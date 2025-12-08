На Германию ляжет основной объем гарантий по кредиту Украине

Politico: ФРГ должна внести 51,3 млрд евро в качестве гарантии для кредита Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Германия, Франция и Италия должны будут внести самый крупный вклад в обеспечение масштабного кредита для Украины. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Politico.

«Эта помощь, которая была бы пропорциональна разделена между странами блока, необходима, чтобы обеспечить согласие на (выдачу) кредита со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера», — пишет издание Politico. Предложение Еврокомиссии, несмотря на протесты ряда стран и финансовых институтов, предполагает использование до 210 миллиардов евро замороженных российских активов. Москва неоднократно заявляла, что подобные действия являются незаконными и противоречат всем нормам международного права.