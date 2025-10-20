СК взял на контроль дело о челябинке, которой пришлось спасаться от нападения в цветочном магазине

В Следственном комитете изучают инцидент с нападением на женщину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения на челябинку с применением перцового баллончика. Об этом говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на улице Гагарина, где пострадавшей пришлось прятаться в цветочном магазине.

«В соцмедиа говорится, что приезжий мужчина распылил перцовый баллончик в сторону женщины у остановки общественного транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по уголовной статье „Хулиганство“. Председатель СК России поручил руководству регионального следственного управления доложить о ходе расследования и проверке доводов публикации», — говорится в сообщении СК РФ.