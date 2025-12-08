Логотип РИА URA.RU
На Германию ляжет основной объем гарантий по кредиту Украине

Politico: Страны ЕС должны предоставить гарантии для кредита Украине
08 декабря 2025 в 11:02
Германия, Франция и Италия должны будут внести самый крупный вклад в обеспечение масштабного кредита для Украины. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Politico.

«Эта помощь, которая была бы пропорциональна разделена между странами блока, необходима, чтобы обеспечить согласие на (выдачу) кредита со стороны премьер-министра Бельгии Барта де Вевера», — пишет издание Politico. Предложение Еврокомиссии, несмотря на протесты ряда стран и финансовых институтов, предполагает использование до 210 миллиардов евро замороженных российских активов. Москва неоднократно заявляла, что подобные действия являются незаконными и противоречат всем нормам международного права.

Вопрос использования замороженных российских активов ЕС обсуждает уже несколько месяцев: около 210 млрд евро хранятся в бельгийском Euroclear, и Брюссель требует юридических гарантий и коллективной защиты от ответственности. Ранее Италия, Франция и Бельгия выступали против применения этих средств в качестве обеспечения кредитов для Украины, а премьер Бельгии Барт де Вевер блокировал аналогичную сделку на 140 млрд евро из-за риска исков со стороны России.

