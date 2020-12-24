Тюменские инсайды: секрет Моора в TikTok

До Нового года осталось совсем чуть-чуть Фото: коллаж URA.RU

Пока губернатор Тюменской области Александр Моор разбирается в TikTok, противники дистанционного образования решили создать собственный региональный Совет, чтобы наладить диалог с чиновниками. Заместитель мэра Тюмени Петр Вагин готовится к повышению, а единороссы собираются использовать пандемию в качестве инструмента политической борьбы.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Моор отправил секретное послание через TikTok…

В Желтом доме поговаривают, что видео для TikTok губернатора Тюменской области Александра Моора содержит тайное послание. Мол, таким образом глава региона дал понять, что открыт к новым решениям и готов использовать современные инструменты. Как в плане пиара, так и в плане управления областью. «Это явная отсылка на будущий курс губернатора. Неспроста он засветился в китайской соцсети. В этом видят намек на то, как регион будет выходить из коронакризиса. Моор будет использовать новые технологии, нестандартные решения. Он поймал волну хайпа, но нужно суметь на ней удержаться. В танки поиграл, в TikTok засветился. Все гадают, с какими трендами глава региона будет экспериментировать дальше», — уверяют слухачи.

… и удивил элиту познаниями в области философии

Говорят, что политическая элита Тюмени была поражена глубиной ежегодного послания губернатора Моора к региональному парламенту. Многие заметили, что в речи губернатора 2020 года появилось немало философских отсылок. Слухмейкеры связывают это с тем, что впервые спич главы региона писал опытный политтехнолог, а не правительственная пресс-служба, которая из года в год делала акценты на одних и тех же вопросах. «В своем выступлении губернатор решил пройтись по понятию справедливости, которое содержат работы Платона. Его спич о необходимости адресной соцподдержки — это как раз оттуда. Моор решил взять за основу антропоцентризм, и строить всю свою политику вокруг фигуры человека. А про тюменские весы — это очевидная отсылка к „мере всех вещей“ Протагора», — утверждают слухмейкеры.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коронавирус поможет тюменским единороссам на выборах

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что пандемия поможет тюменскому отделению «Единой России» на предстоящих выборах в областную думу. Слухачи утверждают, что там придумали, как через коронавирус набрать политические очки. «Одна из новых установок из Москвы: кто не был волонтером — тому вообще в думе делать нечего. Местные взяли это на вооружение. По всем подразделениям прошло ЦУ — нужно помогать врачам, возить фельдшеров. При этом, просто сфотографироваться на фоне медиков не получится. За этим внимательно следят и халтурщиков будут наказывать. Другая беда — как правильно рассказать о хорошем деле. Люди давно перестали любить, когда правящая партия откровенно пиарится. Поэтому сейчас партия ищет грамотных спичрайтеров», — рассказывают слухмейкеры.

Экс-силовику прочат должность спикера городской думы

В политических кругах поговаривают о том, что влиятельный экс-силовик Петр Вагин, занимающий должность заместителя мэра Тюмени, в перспективе может занять должность председателя городской думы. Мол, претензий по работе к нему нет, с дисциплиной все в порядке. Да и в целом, продвижение по карьерной лестнице, в его случае, это дело времени. «В администрацию Петра Вагина назначили по звонку Моора, должность замглавы подобрали уже после. Теперь придумывают, как его позиционировать, готовят мощный пиар. А цель одна — сделать бывшего главного полицейского председателем городской думы. Заболотного на этом месте видеть больше не хотят — ему и так дали пять лет на хорошей должности, пора и честь знать. При этом, для Вагина должность в думе должна стать трамплином, после которой его заберут в правительство региона. Губернатор заинтересован в усилении своего силового крыла», — заявляют слухачи.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменском правительстве не поняли, зачем Моор сделал 31 декабря выходным днем

Говорят, что сотрудники правительства Тюменской области не поняли, зачем губернатор Моор сделал 31 декабря выходным, если в этот день в Желтом доме и так никто не работает. «Чиновники в этот день никогда не сидят на работе не то, что до 18:00, а даже до 14:00. Пришли, поздравили коллег, выпили по глотку шампанского — и домой. А день оплачивается как полноценный рабочий. Впрочем, решение губернатора всем видится очевидным — ведь сам Путин посоветовал. Так что выходному дню 31 декабря — быть», — отмечают слухачи.

Дистант-диссиденты объединяются в группы

Знающие люди поговаривают, что тюменские противники дистанционного образования решили объединиться и создать собственный Совет, который будет представлять их интересы перед чиновниками. Мол, в правительстве их никто не слышит, а так — шансы на диалог с правительством значительно вырастут. «С помощью этого Совета родители тюменских школьников планируют искать единомышленников внутри образовательных учреждений, организовывать встречи, возможно, митинги. Люди хотят быть услышанными и идут к этому. Со временем, глядишь, и собственную политическую партию организуют. Чем черт не шутит», — не скрывая злорадства заявляют слухмейкеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы недовольны инициативой властей

Говорят, что жители Тюмени недовольны тем, что в их городе проходит объявленный властями сезон термальных источников. Якобы пандемия — не самое лучшее время для того, чтобы приглашать в регион туристов. Тюменцы напряжены из-за того, что во время новогодних каникул в регион из-за этого может приехать много гостей из других субъектов РФ. А это может обернуться новыми вспышками коронавируса. «Туризм, это, конечно, хорошо, но тюменские власти действительно выбрали не самое лучшее время для того, чтобы пиарить горячие источники и прочие туристические „плюшки“, которыми богата Тюменская область, поэтому негодование местных жителей вполне оправдано», — резюмируют слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.