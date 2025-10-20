Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

СК взял на контроль дело о челябинке, которой пришлось спасаться от нападения в цветочном магазине

Глава СК поручил доложить о нападении на челябинку с перцовым баллончиком
21 октября 2025 в 00:35
В Следственном комитете изучают инцидент с нападением на женщину

В Следственном комитете изучают инцидент с нападением на женщину

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения на челябинку с применением перцового баллончика. Об этом говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на улице Гагарина, где пострадавшей пришлось прятаться в цветочном магазине.

«В соцмедиа говорится, что приезжий мужчина распылил перцовый баллончик в сторону женщины у остановки общественного транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по уголовной статье „Хулиганство“. Председатель СК России поручил руководству регионального следственного управления доложить о ходе расследования и проверке доводов публикации», — говорится в сообщении СК РФ.

Как сообщало URA.RU ранее, инцидент произошел на улице Гагарина. Женщина нелестно высказалась в адрес другой прохожей с ребенком. Позже супруг обиженной распылил перцовый баллончик в лицо челябинки. Пострадавшая успела скрыться в ближайшем цветочном магазине и зафиксировала часть произошедшего на камеру мобильного телефона. После нападения она обратилась за помощью в полицию.

