Следком проверяет челябинский детсад, где ребенок поплатился за рычание

Следователи изучат инцидент в детсаду Еманжелинска Фото: Размик Закарян © URA.RU

Следователи начали проверку по сообщению о травме, полученной ребенком в детсаду Еманжелинска Челябинской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по региону. Причиной стала публикация в соцсетях, в которой говорится, что воспитанник дошкольного учреждения решил «порычать как тигр», на что медработник толкнула его, и тот ударился головой.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям (бездействию) работников дошкольного учреждения», — уточнили в пресс-службе регионального управления СКР.