свои позиции. В регионе появилась прогубернаторская политэлита. Кондратьев будет закрывать все округа, включая округ Харитонова», — считает политолог.

Губернатор хочет зачистку

Михаил Емельянов (слева) может пострадать за партийную интригу на губернаторских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Непростыми будут выборы в Нижнедонском округе №150 (Ростовская область), где губернатор Василий Голубев устроил зачистку оппозиции, и под нее может попасть депутат Михаил Емельянов (СР). «На последней губернаторской кампании КПРФ и СР создали проблемы Голубеву. Они выдвинули не технических кандидатов, а достаточно агрессивных по отношению к губернатору. Конечно, ставить на юг России варягов (Голубев сделал карьеру в столичном регионе) и надеяться, что казаки и местные элиты это проглотят, не лучшая идея. Голубев до сих пор воюет. На расторговки он вряд ли пойдет», — считает местный эксперт, попросивший об анонимности.

Политолог Роман Базиков полагает, что с последних выборов позиции эсеров ослабли, а ЕР выросли. «У ЕР в большинстве округов в регионе уровень контролируемого голосования высокий за счет возможностей админресурса», — говорит специалист.

Единороссам поможет бедность

В Ярославле у единороссов будет одна проблема — поиск ресурсных кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ростовском округе №195 (Ярославская область) на позиции депутата Госдумы всех созывов писателя Анатолия Грешневикова может повлиять демарш СР, которая выставила в соседнем округе на довыборах в Госдуму 2020 года экс-губернатора Анатолия Лисицына. Политтехнолог Алина Львова рассказывает, что экс-глава региона рассчитывал выиграть без денег и мобилизации избирателей. «В ЕР боялись за результат. Хоккеист-единоросс [Андрей] Коваленко с трудом победил. После этого демарша отношения между СР с ЕР и губернатором [Дмитрием Мироновым] испортились», — делится она.

Инсайдер из политических кругов Ярославля отмечает, что в регионе небольшой выбор кандидатов в Госдуму. «В Ярославле нет людей с большими деньгами и поддержкой на федеральном уровне. Это небогатый регион. Политика идет на уровне горсобраний. Поэтому ЕР пока некого выставить против Грешневикова. И он может остаться депутатом», — предполагает собеседник.

Выбор между ЕР и «Газпромом»

В Подмосковье ЛДПР получила депутата только благодаря расторговке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Щелковский округ №127 (Московская область) тоже входит в число территорий, которые на будущих выборах могут отнять у действующего депутата — Сергея Жигарева (ЛДПР). По данным руководителя «Центра электоральных практик» Сергея Полякова, депутат получил мандат по партийной квоте. «Победа Жигарева в округе — искусственная ситуация. Это кандидат, которого протаскивали за уши. Результат, скорее всего, был обеспечен электоральной машиной областных властей. На открытых конкурентных выборах ЛДПР могла бы занять 3-4 место», — сообщил политолог.

Другой ньюсмейкер, попросивший не называть его, напомнил, что Жигарев — выходец из структур Газпрома. Депутат также является выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС при президенте РФ. «Не факт, что Жигарев будет переизбираться по своему округу, но он, что называется, в обойме», — добавил источник.

Без «Гражданской платформы»

Депутата от ЛДПР Василина Кулиева вряд ли вновь легко выиграет в Даурском округе №44 (Забайкальский край). Политтехнолог Платон Маматов напоминает, что новый губернатор Александр Осипов выиграл осенние выборы с хорошим результатом (89,6%). «Если не будет сюрпризов, губернатор может дать результат ЕР. Но опять же в связи с пандемией сложно прогнозировать ситуацию на год вперед», — отмечает он.

Политолог Роман Амплеев согласен с коллегой. «ЕР уже работает в округе. Партия показала хорошие результаты на муниципальных выборах. Закрывает весь Забайкальский край», — добавляет собеседник. Впрочем, один из источников напомнил, что на губернаторских выборах 2020 года не участвовали кандидаты от ЛДПР и КПРФ. Не исключено, что это был элемент расторговки.

Рифат Шайхутдинов без поддержке главы Башкортостана не сможет переизбраться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Практически нет шансов переизбраться в Нефтекамском округе №6 (Башкортостан) у Рифата Шайхутдинова («Гражданская платформа»). Политолог Аббас Галлямов считает, что в республике все зависит от адмресурса. «Как Кремль решит, так и будет. Выиграть у местного админресурса Шайхутдинов не сможет», — заявил специалист. Политтехнолог Константин Калачев соглашается: «В Башкирии админресурс является определяющим».

По информации политтехнолога Алины Львовой, у избранного год назад главой Башкортостана и возглавившего сразу же региональное отделение ЕР Радия Хабирова радикальный подход: «Он или загибает в бараний рог, или загибает в бараний рог. Хабиров отказался от расторговок с другими партиями. Поэтому „Гражданская платформа“ однозначно вылетает — она не интересна ни АП, ни региону».

Самовыдвиженец в округе №1

В Адыгее все решают местные кланы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Адыгейском округе №1 (Адыгея) избрался член Высшего совета ЕР Владислав Резник. Правда, участник первого санационного списка США баллотировался самовыдвиженцем. Политтехнолог Алексей Ширинкин называет депутата состоявшимся политиком, который может сам принять решение о продолжении или завершении карьеры. Другой его коллега, попросивший об анонимности, рассказал, что «от ЕР или опять, как самовыдвиженец будет баллотироваться Резник, решат в АП».

Директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко объясняет, что в Адыгее не будет проблем с избранием любого кандидата, которого поддержит ЕР. «Есть специфика региональной политсистемы. Несколько семей, которые являются лидерами общественного мнения, способны мобилизовать ресурсы. [Глава Адыгеи] Мурат Кумпилов — не чужой человек [племянник жены своего предшественника Аслана Тхакушинова]. Почти 15 лет всеми процессами в республике управляет одна административно-политическая группа», — рассказал эксперт.

ЕР не допускает расторговок

Официально единороссы и в 2016 году, и при подготовке к новой кампании опровергают возможность расторговок.

«Руководство партии неоднократно заявляло, что расторговок не будет. Это принципиальная позиция», — заверил URA.RU замглавы генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов.

Сергей Перминов заявляет, что расторговок больше не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зампред центрального комитета КПРФ Юрий Афонин не ответил на звонок. Телефон первого замглавы центрального аппарата ЛДПР Сергея Каргинова отключен. «У нас есть округа, в которых мы имеем сильных кандидатов. Они уже работают в округах. Многое будет зависеть от явки», — сообщил URA.RU эсер Гартунг.

Член Высшего совета ЕР, руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов рассказал, что по предварительной оценке АПЭК, партия власти может выиграть 190-197 одномандатных округов и получить конституционное большинство. «Кандидатам ЕР будет непросто на Дальнем Востоке, юге Сибири, части Урала, Санкт-Петербурге, части Москвы. Есть сложные округа, где будут выдвигаться политики типа Шеина или Гартунга. Но в целом у ЕР неплохие шансы одержать убедительную победу в округах», — уверен он.