Мошенница из Перми обманула влюбленного моряка на 800 тысяч, выдумав дочь

Следственный отдел ОМВД России «Краснокамский» (Пермский край) завершил расследование в отношении 35-летней женщины, которая ранее не имела судимостей. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). В течение трех лет обвиняемая систематически обманывала своего 47-летнего сожителя и выманивала у него деньги. Общий размер ущерба, нанесенного мужчине, достиг 835 тысяч рублей.

«Обвиняемая использовала ситуацию, связанную с профессиональной деятельностью мужчины — он работал моряком дальнего плавания и часто находился в командировках. Она убеждала его оказывать финансовую помощь, утверждая, что у них есть общая дочь, которая впоследствии заболела. На самом деле ребенка не существовало, а полученные средства женщина расходовала на личные цели», — сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.