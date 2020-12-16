Пресс-конференцию Путина дополнят новой фишкой

Президент будет общаться с журналистами и гражданами по видеосвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 17 декабря может быть использован еще один элемент «Прямой линии» (помимо вопросов от граждан, отправленных через приложение и сайт «Москва — Путину»). Ожидается, что во время мероприятия россияне из разных регионов будут выходить на связь с главой государства в прямом эфире, рассказали URA.RU несколько собеседников. В политсреде говорят, что такая технология необходима, чтобы усилить эффект от пресс-конференции в обществе.

Ежегодную пресс-конференцию Путина было решено совместить с элементами «Прямой линии», поскольку летом президенту пришлось отказаться от мероприятия из-за пандемии. В Кремле ранее объясняли, что в результате журналисты будут задавать вопросы Путину по видеосвязи (представители федеральных СМИ будут находиться в столичном Центре международной торговли, региональные — в полпредствах), а граждане — с помощью приложения и сайта «Москва — Путину». Площадкой с 6 декабря ведется сбор видео-, аудио- и текстовых обращений, которые во время пресс-конференции будут озвучены ведущими или показаны на экране.

Организаторы пресс-конференции с 6 декабря собирали вопросы граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как стало известно URA.RU, ожидается, что гражданам дадут обратиться к президенту и с помощью другого канала связи — во время прямых включений из регионов. Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева (организация участвует в подготовке мероприятия) рассказала URA.RU, что такая идея прорабатывалась: «Еще неизвестно, сколько успеют провести таких включений, потому что установлено четкое время эфира, а обращений и без того очень много». Ранее сообщалось, что в эфирной сетке на «России 24» пресс-конференции отведено 3 часа, хотя в 2019 году она длилась 4 часа 18 минут.

Цунаева не смогла рассказать, в каком именно формате будут происходить прямые включения из регионов. Во время прошлогодней «Прямой линии» их обеспечивали с помощью репортерских групп «Вестей». Корреспонденты заранее выезжали в регионы, затем выходили на связь со студией и рассказывали о проблемах жителей, давая им слово.

Журналисты будут задавать вопросы из московского ЦМТ и полпредств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU в свердловской власти сообщил, что одно из прямых включений планируется провести из его региона. Собеседник URA.RU в другом уральском субъекте рассказал, что «эфиры планировалось провести в нескольких городах УрФО, но по каким-то причинам их потом сняли». Бытует версия, что организаторы решили сократить программу прямых включений с гражданами, чтобы избежать чрезмерного смешения жанров. Собеседники агентства во властных структурах Челябинской и Курганской областей ответили, что не знают о прямых включениях.

Социолог и политолог Алексей Рощин в разговоре с URA.RU предположил, что прямые включения из регионов — технологически важный элемент для пресс-конференции, поскольку создает у зрителей ощущение прямого диалога с президентом. «Народ боится, что если он обращается к президенту не напрямую, то вопрос попадет к посредникам, которые отсортируют самые острые проблемы, — сказал URA.RU Рощин. — Есть люди, чаще всего в провинции, которые столкнулись с проблемами (особенно это касается ЖКХ, системы здравоохранения) и понимают, что не могут решить их на своем уровне, ощущают полное бесправие. Можно жаловаться на чиновников, судиться, обращаться в СМИ без какой-либо гарантии на успех, а можно обратиться к Путину, который решит даже мелкие проблемы. Для таких людей он — последняя инстанция».

На пресс-конференции президент сформулирует ответы на главные запросы россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Фирдус Алиев полагает, что россияне ждут от пресс-конференции «некоего успокоения» после богатого на негативные события 2020 года. «Президент для граждан — это символ стабильности и разумного управления. Близкий к этому кейс — история с ценами на продукты, как проявление заботы о настроениях граждан, — считает Алиев. — Россияне ждут сигналов о том, что власть контролирует ситуацию, что у нее есть рецепты борьбы с напастями, с пандемией и ее последствиями. Плюс, еще некоторые внешнеполитические контуры приводят к опасениям, которые формируют запрос общества на защиту».