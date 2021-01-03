Чем жили челябинцы в 2020-м, кроме коронавируса. Фотоитоги

Практически весь год для Челябинской области прошел под знаком коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

2020 год запомнится челябинцам, как и всей стране, прежде всего коронавирусом. Но была в нем и россыпь других значимых моментов: новая Конституция, молодые партии, смех и трагедии повседневной жизни. Предлагаем вам еще раз вспомнить их, посмотрев подборку самых ярких снимков прошедшего года от фотокорреспондента URA.RU Вадима Ахметова.

Послание президента России Владимира Путина звучало на фоне челябинского метеорита Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рядом с секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком сложно сдержать эмоции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партийные лидеры перед выборами в Госдуму укрепляют связи с народом. Челябинское отделение партии «За правду» посетил Захар Прилепин. Пообщался писатель также с горожанами и журналистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Готовиться к наступлению коронавируса в Челябинске стали заранее. Своевременные учения экстренных служб помогли снизить риски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Надежно самоизолировавшийся молодой человек предлагает другим людям последовать его примеру. Пусть и не столь экстремально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санитарная обработка улиц Челябинска во время первой волны коронавируса. Мечта вейпера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лавинообразный спрос на некоторые товары опустошил прилавки челябинских магазинов. Вскоре торговые сети справились с ажиотажем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С вредоносным поветрием боролись и более традиционными, чем упаковывание себя в шар, способом. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий объехал вокруг Челябинска с чтимым списком Табынской иконы Божией Матери и молитвой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эпидемия изменила жизнь страны и привычный уклад. Выпускница 11 класса Анастасия Санникова во время онлайн-последнего звонка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пережить непростое время пожилым людям помогали волонтеры. Они собирали и доставляли людям продукты и товары первой необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маска, частично скрывающая овал лица, не повод отказываться от косметики. И не мешает Наталье Котовой, мэру Челябинска, оставаться в фокусе внимания фотографа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соблюдение санитарных норм своим подчиненным демонстрирует председатель облизбиркома Сергей Обертас Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новую Конституцию россияне шагнули как в новую жизнь. Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина тоже приняли участие в голосовании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нижний ракурс на Чемпионате России по легкой атлетике. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Когда жарко, но про маску не забываешь. Как этот челябинец на муниципальном пляже «Первоозерный» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Легкая атлетика — это еще и красиво Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Белый медведь с оптимизмом смотрит в будущее: летом челябинский зоопарк открыли для посещений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судя по манере носить маску, не менее оптимистично смотрит в будущее и осужденный за взятку экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не заболеть самим и не заразиться окружающим поможет не только маска, но и прививка. Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» против COVID-19 разработана совместно российскими ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и ФГБУ «48-й ЦНИИ» Минобороны России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуация во время второй волны коронавирусной пандемии резко ухудшилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медики ухаживают за эвакуированными из-за взрыва на кислородной подстанции пациентами ГКБ №2 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Демонтаж ледяной скульптуры на Площади Революции в Челябинске — так начинался 2020 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и памятник «татарскому Пушкину» — Габдулле Тукаю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

2020 год многое расставил по своим местам и напомнил нам про истинные ценности. Выполнять свой долг, спасая других людей, без сна и отдыха, днем и ночью, часто и жертвуя собой — на такое способны только настоящие герои. Спасибо вам, что вы есть! Фото: Вадим Ахметов © URA.RU