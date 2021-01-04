Чем Екатеринбург удивлял Россию в 2020-м. Фотоитоги

Юбилейный парад не был похож ни на один из предыдущих
Уходящий год был для уральцев эмоционально непростым и полным потрясений. Журналисты и фотокорреспонденты URA.RU всегда находились в эпицентре происходящего. Мы отобрали самые яркие фотокадры 2020 года, которые помогут оживить в памяти картину событий.
«Час пик» в Екатеринбурге. Километровые пробки и смог над городскими улицами
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский катает на вертолете четырехлетнего Артема. Мальчик направил письмо на президентскую «Елку желаний», и полпред Николай Цуканов исполнил его просьбу. Вертолет поднялся в небо с малышом на борту, а мэр выступил его гидом.
Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов и министр спорта Леонид Рапопорт перед заседанием областного правительства. Рапопорта заинтересовал значок коллеги.
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в Екатеринбурге вручил первым десяти ветеранам в УрФО медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В январе 2020 года пандемия коронавируса еще не дошла до России, поэтому все участники встречи без масок.
Депутат Госдумы РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников рассказывает екатеринбургским журналистам о сути предлагаемых изменений
В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста
День защитника Отечества в Екатеринбурге. Участников праздника кормят кашей из полевой кухни.
Федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко в Екатеринбурге проводит совещание по борьбе с коронавирусом. Слева направо: Михаил Мурашко, Николай Цуканов — на тот момент полпред президента в УрФО, свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Из-за пандемии коронавируса в Екатеринбурге запретили посещать кафе и рестораны. Общепит начал работать только на вынос.
Людям старше 65 лет пришлось уйти в добровольное заточение на дому, чтобы не заболеть коронавирусом. Медики и волонтеры посещали их на дому, облачившись в защитные костюмы
Считается, что COVID-19 смертельно опасен именно для пожилых людей
Волонтеры приносили еду и лекарства одиноким старикам и многодетным семьям
Уральский бизнесмен Игорь Алтушкин ввез в Свердловскую область несколько крупных партий средств индивидуальной защиты из Китая. В начале пандемии не хватало даже медицинских масок
В Свердловской области были оперативно созданы новые мощности по производству масок и защитных костюмов, необходимых для защиты от коронавируса. В первую очередь снабжали врачей в «красных зонах» свердловских больниц
В Екатеринбурге введены ограничения из-за коронавируса. Появляться на улице без уважительной причины запрещено. Нарушителей останавливала полиция
Улицы Екатеринбурга опустели — жителям предписано сидеть по домам под угрозой штрафа
Ограничительные меры смягчены, екатеринбуржцы стали покидать свои жилища. Однако делать это можно только в маске. За соблюдением масочного режима следят полицейские. Без маски в метро не пускают
Остановки общественного транспорта обрабатывают антисептиком
На время пандемии было запрещено посещать кладбища за исключением экстренных случаев
Пенсионерке поставили на вид нарушение масочного режима
Парад военной техники в Нижнем Тагиле из-за коронавируса прошел почти без зрителей
Ночная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. С 9 мая его перенесли на июль в надежде, что пандемия к тому времени закончится. Этого не произошло
Юбилейный парад к 75-летию Победы. В масках и без зрителей
Женщины-военнослужащие готовятся к параду Победы
Пандемия пандемией, а сеять надо. Посевная кампания на полях Свердловской области
Школы опустели — школьники переведены на дистанционное обучение
Из-за коронавируса вручение дипломов выпускникам УрФУ прошло не особенно торжественно. Но студенты не упустили возможность щегольнуть в мантиях
На Екатеринбург обрушилась 30-градусная жара. Даже угроза COVID-19 не смогла удержать горожан дома
В лесах Свердловской области каждый год вспыхивают пожары. Десантники-пожарные тренируются их тушить
Сроки весеннего призыва на военную службу из-за коронавируса перенесли. Всех новобранцев отправляли в карантин
Несмотря на пандемию, голосование по поправкам в Конституцию все же провели. С соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Позже оппозиция связала с голосованием очередной всплеск заболеваемости коронавирусом
Пункты голосования за поправки в Конституцию были развернуты, в том числе, под открытым небом. «На пеньках» — шутили в избирательных комиссиях
Лето запомнилось екатеринбуржцам не только жарой и коронавирусом, но и страшным ураганом, вырывавшим деревья с корнем
Последствия разгула стихии почувствовали на себе Нижние Серги. Населенный пункт, расположенный в низине, затопило паводком. С последствиями катастрофы боролись всем миром. Ситуация была на контроле президента Владимира Путина: он направил в Свердловскую область главу МЧС Евгения Зиничева.
Сторонники опального схиигумена Сергия пикетируют Екатеринбургскую епархию. Впоследствии Сергия отлучили от РПЦ, а его монастырь взяли штурмом силовики
После отлучения Сергий потерял не только сан, но и право называться монахом. Однако его сторонников это не смущает
Уральские СОБРовцы десантируются с вертолета
На полигоне под Екатеринбургом стартовал форум Армия-2020. Показательные стрельбы провели уральские танкисты
Переменчивая уральская погода не давала свердловчанам расслабиться
Уличный художник Покрас Лампас вторично приехал в Екатеринбург для создания очередного арт-объекта. Он расписал каменный куб в сквере у Театра драмы, который прославился во время майского противостояния 2019 года. Художник написал на кубе слово «Свобода»
Несмотря на коронавирус, в Екатеринбурге все же состоялась знаменитая Ural Music Night. На ней выступила группа The Hatters
К изготовлению средств индивидуальной защиты от коронавируса подключили и заключенных
Бразилец Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи у себя на родине убил гомосексуалиста. Он сбежал на Урал, но правосудие настигло его и здесь — террориста объявил в розыск Интерпол
Слева направо: Константин Погребинский, губернатор Евгений Куйвашев и Игорь Заводовский бросают символические золотые слитки в основание нового хаба в микрорайоне Ботанический
На заводе «Уральские локомотивы» началось производство высокоскоростных поездов
Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы»
Спасение 6-месячной девочки, которую мать держала в сумке в шкафу и почти не кормила. Ребенка обнаружили случайно. Из Карпинска истощенного младенца доставили в Екатеринбург на вертолете. Девочка выжила и чувствует себя хорошо
Экс-министр строительства Владимир Якушев сменил Николая Цуканова на посту уральского полпреда
Бывший глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл возглавил Татарстанскую митрополию
Екатеринбургскую епархию возглавил митрополит Евгений (Кульберг)
Сквер на улице Ленина — одно из любимых мест прогулок горожан
На памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину на площади 1905 года надели маску от коронавируса
Свердловский областной психоневрологический госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали под борьбу с COVID-19
Александр Высокинский (в маске) уступил место Алексею Орлову (без маски)