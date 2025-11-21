В Тюменской области похоронили бойца СВО
Мужчину похоронили 21 ноября
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В селе Карасуль (Тюменская область) прошел траурный митинг — прощание с Константином Медининым, который погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Мужчине было 26 лет. Об этом сообщили в администрации Ишимского района.
«Мы провожаем в последний путь настоящего героя, который отдал свою жизнь за Родину», — указано в сообщении. Мужчину похоронили в селе, где он и проживал.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени похоронили водителя скорой помощи Михаила Власова. Мужчину мобилизовали в 2022 году, а погиб он 10 ноября 2025 года.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!