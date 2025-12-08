NYT: россиян депортировали из США

США депортировали группу иранских граждан, а также группу россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Около 50 граждан Ирана, а также России и ряда неуточненных арабских государств были депортированы из США отдельным чартерным рейсом. Об этом сообщает The New York Times.

«Администрация Трампа в воскресенье депортировала полный самолет иранских граждан на чартерном рейсе... Самолет, на котором находились около 50 граждан Ирана, а также депортируемых лиц из арабских стран и России, вылетел из аэропорта „Меса“ в Аризоне и будет делать остановки в Египте и Кувейте», — сообщают американские журналисты, ссылаясь на двух иранских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, самолет в воскресенье вылетел из аэропорта «Меса» в штате Аризона. Он следует на Ближний Восток с промежуточными посадками. Предполагается, что самолет должен высадить людей в Каире.

