Свердловские инсайды: губернатор сменил номер

Помешает ли мороз протестам? Коллаж: URA.RU

Свердловский политбомонд продолжает перестройку власти. Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (рассказывают, подхалимы ждут его в фитнес-центре) приучает к своим правилам свою команду, губернатор Куйвашев подает сигналы мэрам. А силовики ждут московской ревизии. Об этом — в свежих «Инсайдах».

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Куйвашев сменил номер телефона…

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев в начале января сменил номер телефона, делится инсайдер в окружении главы региона. По его словам, Куйвашев почувствовал, что заветные для каждого регионального чиновника 11 цифр, становятся широко известными, и, чтобы не получать десятки сообщений в WhatsApp, оформил другую симку.

По слухам, в последний раз сотовый Куйвашева менялся осенью 2019 года — после опроса о строительстве храма Святой Екатерины в столице Урала. Впрочем, другие слухмейкеры утверждают, что, согласно протоколам безопасности, смена номера телефона — обычное дело для губернатора. И это происходит обычно каждые полгода.

… и назначил ответственных за выборы

Сплетники уверяют, что губернатор Евгений Куйвашев уже четко очертил круг людей, которые будут вести избирательную кампанию в Государственную думу и Законодательное собрание свердловской области. А также тех, кто будет отвечать за ее результаты. Ответственными назначили, по слухам, трех заместителей губернатора — Валерия Чайникова, Олега Чемезова и Сергея Бидонько, а также политтехнолога Рината Хазеева, который давно консультирует главу региона.

Губернатор публично поддержал Пинаева

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как говорят злые языки, визит Евгения Куйвашева в Нижний Тагил на этой неделе носил явно политический характер. Они уверены — губернатор намерено публично поддержал главу администрации второго по значимости города региона Владислава Пинаева, у которого в последнее время стали возникать проблемы с силовиками, в частности, с прокуратурой. «Визит четко продемонстрировал, что уровень доверия к Пинаеву очень высок», — уверены слухачи.

Глава региона подаст еще один сигнал

На следующей неделе может состояться еще одна поездка губернатора с политическим подтекстом, предупреждают слухачи. По их данным, Евгений Куйвашев отправится в Каменск-Уральский, чтобы пообщаться с главой администрации города Алексеем Шмыковым, у которого заканчивается контракт. Шмыков может перейти в областное правительство (областная власть высоко оценивает его работу), но все ждут указаний от области, кто будет следующим руководителем ключевого муниципалитета.

Куйвашев изменил график из-за УГМК

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По мнению слухачей, отказ главы региона Евгения Куйвашева прийти на презентацию книги «Бури вестники», созданной творческим коллективом издания «Коммерсант-Урал» и его руководителем Сергеем Плахотиным, говорит о многом. Якобы это демонстрирует продолжающееся охлаждение в отношениях власти и УГМК, с руководством которой Плахотин находится в дружеских отношениях.

Оппозиция проголосует против Высокинского

Поговаривают, что на ближайшем заседании законодательного собрания фракции ЛДПР и КПРФ могут высказаться против согласования Александра Высокинского на должность первого заместителя губернатора. «Впрочем, это объясняется не претензиями к самой кандидатуре, а желанием вынудить власти к диалогу по поводу будущей избирательной кампании», — объясняют сплетники.

Власти сохранили главу свердловского избиркома

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Свердловской области изменило решение о судьбе главы регионального избиркома Владимира Русинова. Чиновник, отставку которого обсуждали с лета 2020 года, остается в должности до окончания выборов в Госдуму и Заксобрание в сентябре 2021-го. С чем связана смена настроений в резиденции главы региона, неизвестно.

У главы свердловского ЦУРа появился шанс

Потенциальный сменщик Русинова — экс-председатель горизбиркома Екатеринбурга, глава свердловского Центра управления регионом Илья Захаров — получит возможность проявить себя в кампании-2021. Впоследствии он может сменить Русинова и приступить к подготовке губернаторских выборов в 2022 году, описывают замысел администраторов в коридорах власти. В какой именно роли будет задействован Захаров весной-летом 2021 года, пока якобы не решено. Хотя другие источники говорят, что задействование Захарова в кампании выглядит маловероятным.

Мерзлякова хочет в Госдуму

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сплетники отмечают возросшую активность областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой, которая подчас стала позволять себе резкую критику региональных властей, особенно министерства соцполитики. Говорят, она недовольна тем, что за свое участие в подготовке поправок в Конституцию она не получила возможность избираться в Государственную думу. «Но надежды она пока не теряет», — подчеркивают слухачи.

От нового замгенпрокурора в УрФО ждут репрессий

Новый заместитель генерального прокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев приедет в первой декаде февраля — шепчутся высокопоставленные свердловские силовики. Причем, приедет новый начальник не один, а с комиссией, по результатам работы которой в регионе ждут «репрессий». «Достанется многим, в первую — работникам самой прокуратуры», — знают осведомленные люди. Ожидаемая дата приезда Зайцева в Екатеринбург — 4 февраля.

Охлопков надеется на снег

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Областной прокурор Сергей Охлопков накануне визита московской инспекции в свое ведомство решил открыть еще одно направление борьбы, чтобы доказать свою полезность. С вероятной отставкой он будет бороться, инспектируя улицы Екатеринбурга на предмет плохой уборки от снега, уверяют сплетники.

В Екатеринбурге готовятся к провалу явки

По слухам, в Екатеринбурге будет достаточно трудно достигнуть высокой явки на выборах в Госдуму, чего требует администрация президента. Поэтому в коридорах власти уже начинается поиск того, кто должен будет понести ответственность за возможную неудачу. «Окончательное решение не принято, но под ударом может оказаться один из вице-губернаторов или руководство департамента внутренней политики», — говорят сплетники.

Орлов восстановил связку чиновников в мэрии

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассказывают, что нового помощника врио мэра Екатеринбурга Андрея Казанцева разместили в одном кабинете (на четвертом этаже) с другим помощником — Юрием Чепулянисом, который отвечает за протокол и выездные совещания. И неспроста: чиновники сидели в одном кабинете еще в правительстве. «Они прекрасно общаются — можно сказать, друзья», — объясняют в окружении управленцев.

Орлов пересаживает чиновников…

Команда врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова устанавливает новые порядки в горадминистрации. По словам инсайдеров, особые требования теперь даже к рассадке управленцев, порядку их выступлений и времени речей. «Раньше [при экс-мэре Александре Высокинском] к этому относились гораздо проще. На некоторые детали не обращалось такое внимание», — рассказывает городской чиновник, не оценивая, хорошо это или плохо.

… и заставляет писать для него шпаргалки

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуй, одно из главных аппаратных нововведений при Орлове — карточки с тезисами, которые чиновники готовят для врио главы и по которым он впоследствии выступает. «Писать нужно на небольших листочках — так удобнее подсматривать», — делится собеседник агентства в «сером доме».

Мэр Екатеринбурга затонирует стекла в своей приемной

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил затемнить стекла в своей приемной. В окружении врио мэра объясняют, что таким образом градоначальник желает скрыть, кто ожидает с ним встречи, от посторонних. «Раньше ведь от этой информации рождалось огромное количество пересудов, строились конспирологические версии. Вот Орлов и решил закрыться», — говорят в кулуарах мэрии.

Элита Екатеринбурга поджидает нового мэра в фитнес-клубе

Политики и бизнесмены Екатеринбурга стараются если не понравиться, то хотя бы запомниться новому градоначальнику Алексею Орлову, и избрали для этого стандартный способ — закупают абонементы в фитнес-клуб «Экстрим» в ТЦ «Алатырь» (хотя у многих он и так есть). «Но с момента назначения мэром Орлов туда пока не заходил, поэтому старания подхалимов пока тщетны», — делится инсайдер.

Другой аппаратчик вспоминает, что примерно таким же образом с разной степени успешности чиновники обхаживали бывшего вице-мэра, экс-замгубернатора Владимира Тунгусова, который, по слухам, так же любил посещать «Экстрим».

Экс-мэр Екатеринбурга развил бурную деятельность

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

И.о. первого замгубернатора Александр Высокинский показывает, что не намерен быть номинальным управленцем. В правительстве говорят, что он решил исполнить обещание, данное перед уходом из «серого дома», — взяться за стратегические проекты, которые не удалось сделать за два года мэрства. В частности, Высокинский назначил на 25 января совещание по организации 300-летия Екатеринбурга.

В Нижнем Тагиле депутатов поменяют местами

В Нижнем Тагиле, по слухам, возможна рокировка в составе будущих участников кампании в федеральный и областной парламенты. Сплетники говорят, что рассматривается вариант, при котором в Государственную думу от Нижнего Тагила пойдет руководитель УВЗ Владимир Рощупкин, а нынешний депутат Госдумы Алексей Балыбердин будет избираться в Законодательное собрание. «Предварительное согласие на данный вариант получено», — говорят сплетники.

В Верхней Салде празднуют отставку гендиректора «ВСМПО-Ависма»

По данным источников в Верхней Салде, работники «ВСМПО-Ависмы» — градообразующего предприятия — рады отставке гендиректора Сергея Степанова. Менеджер возглавлял корпорацию всего полгода, но за это время его невзлюбил штатный персонал. «В Салде слоган отставки Степанова — „ушел в декрет“ [он действительно ушел из-за рождения дочери]. Местный менеджмент „ВСМПО-Ависма“ и элита живет надеждой об увольнении команды „шахтеров“. Именно так окрестили ставленников Степанова», — уточняют слухачи.

Новый проект «Кольцово» рассорил структуры «Реновы»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проект буферной зоны вокруг аэропорта «Кольцово» вызвал споры внутри ГК «Ренова». Дело в том, что «Кольцово» управляется холдингом «Аэропорты регионов» (ГК «Ренова»), а проект приаэродромной территории, который он курирует, может заблокировать застройку нескольких районов Екатеринбурга, включая Академический, где работает ГК «Кортрос» — другая «дочка» «Реновы». «Имеются серьезные противоречия», — поделился инсайдер в строительной отрасли. Впрочем, другой источник говорит, что в итоге внутри холдинга якобы нашли решение: «Проект поменяли так, чтобы он не касался участков „Кортроса“».

Новый глава уральского Сбера провел рейд чистоты

Рассказывают, что новый начальник уральского Сбера, коим с конца 2020 года стал Дмитрий Суховерхов, провел рейд по рабочим местам своих подчиненных. Формально, это была процедура знакомства, в ходе которой босс обращал самое пристальное внимание на чистоту рабочих столов и порядок на них. Многие были удивлены, но выводы сделали.

На главном телеканале Свердловской области ждут отставок…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После заявления свердловского правительства по объединению «Областного телевидения» со Студией-41 и «Четвертым каналом» в единый холдинг, появилась информация об аудите в указанных СМИ. По данным слухачей, сейчас проверяется финансовая и кадровая ситуация на ОТВ. «Есть версия, что журналистов на „Областном“ не будут трогать, но могут сократить руководящий штат. На данный момент планов по сокращению никто не озвучивал, но держать такой большой штат не имеет смысла», — уточняет собеседник.

…, а на «Областном телевидении» растут либеральные настроения

В регионе шепчутся, что после смены руководства на «Областном телевидении» активно обсуждается вопрос о замене курирующего политическое вещание Евгения Енина на Максима Путинцева. Последний является хорошим приятелем нового руководителя Элеоноры Расуловой и входит в ее команду, созданную на «4 канале». «Помимо этого Путинцев является представителем крайне либерального крыла областной журналистики, что намного ближе и важнее для Расуловой», — предупреждают сплетники.

Свердловские силовики бегут из WhatsApp

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики массово отказываются от использования мессенджера WhatsApp для личной переписки. Поводом, говорят сами люди в погонах, стали сомнения в конфиденциальности передаваемых по таким каналам связи сообщений. «Подозрения в плохом шифровании и утечках было давно, а после декларации новых правил WhatsApp стало и вовсе боязно пользоваться», — приводит общее мнение инсайдер.

Спонсоры отца Сергия отказались финансировать епархию…

Говорят, главные спонсоры бывшего схиигумена отца Сергия (Романова) отказались продолжать финансировать Среднеуральский женский монастырь, духовником которого являлся батюшка, если Сергию не вернут свободу и обитель. Переговоры на эту якобы прошли на днях между представителями епархии и бизнесменами из Москвы. «Так и сказали новому митрополиту: без отца Сергия ни копейки не дадим на его монастырь», — передают друг другу содержание беседы представители екатеринбургского духовенства. Теперь перед епархией возникнет огромная проблема: даже если «Спорительницу хлебов» вернут в лоно церкви, зачистив от адептов мятежного старца, как обеспечивать это огромное хозяйство?

., а сам Сергий обращает в свою веру силовиков

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем временем, рассказывают, сам отец Сергий, сидящий сейчас в «Матросской тишине», начал обращать в свою веру московских силовиков. Речь как про сотрудников ФСИН (рассказывают, что в московском централе к батюшке — особое отношение), так и про следователей, которые сейчас ведут его делу. Говорят, московские силовики в ходе разговоров с Сергием прониклись большим уважением к нему.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.