Почему правительству РФ выгоден обвал рубля

Курс рубля ставит антирекорды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Российским властям выгодно поддерживать низкий курс рубля, считают экономисты. Продавая подорожавшие доллары и евро, государство наполнит казну и полностью выполнит свои обязательства — проиндексирует пенсии и зарплаты бюджетникам, рассчитается с долгами. Но такая стратегия в перспективе ухудшит экономическую ситуацию в стране и приведет к взрывному росту бедности и скачку цен, предупреждают эксперты.

Рубль вновь начал заметно терять в стоимости с 15 сентября. В начале торгов на Московской бирже 29 сентября курс евро обновил свой четырехлетний максимум и превысил 93 рубля. Доллар побил свой апрельский рекорд и торговался на отметке 79,8 рубля. Всего с начала года, по данным Центробанка РФ, рубль ослабел к ним практически на четверть.

В марте рубль уже признавали второй по волатильности валютой мира Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Есть три основных причины, по которым слабый рубль выгоден российским властям, говорят экономисты и политологи:

Рост прибыли по всем валютным сделкам в рамках экспорта. «Обесценивание национальной валюты позволяет увеличить рублевый эквивалент, что действительно поддерживает бюджет. Но есть риск, что рубль назад не отскочит — да, его курс сейчас недооценен, но на его стоимость в итоге может повлиять множество внешних факторов, начиная от конфликта в Нагорном Карабахе и заканчивая выборами в США», — объяснил URA.RU замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

С января по июль этого года внешнеторговый оборот России сократился из-за пандемии. По данным Центробанка, экспорт составил 76,2% от прошлогодних показателей — 180,9 млрд долларов. Но из-за разницы в курсах валют потери в рублевом эквиваленте вышли не такими значительными — годом ранее РФ выручила 13 трлн рублей за тот же период, а в этом — 12,5 трлн рублей.

В 2014 году на обвале курса рубля сказались в том числе и санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Получение средств на выполнение своих государственных обязательств. «У нас рекордный объем обязательств в этом году — на традиционную индексацию пенсий и зарплат бюджетникам и трансферты на нацпроекты наложилась борьба с коронавирусом и следующим за ним кризисом. Появились непредвиденные траты, из-за которых уже аккумулировали повышение акцизов и налога на добычу полезных ископаемых. Сейчас перед правительством стоит задача свести концы с концами, не прибегая ни к сокращению расходов, ни к дополнительному усилению налоговой нагрузки, и оно нашло такой же выход, как в 2014 году», — пояснил агентству политолог Сергей Маркелов.

Шесть лет назад после вхождения Крыма в состав России, следующего за этим введения санкций западными странами и падения цен на нефть — рубль, согласно данным ЦБ, потерял почти половину своей стоимости: если в начале года за каждые доллар и евро давали по 33 и 45 рублей соответственно, то к его концу — уже 56 и 68 рублей. Тогда же Центробанк начал интенсивнее продавать запасы валюты и по итогам года реализовал 76,13 млрд долларов и 5,41 млрд евро (в 2013 году — 25,2 млрд долларов и 2,2 млрд евро).

В итоге правительству, несмотря на серьезный кризис, удалось проиндексировать пенсии, а также зарплаты госслужащим и бюджетникам (включая силовиков, учителей и врачей). Но это сильно обесценило рубль, констатирует руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов: «Покупательная способность рубля тогда обвалилась на ту же половину, что и его официальный курс: лекарства, продукты, одежда и многие другие товары, связанные с импортом из-за рубежа, многие россияне просто не могли себе позволить — денег на это у них не хватало».

Возможность не тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). В соответствии с бюджетным правилом правительство может начать тратить средства из ФНБ после того, как его объем превысит 7% ВВП — около 8 триллионов рублей. Сейчас объем фонда — 13,2 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ. «Правительство неохотно идет на распечатывание запасов, ведь это, можно сказать, последний форпост. К тому же накладывается психологический фактор, что этот фонд сформирован из денег с нефтяных доходов, которые за время пандемии сильно сократились. Поэтому ищутся более простые решения, к примеру, шаги к девальвации рубля», — продолжает Маркелов.

Но такой подход опасен для экономики, поскольку перечеркивает все действия правительства по ее восстановлению после кризиса и грядущему экономическому росту страны, говорит Василий Колташов. «Это загонит граждан в еще большую бедность, и государство заплатит за это торможением экономического развития на десятилетия вперед.

Стране сейчас нужны не пустые рубли, а настоящий драйвер для экономического роста — ограничение импорта и спекуляций на валюте. А для самого развития — массовое строительство жилья, транспортной инфраструктуры и изменение налоговой политики для сверхбогатых.

Да, это требует много денег и времени, но даст качественный рост российской экономики на десятилетия», — заключил эксперт в разговоре с URA.RU.