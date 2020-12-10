Тюменские инсайды: Тюмень и Тобольск развязали войну

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Власти Тюмени и Тобольска борются за туристов после приезда президента Владимира Путина, а ректор медицинского университета Ирина Медведева решила исчезнуть из-за испытаний вакцины от коронавируса. Чиновники готовятся к тотальной цифровизации, а помощник главного тюменского единоросса Андрея Артюхова Георгий Кекелия — к старту политической карьеры.

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Тюменские чиновники не знают, как включается компьютер

В Желтом доме поговаривают, что Центр управления регионом, запущенный в Тюменской области в ноябре, вскрыл тотальную цифровую безграмотность чиновников на местах. Знающие люди поговаривают, что в отдаленных муниципалитетах некоторые управленцы не имеют понятия о том, как работать с компьютером. Этим там занимаются исключительно секретари, а чиновники этого делать просто не умеют. «Проблема вскрылась после того, как на местах чиновники не смогли сформировать отчеты в электронном формате для ЦУР. В отдаленных от Тюмени муниципалитетах просто не знают, как это делается. В Тюмени после этого всерьез задумались над тем, чтобы провести для чиновников курсы по ликвидации цифровой безграмотности. Начать могут уже после Нового года», — утверждают слухмейкеры.

Кухарук и Афанасьев развязали войну за туристов

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Ходят слухи, что после визита Путина в Тюменскую область, мэр Тобольска Максим Афанасьев и глава Тюмени Руслан Кухарук развязали войну за привлечение туристов. Последнему придется что-то придумать для того, чтобы повысить тюменскую привлекательность в плане туризма. Мол, раньше все было спокойно: в Тобольске своего аэропорта не было, и людям приходилось добираться туда через Тюмень, оставляя там по пути часть денег, припасенных на отпуск. А теперь в духовной столице Сибири появился пусть и небольшой, но свой собственный аэровокзал. «Получается, что теперь в Тобольск туристам можно будет напрямую, минуя Тюмень. Для людей это, конечно, гораздо удобнее. Никаких пересадок, дополнительных затрат и так далее. Теперь перед мэром Тюмени встала задача: как вернуть турпоток в Тюмень? Тут вариантов тоже немало. Можно, к примеру, построить новый парк развлечений», — считают слухачи.

Помощнику Артюхова прочат место в тюменской думе

В тюменских политических кругах не стихают разговоры о том, что помощник главного местного единоросса Андрея Артюхова Георгий Кекелия займет место Юрия Баранчука в городском парламенте. Ранее Баранчук победил на довыборах в областную думу, из-за чего у партии большинства в городской думе появилось свободное кресло. «Самый вероятный кандидат на место в тюменском парламенте — Георгий Кекелия. Во-первых, он является помощником Артюхова, во-вторых, ему уже давно прочат хорошую политическую карьеру, а эту карьеру с чего-то надо начинать. Мандат депутата городской думы Тюмени для Кекелии — идеальный вариант. Если там у него все сложится нормально, то можно замахнуться и на областную думу», — заявляют слухмейкеры.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская элита нашла секретное место для сборов

Говорят, что представители тюменской элиты перестали собираться в дорогих ресторанах, где к ним, традиционно, приковано слишком большое внимание. Новым местом встреч они выбрали неприметную пироговую, которая находится в самом центре города. Место тихое и неприметное. «Тюменской элите надоело ходить по дорогим ресторанам. Дело, конечно, не в стоимости блюд в заведениях: политики и чиновники народ обеспеченный, а в том, что там со всех сторон к ним приковано огромное внимание. Как персонала, так и других гостей. „Штолле“, в данном случае, для них идеальная альтернатива. Заведение сравнительно небольшое, есть круглый стол, за которым можно обсудить какие-то вопросы и проблемы. И не привлечь при этом лишнего внимания со стороны общественности», — ехидничают слухачи.

Тюменские медики стали чаще заражаться ВИЧ

Поговаривают, что тюменские медики стали чаще получать положительные анализы на наличие ВИЧ-инфекции. Знающие люди утверждают, что это результат работы с так называемым спецконтингентом. Мол, среди тех же наркоманов немало носителей заболевания, а в медпомощи врачи им не имеют права отказывать. «Для врачей наличие такого заболевания — это неминуемое завершение карьеры. Но работать с носителями заболевания, в том числе, делать операции, медики обязаны. Это их работа. Конечно, хирурги во время таких операций соблюдают максимальные меры предосторожности. Но это как ходить по минному полю. Одно неловкое движение, одна царапина — и ты уже носитель ВИЧ», — резюмируют слухмейкеры.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменском вузе пропал ректор

Говорят, что после начала экспериментальной вакцинации от коронавируса на базе Тюменского государственного медицинского университета ректор вуза Ирина Медведева полностью исчезла из информационного поля и не принимает участие в публичных мероприятиях. Слухачи считают, что это связано с повышенным вниманием общественности и СМИ к тому, как протекает эксперимент. На вопросы журналистов про вакцинацию Медведева отвечать не уполномочена Минздравом. Поэтому просто предпочла на время исчезнуть. «По телефону в приемной секретарь всегда отвечает, что она на совещании. На публичных мероприятиях Тюменский ГМУ представляют замы Медведевой, а не она сама. Ее, в принципе, уже давно никто не видел», — уверяют слухмейкеры.

В Тюменской области могут запретить поминки

В тюменском правительстве не стихают разговоры о том, что власти могут запретить проведение поминальных обедов. Мол, на таких мероприятиях люди находятся в слишком тесном контакте. К примеру, родственники там часто обнимают друг друга, чтобы успокоить. А это повышает риски заражения коронавирусом, если один из них является носителем заболевания. «Масочный режим на похоронах почти никогда не соблюдается. Социальная дистанция — тоже. Понятно, что похороны, как таковые, запретить невозможно. Но ограничить контакты людей во время поминальных обедов — вполне реально. Пока неясно, как это можно сделать технически, но власти введение подобной меры рассматривают», — считают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.