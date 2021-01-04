04 января 2021

Чем Екатеринбург удивлял Россию в 2020-м. Фотоитоги

Сергий бунтовал, мать морила дочь в шкафу, полпред и мэр ушли в отставку. Кадры года

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейный парад не был похож ни на один из предыдущих Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уходящий год был для уральцев эмоционально непростым и полным потрясений. Журналисты и фотокорреспонденты URA.RU всегда находились в эпицентре происходящего. Мы отобрали самые яркие фотокадры 2020 года, которые помогут оживить в памяти картину событий.

Виды Екатеринбурга
«Час пик» в Екатеринбурге. Километровые пробки и смог над городскими улицами
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Полет мальчика Артема на вертолете. Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский катает на вертолете четырехлетнего Артема. Мальчик направил письмо на президентскую «Елку желаний», и полпред Николай Цуканов исполнил его просьбу. Вертолет поднялся в небо с малышом на борту, а мэр выступил его гидом.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург
Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов и министр спорта Леонид Рапопорт перед заседанием областного правительства. Рапопорта заинтересовал значок коллеги.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Вручение ветеранам в УрФО медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Екатеринбург
Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в Екатеринбурге вручил первым десяти ветеранам в УрФО медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В январе 2020 года пандемия коронавируса еще не дошла до России, поэтому все участники встречи без масок.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург
Депутат Госдумы РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников рассказывает екатеринбургским журналистам о сути предлагаемых изменений
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Торжественная церемония, посвященная Дню памяти жертв Холокоста. Екатеринбург
В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Вручене автомобилей ветеранам УДТК. Екатеринбург
День защитника Отечества в Екатеринбурге. Участников праздника кормят кашей из полевой кухни.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург
Федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко в Екатеринбурге проводит совещание по борьбе с коронавирусом. Слева направо: Михаил Мурашко, Николай Цуканов — на тот момент полпред президента в УрФО, свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Седьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург
Из-за пандемии коронавируса в Екатеринбурге запретили посещать кафе и рестораны. Общепит начал работать только на вынос.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости социальными работниками. Екатеринбург
Людям старше 65 лет пришлось уйти в добровольное заточение на дому, чтобы не заболеть коронавирусом. Медики и волонтеры посещали их на дому, облачившись в защитные костюмы
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Квартира ветерана Великой Отечественной Войны Сергея Терехова после приборки и мелкого ремонта. Екатеринбург
Считается, что COVID-19 смертельно опасен именно для пожилых людей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Доставка на дом продуктов питания и товаров первой необходимости волонтерами. Екатеринбург
Волонтеры приносили еду и лекарства одиноким старикам и многодетным семьям
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург
Уральский бизнесмен Игорь Алтушкин ввез в Свердловскую область несколько крупных партий средств индивидуальной защиты из Китая. В начале пандемии не хватало даже медицинских масок
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Предприятие по выпуску медицинских изделий «Здравмедтех». Свердловская область, Каменск-Уральский
В Свердловской области были оперативно созданы новые мощности по производству масок и защитных костюмов, необходимых для защиты от коронавируса. В первую очередь снабжали врачей в «красных зонах» свердловских больниц
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Пятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург
В Екатеринбурге введены ограничения из-за коронавируса. Появляться на улице без уважительной причины запрещено. Нарушителей останавливала полиция
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19
Улицы Екатеринбурга опустели — жителям предписано сидеть по домам под угрозой штрафа
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург
Ограничительные меры смягчены, екатеринбуржцы стали покидать свои жилища. Однако делать это можно только в маске. За соблюдением масочного режима следят полицейские. Без маски в метро не пускают
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург
Остановки общественного транспорта обрабатывают антисептиком
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Кладбища города во время Радоницы. Екатеринбург
На время пандемии было запрещено посещать кладбища за исключением экстренных случаев
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Создание граффити «Виктория». Екатеринбург
Пенсионерке поставили на вид нарушение масочного режима
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
День танкиста в Нижнем Тагиле. Екатеринбург
Парад военной техники в Нижнем Тагиле из-за коронавируса прошел почти без зрителей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург
Ночная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. С 9 мая его перенесли на июль в надежде, что пандемия к тому времени закончится. Этого не произошло
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург
Юбилейный парад к 75-летию Победы. В масках и без зрителей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Строевая подготовка к Параду Победы. Екатеринбург
Женщины-военнослужащие готовятся к параду Победы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье
Пандемия пандемией, а сеять надо. Посевная кампания на полях Свердловской области
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Онлайн-трансляция последнего звонка в Школе №23. Екатеринбург
Школы опустели — школьники переведены на дистанционное обучение
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Вручение дипломов выпускникам УрФУ. Екатеринбург
Из-за коронавируса вручение дипломов выпускникам УрФУ прошло не особенно торжественно. Но студенты не упустили возможность щегольнуть в мантиях
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19
На Екатеринбург обрушилась 30-градусная жара. Даже угроза COVID-19 не смогла удержать горожан дома
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тренировка десантников-пожарных. Свердловская область, поселок Заря
В лесах Свердловской области каждый год вспыхивают пожары. Десантники-пожарные тренируются их тушить
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский
Сроки весеннего призыва на военную службу из-за коронавируса перенесли. Всех новобранцев отправляли в карантин
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург
Несмотря на пандемию, голосование по поправкам в Конституцию все же провели. С соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Позже оппозиция связала с голосованием очередной всплеск заболеваемости коронавирусом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Екатеринбург
Пункты голосования за поправки в Конституцию были развернуты, в том числе, под открытым небом. «На пеньках» — шутили в избирательных комиссиях
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Последствия урагана в Екатеринбурге
Лето запомнилось екатеринбуржцам не только жарой и коронавирусом, но и страшным ураганом, вырывавшим деревья с корнем
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область
Последствия разгула стихии почувствовали на себе Нижние Серги. Населенный пункт, расположенный в низине, затопило паводком. С последствиями катастрофы боролись всем миром. Ситуация была на контроле президента Владимира Путина: он направил в Свердловскую область главу МЧС Евгения Зиничева.
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сторонники схиигумена Сергия около здания Екатеринбургской митрополии. Екатеринбург
Сторонники опального схиигумена Сергия пикетируют Екатеринбургскую епархию. Впоследствии Сергия отлучили от РПЦ, а его монастырь взяли штурмом силовики
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область
После отлучения Сергий потерял не только сан, но и право называться монахом. Однако его сторонников это не смущает
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область
Уральские СОБРовцы десантируются с вертолета
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Старт форума Армия-2020 на полигоне Свердловский. Екатеринбург
На полигоне под Екатеринбургом стартовал форум Армия-2020. Показательные стрельбы провели уральские танкисты
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Виды Екатеринбурга
Переменчивая уральская погода не давала свердловчанам расслабиться
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Восстановление работы Покраса Лампаса в сквере Екатеринбурга
Уличный художник Покрас Лампас вторично приехал в Екатеринбург для создания очередного арт-объекта. Он расписал каменный куб в сквере у Театра драмы, который прославился во время майского противостояния 2019 года. Художник написал на кубе слово «Свобода»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург
Несмотря на коронавирус, в Екатеринбурге все же состоялась знаменитая Ural Music Night. На ней выступила группа The Hatters
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург
К изготовлению средств индивидуальной защиты от коронавируса подключили и заключенных
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Судебное заседание по делу гражданина Бразилии Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи. Екатеринбург
Бразилец Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи у себя на родине убил гомосексуалиста. Он сбежал на Урал, но правосудие настигло его и здесь — террориста объявил в розыск Интерпол
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Церемония закладки первого камня в основание нового регионального транспортно-пересадочного узла в микрорайоне Ботанический. Екатеринбург
Слева направо: Константин Погребинский, губернатор Евгений Куйвашев и Игорь Заводовский бросают символические золотые слитки в основание нового хаба в микрорайоне Ботанический
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург
На заводе «Уральские локомотивы» началось производство высокоскоростных поездов
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма
Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Прибытие борта вертолета с истощенной девочкой из Карпинска. Екатеринбург
Спасение 6-месячной девочки, которую мать держала в сумке в шкафу и почти не кормила. Ребенка обнаружили случайно. Из Карпинска истощенного младенца доставили в Екатеринбург на вертолете. Девочка выжила и чувствует себя хорошо
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Екатеринбург
Экс-министр строительства Владимир Якушев сменил Николая Цуканова на посту уральского полпреда
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Торжественное возложение цветов к памятнику Жукову возле Штаба ЦВО. Екатеринбург
Бывший глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл возглавил Татарстанскую митрополию
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Торжественная встреча главы Екатеринбургской митрополии Преосвященного владыки Евгения в Храме-Памятнике на Крови. Екатеринбург
Екатеринбургскую епархию возглавил митрополит Евгений (Кульберг)
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Сквер у памятника Якову Свердлову. Екатеринбург
Сквер на улице Ленина — одно из любимых мест прогулок горожан
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Памятники Екатеринбурга в медицинских масках. Екатеринбург
На памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину на площади 1905 года надели маску от коронавируса
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург
Свердловский областной психоневрологический госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали под борьбу с COVID-19
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург
Александр Высокинский (в маске) уступил место Алексею Орлову (без маски)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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