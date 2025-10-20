Логотип РИА URA.RU
Челябинский полицейский устроил аварию и скрылся с места ДТП

В Челябинске полицейский попал в ДТП и скрылся с места происшествия
20 октября 2025 в 22:55
Полицейский разбил ведомственную машину, пытаясь проскочить на мигающий сигнал светофора

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полицейский попал в ДТП и скрылся с места аварии в Челябинске. Инцидент случился на перекрестке в северо-западном районе города и был зафиксирован уличными камерами видеонаблюдения. Правоохранители начали служебную проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

«В настоящее время назначена служебная проверка. Работник отстранен», — заявили в региональном правоохранительном главке. Также там добавили, что принципиальная позиция полиции — таким сотрудникам не место в рядах ведомства.

Ночью 19 октября силовик попытался пересечь перекресток на мигающий сигнал светофора, после чего столкнулся с другим легковым автомобилем. Уличные камеры зафиксировали, как водитель патрульной машины покидает транспортное средство. По сообщению сайта 74.ру, силовик оставил внутри иномарки удостоверение, благодаря чему удалось быстро установить его личность и оперативно задержать виновника ДТП.

