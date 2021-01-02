На сколько рухнет рубль в 2021 году

Курс рубля напрямую зависит от мировых событий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Курс рубля в ближайшее время продолжит колебаться, но во второй половине нового года начнет укрепляться за счет восстановления цен на нефть, считают опрошенные URA.RU экономисты. По их словам, благодаря этому стоимость отечественной валюты закрепится в коридоре 70-80 рублей за доллар и 90-95 рублей за евро. Но если кризис в РФ усугубится и цены продолжат расти, рубль может ждать деноминация, констатируют эксперты. URA.RU составило три сценария для национальной валюты в 2021 году.

Сценарий первый — позитивный

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Несмотря на то, что мировая экономика замерла в страхе нового штамма коронавируса, рубль под конец года вопреки всем негативным прогнозам показал небольшое укрепление с почти 76 рублей за доллар и больше 92 за евро до 74 и 91 рубля соответственно. «На 2021 год прогнозируется начало восстановления мировой экономики, что уже подогревает спрос на рисковые активы, которые, в свою очередь, начинают расти. Но это не говорит о том, что судьба рубля будет однозначно положительной — его будущее сильно зависит не только от нефтяных котитровок, которые тоже пошли в рост, но и от мировых событий», — объяснил URA.RU заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов.

Еще одна причина, по которой рубль может укрепиться в 2021 году, — рост стоимости сырья и улучшение его платежного баланса, уверен президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. «Если текущие тенденции сохранятся, то курс рубля в рамках фундаментально обусловленного коридора во второй половине года составит 71-80 за доллар», — уточнил он в разговоре с агентством.

Сценарий второй — нейтральный

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Курс рубля действительно укрепился за счет восстановления цен на нефть, но риски для отечественной валюты все еще сохраняются, говорится в обзоре Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка», который есть в распоряжении URA.RU. «Сделка ОПЕК+ может помочь сохранить цифры на нефть на уровне 50 долларов за баррель в краткосрочной перспективе, однако восстановление спроса должно спровоцировать дискуссии по поводу уменьшения объемов сокращения добычи», — объясняют аналитики.

Вторым важным фактором для курса рубля будет восстановление спроса на валюту со стороны российских туристов, констатируют эксперты «Альфа-банка». «Полное возвращение спроса в размере 30 млрд долларов на рынок международных перевозок будет эквивалентно снижению цены на нефть на 10 долларов за баррель. Поэтому наш ориентир по курсу рубля на 2021 год — 70-75 рублей за доллар, однако в ближайшие месяцы он может быть слабее», — говорится в документе.

У рубля сейчас нет серьезных драйверов роста, но ждать катастрофического падения также не стоит, уверен экономист и финансовый аналитик Антон Круглов. «Центробанк и правительство ведут адекватную валютную политику, проводя валютные интервенции (продажу долларов и евро для стабилизации курса — прим. ред.).

Ожидать катастрофического падения, как в 2014 году, когда рубль подешевел за месяц почти в два раза, не приходится, но и отката к 60 рублям за доллар — тоже.

Без шоковых для рубля событий он останется в коридоре 78-80 рублей за доллар, евро — по 93-95 рубля», — прокомментировал он.

Такого же мнения придерживается управляющий екатеринбургским филиалом банка «Росгосстрах» Сергей Карташов. «Курс рубля зависит от таких факторов, как окончание пандемии, развитие мировой экономики, глобальный покупательский спрос и стоимость энергоресурсов на международных финансовых рынках. При отсутствии серьезных рисков для экономики, продолжения роста цен на энергоносители и стабильного покупательского спроса рубль может укрепиться. Но на фоне текущей ситуации в экономике мы не ожидаем, что это произойдет в ближайшей перспективе», — объяснил эксперт.

Сценарий третий — негативный

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В последний квартал 2020 года в России начала ускоряться инфляция — по данным Росстата, к декабрю она превысила прогноз правительства на весь год и составила 4,05%. Поэтому среди экспертов все чаще обсуждается вопрос деноминации, продолжает Карташов. «Она упростит российскую экономику, так как нулей в документации станет меньше. Разово произойдет учет неучтенных средств населения при обмене, но, вероятно, уменьшатся его реальные доходы», — считает эксперт. Также он уверен, что в таком случае также будут пересмотрены прожиточный минимум и МРОТ.

Но деноминация — вредное для российской экономики решение, уверен первый замдекана кафедры макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. «Основной ее резон — сокращение транзакционных издержек и психологическая разгрузка.

Если власти РФ решатся на деноминацию в 2021 году, то негативных последствий будет больше, чем пользы для экономики: это очередная нервотрепка, неопределенность, а народ и так измучен коронавирусом.

Обмен купюр в условиях ограничений будет затруднен. Переделка ценников для бизнеса — тоже издержки, а доходы падают. Психологическое оздоровление тоже не пройдет — никто не поверит в завершение эпохи инфляции и приход стабильных цен», — объяснил собеседник URA.RU.

Поэтому есть вероятность, что в России исчезнут монеты низкого номинала, говорит финансовый консультант Финуниверситета при правительстве РФ Евгений Марченко. «Предпосылок для деноминации рубля в 2021 году нет: учитывая риск нового штамма коронавируса, повторного локдауна и снижения цен на нефть, выделение средств на деноминацию будет означать их отток из других, более важных статей бюджета. Поэтому вероятнее использование сценария отказа от монет низкого номинала, ведь вывод из оборота монет, чей номинал ниже затрат на их чеканку, снижает нагрузку на бюджет», — заключил он в разговоре с агентством.