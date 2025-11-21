До 7,5 млн рублей: топ ресторанов в центре Челябинска, выставленных на продажу. Фото
Камерный ресторан в центре города продается за 7,5 млн рублей
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Челябинске на продажу выставлены недорогие рестораны стоимостью от 4 000 000 до 7 500 000 рублей. К передаче новому владельцу предлагаются как концептуальные площадки, так и семейные проекты с постоянным потоком гостей, сообщили в пресс-службе «Авито».
«На первом месте — камерный ресторан в центре города, расположенный в Центральном районе на проспекте Ленина. Заведение, где авторская кухня, дегустационные вечера и работа с напитками формируют собственную атмосферу. Здесь все уже настроено: процессы в системе учета, команда из десяти сотрудников, отлаженная работа зала и кухни, высокий рейтинг от гостей и пространство, не требующее ремонта», — сообщили в пресс-службе.
Ресторан рассчитан на 40 человек, есть оборудование профессионального уровня. Заведение имеет стабильную и чистую прибыль. Стоимость объекта с хорошей репутацией — 7 500 000 рублей.
На втором месте — небольшой ресторан в жилом квартале нового формата в жилом комплексе «Ньютон». Здесь ставку сделали на многопрофильную кухню, теплый интерьер и работу с жителями большого ЖК. В заведении есть кухня, все необходимое оборудование, подсобные зоны и отдельная входная группа. Работает доставка через агрегаторы. Также есть страница в соцсетях и на картах. Для владельца это готовая площадка, которая ценит атмосферу и локальность. Ресторан продают за 4 000 000 рублей.
Также третье место занимает интересный вариант, расположенный уже не в центре. Кафе восточной кухни, расположено на улице Ушакова, 1А в Металлургическом районе. В заведении — домашний подход к приготовлению и стабильный поток гостей. Интерьер простой и функциональный, кухня работает без простоев, а рейтинги на популярных сервисах держатся на максимальных значениях. Помещение рассчитано на 25 посадочных мест, оно арендуется. Там есть зона отдыха для персонала и возможность круглосуточной работы. Формат подойдет для первого проекта.
Камерный ресторан находится в центре города, рассчитан на 40 посадочных мест
Фото: пресс-служба «Аvito»
