В Тюменской области похоронили бойца СВО

21 ноября 2025 в 14:35
Мужчину похоронили 21 ноября

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В селе Карасуль (Тюменская область) прошел траурный митинг — прощание с Константином Медининым, который погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Мужчине было 26 лет. Об этом сообщили в администрации Ишимского района. 

«Мы провожаем в последний путь настоящего героя, который отдал свою жизнь за Родину», — указано в сообщении. Мужчину похоронили в селе, где он и проживал. 


Ранее агентство писало о том, что в Тюмени похоронили водителя скорой помощи Михаила Власова. Мужчину мобилизовали в 2022 году, а погиб он 10 ноября 2025 года. 

