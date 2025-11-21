Логотип РИА URA.RU
Общество

«Уральский Халк» забил всю спину огромной татуировкой в честь своего клуба. Фото

Боец Иван Штырков сделал татуировку Архангела Михаила на всю спину
21 ноября 2025 в 14:42
Над татуировкой работали несколько месяцев

Фото: пресс-служба команды «Архангел Михаил»

Российский тяжеловес и капитан клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков набил на всю спину татуировку Архистратига Михаила, в честь которого названа его команда. Над ней работали несколько месяцев, рассказали URA.RU в пресс-службе клуба.

По сюжету Архангел побеждает дьявола и символизирует постоянную борьбу человека с искушениями во время земной жизни. «Это большая отсылка к тому, как поменялось или даже заново начался какой-то этап моей жизни, мое сближение с Богом, мое общение с воцерковленными людьми — монахами, святыми отцами», — сказал Штырков.

Боец подчеркнул, что образ Архангела его воодушевил и привел к осознанному пути. «Я всегда верил в Бога, что он хранит нас, защищает, наказывает, но сейчас я по-настоящему чувствую его присутствие в моей жизни», — подытожил Иван.

Фото: пресс-служба команды «Архангел Михаил»

Фото: пресс-служба команды «Архангел Михаил»

Комментарии (1)
  • Опорный край
    21 ноября 2025 14:53
    Захрамник опять напоминает о себе. Ну мы то этот факт это помним.....
