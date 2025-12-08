Логотип РИА URA.RU
В Запорожской области после удара БПЛА обесточены 11 тысяч абонентов

08 декабря 2025 в 11:11
Фото: © URA.RU

В результате удара вражеских беспилотных летательных аппаратов без электроснабжения остались 11 958 потребителей в городе Каменка-Днепровская, а также в населенных пунктах Водяное, Днепровка, Мичурино и Заветное. Специалисты энергетических служб ведут аварийно-восстановительные работы в усиленном режиме, однако их проведение осложняется сохраняющейся угрозой повторных атак. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

