В Тюменской области похоронили бойца СВО

Мужчину похоронили 21 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В селе Карасуль (Тюменская область) прошел траурный митинг — прощание с Константином Медининым, который погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Мужчине было 26 лет. Об этом сообщили в администрации Ишимского района.

«Мы провожаем в последний путь настоящего героя, который отдал свою жизнь за Родину», — указано в сообщении. Мужчину похоронили в селе, где он и проживал.



