03 января 2021

Чем жили челябинцы в 2020-м, кроме коронавируса. Фотоитоги

Путин на фоне метеорита, старый мэр в суде, новый мэр в магазине — и еще 20 ярких кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы слушают послание Путина федеральному собранию. Челябинск, метеорит, челябинский метеорит, путин владимир, челябинский краеведческий музей
Практически весь год для Челябинской области прошел под знаком коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

2020 год запомнится челябинцам, как и всей стране, прежде всего коронавирусом. Но была в нем и россыпь других значимых моментов: новая Конституция, молодые партии, смех и трагедии повседневной жизни. Предлагаем вам еще раз вспомнить их, посмотрев подборку самых ярких снимков прошедшего года от фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова.

Челябинцы слушают послание Путина федеральному собранию. Челябинск
Послание президента России Владимира Путина звучало на фоне челябинского метеорита
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Интервью Андрея Турчака. Челябинск
Рядом с секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком сложно сдержать эмоции
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Захар Прилепин на встрече с активистами партии «За правду». Челябинск
Партийные лидеры перед выборами в Госдуму укрепляют связи с народом. Челябинское отделение партии «За правду» посетил Захар Прилепин. Пообщался писатель также с горожанами и журналистами
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Учения экстренных служб, аэропорта имени Игоря Курчатова. Челябинск
Готовиться к наступлению коронавируса в Челябинске стали заранее. Своевременные учения экстренных служб помогли снизить риски
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Акция «Останься дома», парень в пузыре. Челябинск
Надежно самоизолировавшийся молодой человек предлагает другим людям последовать его примеру. Пусть и не столь экстремально
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Дезинфекция проспекта Ленина и улицы Воровского. Челябинск
Санитарная обработка улиц Челябинска во время первой волны коронавируса. Мечта вейпера
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Ситуация в супермаркете Ашан на фоне ажиотажа связанного с эпидемией коронавируса. Челябинск
Лавинообразный спрос на некоторые товары опустошил прилавки челябинских магазинов. Вскоре торговые сети справились с ажиотажем
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий объехал вокруг Челябинска с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери и молитвой об избавлении от вредоносного поветрия (эпидемии коронавируса). Челябинск
С вредоносным поветрием боролись и более традиционными, чем упаковывание себя в шар, способом. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий объехал вокруг Челябинска с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери и молитвой
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн Последнего звонка. Челябинск
Эпидемия изменила жизнь страны и привычный уклад. Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн-последнего звонка
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Волонтеры собирают продовольственные пакеты пенсионерам. Челябинск
Пережить непростое время пожилым людям помогали волонтеры. Они собирали и доставляли людям продукты и товары первой необходимости
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Наталья Котова покупает косметику. Челябинск
Маска, частично скрывающая овал лица, не повод отказываться от косметики. И не мешает Наталье Котовой, мэру Челябинска, оставаться в фокусе внимания фотографа
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Заседание Избирательной комиссии по результатам выборов депутатов Законодательного Собрания. Челябинск
Соблюдение санитарных норм своим подчиненным демонстрирует председатель облизбиркома Сергей Обертас
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Текслер голосует на избирательном участке. Челябинск
В новую Конституцию россияне шагнули как в новую жизнь. Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина тоже приняли участие в голосовании
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск
Нижний ракурс на Чемпионате России по легкой атлетике.
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск
Когда жарко, но про маску не забываешь. Как этот челябинец на муниципальном пляже «Первоозерный»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Чемпионат России по легкой атлетике. Челябинск
Легкая атлетика — это еще и красиво
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинский зоопарк открыли для посещения. Челябинск
Белый медведь с оптимизмом смотрит в будущее: летом челябинский зоопарк открыли для посещений
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Продление меры пресечения Тефтелеву. Челябинск
Судя по манере носить маску, не менее оптимистично смотрит в будущее и осужденный за взятку экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск
Не заболеть самим и не заразиться окружающим поможет не только маска, но и прививка. Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» против COVID-19 разработана совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск
Ситуация во время второй волны коронавирусной пандемии резко ухудшилась
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск
Медики ухаживают за эвакуированными из-за взрыва на кислородной подстанции пациентами ГКБ №2
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Демонтаж скульптуры Гуси-лебеди в Ледовом городке. Челябинск
Демонтаж ледяной скульптуры на Площади Революции в Челябинске — так начинался 2020 год
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Президент Татарстана Рустэм Минниханов и Губернатор Алексей Текслер на открытии памятника Габдулле Тукаю. Челябинск
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и памятник «татарскому Пушкину» — Габдулле Тукаю
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск
2020 год многое расставил по своим местам и напомнил нам про истинные ценности. Выполнять свой долг, спасая других людей, без сна и отдыха, днем и ночью, часто и жертвуя собой — на такое способны только настоящие герои. Спасибо вам, что вы есть!
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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