Дмитрий Артюхов заявил о переговорах по аэропорту Ноябрьска Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Власти ЯНАО пытаются выкупить аэропорт Ноябрьска у авиакомпании Utair. Об идущих переговорах заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов на встрече с жителями города. По его словам, стороны пока не могут прийти к соглашению, потому что терпящий финансовое бедствие перевозчик сильно завышает цену.

Аэропорт Ноябрьска является единственным в ЯНАО принадлежащим частной компании. Через цепочку юридических лиц им владеет Utair, и Артюхов заявил, что региональные власти готовы сделать аэропорт своим. «К сожалению, мы не можем найти общий язык. Они [Utair] испытывают определенные финансовые сложности, долгов много у компании. И есть такая попытка за счет продажи нам аэропорта решить все свои проблемы. Ну нельзя делать [цену] в 10 раз дороже», — заметил губернатор ЯНАО, не уточнив, о какой стоимости идет речь.

Артюхов добавил, что принадлежность аэропорта частной компании мешает окружным властям. Правительство взяло курс на развитие всех аэропортов Ямала (Новый Уренгой, Салехард, Надым), и в случае удачной сделки реконструкция ждет и воздушную гавань Ноябрьска. «Мне сложно обещать какие-то даты, потому что когда это не твое, очень сложно что-то планировать», — заключил Артюхов.

Получить комментарий Utair о ходе сделки оперативно URA.RU не удалось. В пресс-службу компании был направлен запрос, ответ на него пока не поступил.

О желании выкупить аэропорт Ноябрьска говорил еще экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В 2014 году он заявлял, что власти хотят провести реконструкцию порта, но сумма сделки была слишком высокой, несмотря на желание Utair избавиться от актива. Кобылкин уточнял, что из бюджета деньги выделены не будут.