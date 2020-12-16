Власти ЯНАО начинают войну с Utair за небо Арктики

Правительство Ямала будет давить на Utair, чтобы ускорить сделку по аэропорту Ноябрьска Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Правительство ЯНАО планирует масштабное наступление на компанию Utair, которой принадлежит аэропорт Ноябрьска. Власти уже ведут переговоры о покупке хаба, однако перевозчик не хочет терять актив и ставит ямальским чиновникам невыполнимые условия. Губернатор Дмитрий Артюхов готов пойти на крайние меры и завершить сделку, которая оказалась не под силу его предшественнику Дмитрию Кобылкину, сообщили источники URA.RU в правительстве.

Аэропорт Ноябрьска — один из главных транспортных узлов Ямала. При этом он остается единственным, принадлежащим не правительству, а частной компании: через цепочку юридических лиц им владеет Utair. Аэропорт был открыт почти 40 лет назад и практически не ремонтировался владельцем, устарев морально и физически.

Дмитрий Артюхов сетовал на несговорчивость Utair Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Понимая эту проблему, власти ЯНАО уже несколько лет пытаются запустить реконструкцию. В 2014 году экс-губернатор Кобылкин говорил, что к проекту привлекут сторонних инвесторов, а спустя три года призвал руководство Utair самим заняться вопросом. Летом 2020 года Артюхов публично объявил, что правительство устало ждать и готово выкупить аэропорт.

Переговоры между властями ЯНАО и представителями Utair оказались крайне тяжелыми и обернулись конфликтом, рассказал URA.RU высокопоставленный собеседник в окружном правительстве. «Компания завышает цену максимально, пытаясь за счет сделки решить все свои проблемы.

Долги Utair перевалили за 100 млрд рублей, это две с половиной их годовые выручки. Поэтому реальную цену аэропорта завышают в девять-десять раз, это грабеж», — поделился инсайдер.

По его словам, чтобы ускорить сделку, власти ЯНАО примут меры воздействия, но какие именно источник назвать затруднился. Другой собеседник, знакомый с планами правительства, заявил, что это будут меры надзорного характера и манипуляции с земельным налогом: «Но если запустить повышение налогов, то это прямо отразится на себестоимости. А это будет удар не по Utair, а по самому правительству, так как из Ноябрьска ходят субсидируемые рейсы. Так что остается подключать технадзор и Росавиацию».

Близкий к Росавиации источник URA.RU исключил возможность давления на Utair через ведомство: «В Ноябрьске так качественно и эффективно, как Utair, никто работать не будет. Претензий к ним нет».

Официально в правительстве ЯНАО лишь подтвердили агентству факт торгов за аэропорт. Детали переговоров в пресс-службе окружной администрации раскрывать не стали.

Состояние аэропорта в Ноябрьске пока не соответствует современным трендам Фото: Алексей Сибиряк © URA.RU

Обостряет борьбу за аэропорт и тот факт, что он должен стать важной частью туристической системы Ямала. Артюхов поручил в ближайшие годы сделать туризм одним из мощнейших направлений региона, и без современного хаба в Ноябрьске цель недостижима, отмечают наблюдатели.

У властей действительно есть планы по развитию сети аэропортов: в адресной инвестиционной программе ЯНАО на 2020—2022 годы заложено больше 1 млрд рублей на эти цели. Однако Ноябрьска в списке получателей денег нет. Из-за состояния аэропорта жители города предпочитают летать из Сургута — для этого им приходится ехать за 300 километров в ХМАО.

Несмотря на уговоры и давление властей, Utair может не отдать воздушную гавань. Ноябрьск является стратегически важной точкой компании, поскольку это ее главный узел в Западной Сибири, рассказал директор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. «Предположу, что они с правительством ЯНАО продолжат работать без каких-либо противоречий. Utair — единственная компания, которая работает в Западной Сибири десятилетиями и понимает, как там все выстроено», — подчеркнул авиаэксперт.

Utair не вкладывался в реконструкцию своего ямальского аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если сделка все же состоится, Артюхов завершит то, что начал и не закончил Кобылкин, отметил политолог Андрей Ткаченко: «Это необходимая покупка — Utair не вкладывал деньги в реконструкцию аэропорта, а взлетно-посадочная полоса там нуждается в ремонте. И это уже во многом вопрос не экономической целесообразности, а вопрос безопасности и социальной ответственности перед ямальцами».

Получить комментарии представителей Utair к моменту публикации не удалось. Гендиректор компании Андрей Мартиросов отказался от общения с корреспондентом URA.RU, сославшись на занятость. В пресс-службы аэропорта Ноябрьска, Utair и АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» (де-юре владеет аэропортом) агентство направило запросы, ответ на них не последовал.