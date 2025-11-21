В Минстрое РФ оценили опыт Тюмени по модернизации водоочистных сооружений
Замгубернатора Павел Перевалов провел экскурсию по Метелевским водоочистным сооружениям
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько посетил Тюмень с рабочим визитом и отметил, что практики, применяемые в области при модернизации Метелевских водоочистных сооружений, можно рекомендовать другим субъектам РФ. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«В Тюмени удачный опыт реализации концессионного соглашения. Концессионер, эффективно взаимодействуя с городскими и областными властями, проводит модернизацию всего оборудования, поддерживает нормальное качество сетей и даже развивает их для подключения новых абонентов. Установлено достаточно современное оборудование. И это действительно хороший опыт, который наверняка можно транслировать на многие субъекты Российской Федерации», — приводит слова Алексея Ересько инфоцентр.
В ходе реконструкции были внедрены автоматизированная подача реагентов, новые технологии углевания, подщелачивания и деманганации воды, построен дополнительный резервуар чистой воды и модернизирована насосная станция. В ближайшее время завершится реконструкция смесителей и отстойников. Замгубернатор Тюменской области Павел Перевалов отметил, что в регионе строится и реконструируется множество объектов, и в ближайшее время водоканал начнет работать еще в 16 муниципальных образованиях области.
