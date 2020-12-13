13 декабря 2020

Каждый 15-й свердловский предприниматель не пережил кризисный год

Коронавирус, уничтожающий бизнес, подтолкнул чиновников искать решение в карманах уральцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитики проекта Business Data изучают данные о платежных транзакциях в городах-участниках проекта и выявляют нереализованный спрос Фото: Алексей Андронов © URA.RU

С начала пандемии коронавируса в Свердловской области, как и по всей в России, сокращается число предпринимателей. Опытным бизнесменам наравне с начинающими пришлось перестраиваться из-за карантинных мер: закрывать производства, распускать персонал, уходить в онлайн. Свердловские власти придумали, как бизнесменам не только решить проблему без радикальных мер вроде банкротства и даже заработать.

С марта 2020 года количество ИП в России уменьшилось более чем на 300 тысяч. Картина не отличается и в УрФО: на начало марта в едином реестре ФНС было зарегистрировано почти 513 тысяч бизнесменов, а уже в ноябре — порядка 487 тысяч. В Свердловской области с начала апреля количество предпринимателей сократилось с 204 тысяч до 191 тысячи (снижение почти на 13 тысяч юрлиц, на 6,9% — каждый 15-й предприниматель).

Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19
В Свердловской области за полгода число предпринимателей сократилось на 13 тысяч. Это значит, что закрылся каждое 15-е предприятие
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Для минимизации негативных последствий федеральное правительство разработало различные меры поддержки, вплоть до налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей. В регионах России профильные министерства и их подразделения начали искать методы развития наиболее устойчивых предпринимательских моделей и их поддержке. В итоге в Свердловской области одним из оптимальных способов построения бизнеса был назван франчайзинг — система взаимовыгодных партнерских отношений, возникающих между продавцом и покупателем франшиз.

Еще до пандемии, в 2019 году, в регионе на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) была запущена работа по развитию франчайзинговых бизнес-концепций и предприятий, которая была заложена в основу проекта по повышению качества жизни в небольших городах Business Data. «Антикризисный инструмент Business Data в период пандемии показал, что этот комплексный продукт является антикризисным в первую очередь для небольших городов. Он позволяет открывать бизнес с наименьшими рисками и затратами», — отметил заместитель главы министерства инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

В рамках Business Data аналитики изучают данные о платежных транзакциях в городах-участниках проекта и выявляют нереализованный спрос. После этого предприниматели, которые готовы развивать новые бизнес-проекты, заявляют о желании принять участие и могут получить финансирование для своего бизнеса по франчайзинговой модели или собственного.

Премия "Человек года - 2018". Екатеринбург
Глава СОФПП Валерий Пиличев презентовал в рамках онлайн-конференция «Как вовлечь в бизнес новых предпринимателей в условиях кризиса» проект по повышению качества жизни в небольших городах Business Data
Фото: СОФПП

«Мы реализуем проект со свердловским отделением Сбербанка, который предоставил базу транзакций. Благодаря этому мы видим траты населения в разрезе товарных групп и категорий продуктов. Проанализировав их, мы можем подбирать бизнес-проекты, которые наиболее интересны местным жителям. Так, в Каменске-Уральском на первом месте оказался фастфуд, дальше товары для дома и ремонта, кафе, бары и кондитерские. После этого мы подбираем из нашего магазина франшиз возможный проект», — уточнил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Свердловская область является единственным регионом, где на базе института поддержки малого и среднего предпринимательства работает Центр франчайзинга. Большинство регионов в работе с франчайзерами и франчайзи (предприниматель, который хочет купить франшизу ограничиваются выдачей займов на покупку франшизы. СОФПП этими действиями не ограничился, и в 2020 году помог упаковать бизнес-модель кафе-пекарни «Мякушка» в франшизу, которой заинтересовались другие предприниматели. Теперь у проекта, который сочетает в себе пекарню, кондитерскую и кофейню, есть два филиала в Свердловской области.

«Тем, кто покупает франшизы, удобно, что они получают готовое руководство для ведения бизнеса. Если человек приходит в эту сферу с нуля, у него возникает огромное количество вопросов, начиная с техники и заканчивая бизнес-процессами. Одному с этим без опыта работы не справиться», — рассказал директор сети «Мякушка» Иван Иванов.

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По его словам, франшиза также выгодна тем, кто ее продает. Они получают единовременную выплату от франчайзи и ежемесячный платеж за использование переданных элементов. В случае с «Мякушкой» это получается 3%, но не менее 15 тысяч рублей от оборота в месяц. «Мы заинтересованы в том, чтобы было больше рабочих предприятий, и они процветали, ведь тогда и мы зарабатываем больше», — уточнил он.

В пандемию крупные франчайзинговые сети Свердловской области ввели антикризисные меры для своих партнеров — убрали регулярные выплаты покупателям франшизы. Участники проектов в беседе с URA.RU отметили, что в подобной бизнес-концепции выживаемость сети зависит от каждого партнера, поэтому устойчивость всех членов франшизы ставится в приоритет.

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