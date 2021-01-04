Чем Екатеринбург удивлял Россию в 2020-м. Фотоитоги

Юбилейный парад не был похож ни на один из предыдущих Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уходящий год был для уральцев эмоционально непростым и полным потрясений. Журналисты и фотокорреспонденты URA.RU всегда находились в эпицентре происходящего. Мы отобрали самые яркие фотокадры 2020 года, которые помогут оживить в памяти картину событий.

«Час пик» в Екатеринбурге. Километровые пробки и смог над городскими улицами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский катает на вертолете четырехлетнего Артема. Мальчик направил письмо на президентскую «Елку желаний», и полпред Николай Цуканов исполнил его просьбу. Вертолет поднялся в небо с малышом на борту, а мэр выступил его гидом. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов и министр спорта Леонид Рапопорт перед заседанием областного правительства. Рапопорта заинтересовал значок коллеги. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в Екатеринбурге вручил первым десяти ветеранам в УрФО медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В январе 2020 года пандемия коронавируса еще не дошла до России, поэтому все участники встречи без масок. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников рассказывает екатеринбургским журналистам о сути предлагаемых изменений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста Фото: Анна Майорова © URA.RU

День защитника Отечества в Екатеринбурге. Участников праздника кормят кашей из полевой кухни. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко в Екатеринбурге проводит совещание по борьбе с коронавирусом. Слева направо: Михаил Мурашко, Николай Цуканов — на тот момент полпред президента в УрФО, свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за пандемии коронавируса в Екатеринбурге запретили посещать кафе и рестораны. Общепит начал работать только на вынос. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Людям старше 65 лет пришлось уйти в добровольное заточение на дому, чтобы не заболеть коронавирусом. Медики и волонтеры посещали их на дому, облачившись в защитные костюмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Считается, что COVID-19 смертельно опасен именно для пожилых людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волонтеры приносили еду и лекарства одиноким старикам и многодетным семьям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский бизнесмен Игорь Алтушкин ввез в Свердловскую область несколько крупных партий средств индивидуальной защиты из Китая. В начале пандемии не хватало даже медицинских масок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области были оперативно созданы новые мощности по производству масок и защитных костюмов, необходимых для защиты от коронавируса. В первую очередь снабжали врачей в «красных зонах» свердловских больниц Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге введены ограничения из-за коронавируса. Появляться на улице без уважительной причины запрещено. Нарушителей останавливала полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улицы Екатеринбурга опустели — жителям предписано сидеть по домам под угрозой штрафа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ограничительные меры смягчены, екатеринбуржцы стали покидать свои жилища. Однако делать это можно только в маске. За соблюдением масочного режима следят полицейские. Без маски в метро не пускают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Остановки общественного транспорта обрабатывают антисептиком Фото: Анна Майорова © URA.RU

На время пандемии было запрещено посещать кладбища за исключением экстренных случаев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пенсионерке поставили на вид нарушение масочного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Парад военной техники в Нижнем Тагиле из-за коронавируса прошел почти без зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ночная репетиция парада Победы в Екатеринбурге. С 9 мая его перенесли на июль в надежде, что пандемия к тому времени закончится. Этого не произошло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юбилейный парад к 75-летию Победы. В масках и без зрителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Женщины-военнослужащие готовятся к параду Победы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пандемия пандемией, а сеять надо. Посевная кампания на полях Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школы опустели — школьники переведены на дистанционное обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за коронавируса вручение дипломов выпускникам УрФУ прошло не особенно торжественно. Но студенты не упустили возможность щегольнуть в мантиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Екатеринбург обрушилась 30-градусная жара. Даже угроза COVID-19 не смогла удержать горожан дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В лесах Свердловской области каждый год вспыхивают пожары. Десантники-пожарные тренируются их тушить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сроки весеннего призыва на военную службу из-за коронавируса перенесли. Всех новобранцев отправляли в карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на пандемию, голосование по поправкам в Конституцию все же провели. С соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Позже оппозиция связала с голосованием очередной всплеск заболеваемости коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пункты голосования за поправки в Конституцию были развернуты, в том числе, под открытым небом. «На пеньках» — шутили в избирательных комиссиях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лето запомнилось екатеринбуржцам не только жарой и коронавирусом, но и страшным ураганом, вырывавшим деревья с корнем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Последствия разгула стихии почувствовали на себе Нижние Серги. Населенный пункт, расположенный в низине, затопило паводком. С последствиями катастрофы боролись всем миром. Ситуация была на контроле президента Владимира Путина: он направил в Свердловскую область главу МЧС Евгения Зиничева. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сторонники опального схиигумена Сергия пикетируют Екатеринбургскую епархию. Впоследствии Сергия отлучили от РПЦ, а его монастырь взяли штурмом силовики Фото: Анна Майорова © URA.RU

После отлучения Сергий потерял не только сан, но и право называться монахом. Однако его сторонников это не смущает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральские СОБРовцы десантируются с вертолета Фото: Анна Майорова © URA.RU

На полигоне под Екатеринбургом стартовал форум Армия-2020. Показательные стрельбы провели уральские танкисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Переменчивая уральская погода не давала свердловчанам расслабиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уличный художник Покрас Лампас вторично приехал в Екатеринбург для создания очередного арт-объекта. Он расписал каменный куб в сквере у Театра драмы, который прославился во время майского противостояния 2019 года. Художник написал на кубе слово «Свобода» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на коронавирус, в Екатеринбурге все же состоялась знаменитая Ural Music Night. На ней выступила группа The Hatters Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

К изготовлению средств индивидуальной защиты от коронавируса подключили и заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бразилец Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи у себя на родине убил гомосексуалиста. Он сбежал на Урал, но правосудие настигло его и здесь — террориста объявил в розыск Интерпол Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слева направо: Константин Погребинский, губернатор Евгений Куйвашев и Игорь Заводовский бросают символические золотые слитки в основание нового хаба в микрорайоне Ботанический Фото: Анна Майорова © URA.RU

На заводе «Уральские локомотивы» началось производство высокоскоростных поездов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спасение 6-месячной девочки, которую мать держала в сумке в шкафу и почти не кормила. Ребенка обнаружили случайно. Из Карпинска истощенного младенца доставили в Екатеринбург на вертолете. Девочка выжила и чувствует себя хорошо Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-министр строительства Владимир Якушев сменил Николая Цуканова на посту уральского полпреда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл возглавил Татарстанскую митрополию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургскую епархию возглавил митрополит Евгений (Кульберг) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сквер на улице Ленина — одно из любимых мест прогулок горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину на площади 1905 года надели маску от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский областной психоневрологический госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали под борьбу с COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU