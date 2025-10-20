Следком проверяет челябинский детсад, где ребенок поплатился за рычание
Следователи изучат инцидент в детсаду Еманжелинска
Следователи начали проверку по сообщению о травме, полученной ребенком в детсаду Еманжелинска Челябинской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по региону. Причиной стала публикация в соцсетях, в которой говорится, что воспитанник дошкольного учреждения решил «порычать как тигр», на что медработник толкнула его, и тот ударился головой.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников дошкольного учреждения», — уточнили в пресс-службе регионального управления СКР.
Как ранее сообщало URA.RU, об инциденте в соцсетях написала мама детсадовца. По словам женщины, воспитательница позвонила ей и сообщила, что ее сын упал. Дома же мальчик признался, что решил «порычать, как тигр» на медицинского работника, а та толкнула его. Ребенок ударился головой о лавочку, а затем медик, по словам матери, пыталась задобрить его конфетами. Родители обратились к заведующей детсадом, но та заявила, что не может помочь, а полученная травма — «просто царапина».
