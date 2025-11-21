Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Мошенница из Перми обманула влюбленного моряка на 800 тысяч, выдумав дочь

ГУ МВД: пермячка выманила 800 тысяч у сожителя на лечение несуществующей дочери
21 ноября 2025 в 15:04
Она убеждала его оказывать финансовую помощь, утверждая, что у них есть общая дочь, которая впоследствии заболела

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Следственный отдел ОМВД России «Краснокамский» (Пермский край) завершил расследование в отношении 35-летней женщины, которая ранее не имела судимостей. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). В течение трех лет обвиняемая систематически обманывала своего 47-летнего сожителя и выманивала у него деньги. Общий размер ущерба, нанесенного мужчине, достиг 835 тысяч рублей.

«Обвиняемая использовала ситуацию, связанную с профессиональной деятельностью мужчины — он работал моряком дальнего плавания и часто находился в командировках. Она убеждала его оказывать финансовую помощь, утверждая, что у них есть общая дочь, которая впоследствии заболела. На самом деле ребенка не существовало, а полученные средства женщина расходовала на личные цели», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Мужчина, будучи убежденным в правдивости слов своей возлюбленной и желая помочь ребенку, регулярно переводил ей деньги. Обман раскрылся после того, как женщина заявила о намерении прекратить отношения, а мужчина решил через суд установить отцовство. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что дочь — вымышленная, а свидетельство о ее рождении обвиняемая нашла и скачала из интернета. После этого потерпевший обратился в полицию. В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

