Инсайды ЯНАО: депутату простили пьяную езду

Долгожданная игра Cyberpunk 2077 вышла, но разочаровала геймеров. Но так может быть не только с игрой Коллаж: URA.RU

В правительстве ЯНАО появился департамент, компетентность руководителей которого вызывает вопросы. Тем временем окружные власти приняли противоречивое решение на фоне пандемии — оно может сильно ухудшить обстановку по коронавирусу. У глав муниципалитетов тоже есть проблемы — один мэр перестал доверять соратникам, а другой и вовсе задумал сокращения. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете, почему активист не спешит принимать предложения политиков и что ждет проштрафившегося депутата.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Ямалу угрожает новая вспышка коронавируса

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники, близкие к руководству авиакомпании «Ямал», подконтрольной окружному правительству, сообщают: инициированные сверху субсидированные новогодние рейсы в Москву принесут большие проблемы. «Рядовым ямальцам эти рейсы в столицу, где бушует коронавирус, не очень-то и нужны, — говорят инсайдеры. — Все сделано ради чиновников и „генералов“. У многих из них есть жилье в Москве, и они туда частенько летают на уик-энды и по делам».

Тем не менее, если возможность вылететь по относительно невысокому ценнику есть, то люди ею воспользуются. В Москве ситуация с коронавирусом намного хуже, чем в ЯНАО, а значит после длинных выходных в регионе стоит ждать ухудшения эпидобстановки.

Главу депспорта и его замов ждет выволочка по итогам года

По сообщениям источников, близких к высшим эшелонам власти, руководство департамента физкультуры и спорта ЯНАО ждут серьезные дисциплинарные санкции. «Работа ведомства под руководством Андрея Масанова и его первого заместителя Алексея Щелконогова оказалась развалена, — рассказывают инсайдеры. — В этом году пандемия не оставила замгубернатора Татьяне Бучковой времени, чтобы серьезно контролировать депспорта, а вот чем занималось его руководство — вообще непонятно».

Депспорта, в структурах которого прокуратура нашла сотни нарушений, теперь придется серьезно встряхнуть, сообщают в кабинетах. Если подчиненные Бучковой не сумеют исправить ситуацию, санкции со стороны замгубернатора не заставят себя ждать.

Фото: Андрей Воронов, Instagram

В Новом Уренгое станет на одного вице-мэра меньше

По информации источников в мэрии газовой столицы, глава города Андрей Воронов может инициировать вопрос о сокращении числа заместителей. «Кандидатура заместителя мэра, который курировал бы вопросы экономического развития, не просто так остается вакантной, — делятся собеседники. — Поговаривают, что Воронов не совсем уверен, нужен ли ему зам по экономике, когда уже есть зам по финансам».

За пару месяцев можно было вполне найти претендента, однако конкурс на эту позицию так и не был объявлен, рассказывают в кабинетах. Если решение сократить должность будет принято, в устав города придется вносить изменения, а пока руководству явно не до того, делятся собеседники.

Провокация против медиахолдинга задела мэра

Источники на местах сообщают: «слив» информации о том, что задержанный правоохранителями несовершеннолетний наркодилер в Ноябрьске оказался любимцем властей, сработал не так, как задумывалось. «Авторы вброса рассчитывали, что за жареное схватятся городские СМИ, входящие в ноябрьский медиахолдинг, — рассказывают собеседники. — Это, как ожидалось, вызовет гнев мэра Алексея Романова и подтолкнет его к реформе подконтрольных медиа».

Однако что-то пошло не так: глава разозлился не на медийщиков, а на чиновников, вбросивших информацию в тайне от него. В результате вместо жестких разборок главы с медиаменеджерами в мэрии был инициирован внутренний конфликт, который пока нельзя назвать завершенным, говорят инсайдеры.

Фото: Яков Михайлов, Instagram

Скандал с пьяной ездой депутата замнут

Источники в политических кругах ЯНАО уверены: любовь новоуренгойского депутата-единоросса Якова Михайлова к езде «под градусом» никак не скажется на его политической карьере. «Сейчас никто не заинтересован в том, чтобы проводить довыборы в гордуму, а их придется назначать, если полномочия Михайлова прекратятся досрочно, — рассказали собеседники. — Его проступок резонансный, но не настолько ужасный, чтобы сдавать мандат».

Даже если депутата оштрафуют на 30 тысяч рублей и лишат права управления любимыми мотоциклами (а на снегоход у него прав и не было), никто не будет настаивать на его изгнании из политики, уверен инсайдер. Другое дело, смогут ли коллеги уговорить Михайлова остаться, если он покинет думу «по соображениям совести»: такой вариант тоже не исключается, рассуждают слухачи.

Телеграмщикам поставили блок на негатив про коронавирус

Инсайдеры, близкие к властным структурам ЯНАО рассказывают: ямальским телеграмщикам настоятельно рекомендовали воздержаться от страшилок про коронавирус. «Авторы-администраторы популярных телеграм-каналов Ямала в большинстве своем известны, — рассказал собеседник агентства. — Естественно, что их деятельность по возможности контролируют, чтобы они не слишком нагнетали, тем более в разгар пандемии коронавируса».

Слухачи уверяют: во властных кабинетах далеко не в восторге не только от постов в неофициальных «телегах», но и от самого существования независимых каналов. Открыто запрещать никто никому ничего не может, делятся источники, ведь цензуры у нас нет, однако неофициальные рекомендации и разъяснения авторам дают.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В подразделение ямальской полиции едет проверка из Салехарда

По словам инсайдеров в силовых структурах, в ближайшее время руководство УМВД по ЯНАО намерено провести проверку в отделе по городу Губкинскому. «На руководство ОМВД по Губкинскому жалобы поступали и раньше, но все споры решались в пользу Алексея Настенко и его замов, — сообщают источники агентства. — Однако это было при прежнем руководителе окружного управления, а после назначения Сергея Костенко начальником УМВД по ЯНАО Губкинское отделение пока особо никто не проверял».

Новый руководитель окружного главка не держится за тех, чья работа вызывает нарекания, рассказывают собеседники. Если нарушения в ОМВД будут выявлены, ротации Губкинской полиции не избежать, уверены слухачи.

Ямальского активиста тянут в политику

Близкие к политическим кругам инсайдеры рассказывают: неформальный ямальский экоактивист и правозащитник Алексей Шевцов в скором времени может заняться политикой. «Одна известная экологическая партия уже обратила на него внимание, а поскольку она только заходит в ЯНАО, то ищет там активных сторонников, — сообщают источники. — Шевцов уже известен многим ямальцам, поэтому главной задачей будет убедить общественника в том, что с партией он сможет добиться большего».

При этом, по словам собеседников, активисту уже поступали предложения о сотрудничестве со стороны провластных структур, однако тот не торопится с решением. Скорее всего, его нежелание идти на госслужбу сильно зависит от мнения окружающих: активист не хочет, чтобы его обвинили в том, что он «продался», утверждают слухмейкеры.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.