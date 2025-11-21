Ревдинец внезапно рухнул на землю — его экстренно доставили в Екатеринбург. Фото
Скорую помощь мужчине вызвали прохожие (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Врачи двух свердловских больниц спасли 51-летнего мужчину, у которого на улице произошел ишемический инсульт. Пациент поступил в Ревдинскую городскую больницу вовремя, что позволило оказать ему необходимую помощь и перевести в Свердловскую областную клиническую больницу №1 для проведения тромбэкстракции.
Быстрая реакция прохожих и медиков сыграла ключевую роль в спасении жизни человека. «При инсульте каждая минута имеет значение. Чем быстрее пациент получает специализированную помощь, тем выше шанс предотвратить тяжелые последствия», — передает слова заместителя главврача по медчасти Ревдинской ГБ, врача-невролога Степана Тутынина ведомство. В больнице пациенту оперативно провели компьютерную томографию, подтвердили ишемический инсульт и начали тромболитическую терапию, которая частично растворила тромб и восстановила кровоток.
Благодаря обновленной системе маршрутизации пациентов с инсультом мужчину экстренно направили в Свердловскую областную клиническую больницу №1, где ему провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию по удалению тромба из сосуда головного мозга. Врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Кирилл Ветров рассказал, что для операции была использована система «телескоп», которая позволила быстро добраться до места окклюзии и удалить тромб. Всего процедура заняла около 40 минут. Сейчас состояние пациента улучшилось.
За первое полугодие 2025 года уже четыре пациента из Ревды получили высокотехнологичную помощь благодаря новой системе маршрутизации и оперативной работе всех служб. Медики напоминают, что распознать инсульт помогают три признака: перекошенная улыбка, нарушение речи и невозможность одинаково поднять обе руки. При появлении этих симптомов необходимо немедленно вызывать скорую помощь по номеру 103 или 112.
Врачи спасли 51-ленего свердловчанина
Фото: Пресс-служба свердловского минздрава
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!