В Запорожской области после удара БПЛА обесточены 11 тысяч абонентов
08 декабря 2025 в 11:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате удара вражеских беспилотных летательных аппаратов без электроснабжения остались 11 958 потребителей в городе Каменка-Днепровская, а также в населенных пунктах Водяное, Днепровка, Мичурино и Заветное. Специалисты энергетических служб ведут аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, однако их проведение осложняется сохраняющейся угрозой повторных атак. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
