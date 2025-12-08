Мэр Челябинска Лошкин посоветовал школьникам посетить музей СВО
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Мэр Челябинска Лошкин порекомендовал всем школьникам и гостям города посетить интерактивный музей СВО. Об этом передает корреспондент URA.RU с аппаратного заседания мэрии.
«Новый интерактивный музей рекомендую к посещению, очень интересно информация подается, у каждого стенда можно долго простоять. Поручаю поставить музей в список обязательных к посещению объектов школьниками и гостями города», — отметил Лошкин.
Как сообщил вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев, пусконаладочные работы в новом музее Челябинска «Интерактивный музей СВО» были завершены накануне. С сегодняшнего дня он открыт в техническом режиме. Посетители увидят 16 интерактивных тематических зон, посвящённых основным этапам СВО и подвигам Героев.
Авдеев поблагодарил администрацию города за помощь в реализации проекта. Он добавил, что поручение главы города принято в работу.
