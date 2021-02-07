В чем опасность дела Навального о клевете на ветерана

Журналисты опубликовали военный билет ветерана, которого оскорбил Алексей Навальный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Дело Алексея Навального

Суд над блогером Алексеем Навальным, которого обвиняют в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Артема Игнатенко, расколол общество. Пока сторонники блогера доказывают, что ветеран не настоящий, журналисты Life публикуют документы, опровергающие эту версию, а ветеранские организации требуют защитить Игнатенко. Но эксперты опасаются, что в итоге этот суд, вроде бы призванный восстановить справедливость, на самом деле подорвет само уважение к памяти о Великой отечественной войне.

В июне прошлого года телеканал RT выпустил ролик о голосовании по поправкам в Конституцию страны. Наряду с известными деятелями культуры, в ролике снялся и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный опубликовал это видео в своих соцсетях и написал, что все снявшиеся в нем являются «предателями», «командой продажных холуев», и «позором страны». Следствие считает, что комментарий Навального содержал недостоверные сведения и опорочил честь Артеменко.

Военный билет Игната Артеменко с годами службы © russian.rt.com / Фото из личного архива Артеменко

После суда, прошедшего 3 февраля, сторонники блогера заявляли в соцсетях, что ветеран не воевал. Однако журналисты Life в ходе расследования не только опровергли эту информацию, но и попутно выяснили, что с началом войны Артеменко пришлось «прибавить» к своему возрасту два года, чтобы попасть в партизанский отряд.

«По воспоминаниям родственников ветерана, помогать подполью в захваченной родной деревне Игнат Артеменко начал ещё в 1942-м», — пишет Life. По данным журналистов, в дальнейшем Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка и участвовал в освобождении от фашистов родной Могилевской области. В 1944 году он был призван в регулярную армию, в которой участвовал в форсировании Днепра.

По мнению Российского военно-исторического общества, которое возглавляет экс-глава Минкульта РФ Владимир Мединский, против 94-летнего фронтовика разворачивается настоящая травля, тон которой задал Навальный. «Он заявил, что ветераном „торгуют“, как „куклой“, на которую „нацепили медали“, позволил себе уничижительные и недопустимые выпады в адрес фронтовика», — подчеркнули в организации. Позицию общества разделяют Российская историческая ассоциация, Евразийское историческое общество, общественные организации исторической направленности, поисковые движения России, а также организация «Бессмертный полк». Кроме того, травлю ветерана осудили и в Российском союзе ветеранов Афганистана.

Личная карточка Игната Артеменко Скрин с сайта pamyat-naroda.ru из расследования Life

Политолог Марат Баширов в беседе с URA.RU подчеркнул, что в вопросах важности победы во Второй Мировой войне россияне в целом единодушны. Об этом, по его словам, говорят многочисленные акции и марши, проводимые в честь 9 мая. «Действия Навального требуют правовой оценки. Дело даже не в том, как его слова квалифицируются с точки зрения срока, или штрафа. Самое главное, что должно быть зафиксировано — к этим вопросам надо относиться очень щепетильно», — объяснил Баширов. Он подчеркнул, что во время суда над Навальным, внуку ветерана и самому Игнатенко достаточно было извинений от блогера. Однако блогер продолжил издеваться и над темой, и над человеком.

Несмотря на то, что Навальный должен понести наказание, его слова в адрес ветерана, скорее, являются оскорблением, чем клеветой, отметил завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора МГУ им. Ломоносова, юрист Леонид Головко.

«Если бы ситуация возникла до судебной реформы 2011 года, мы бы сказали, что дело должно возбуждаться по классическому оскорблению. Сейчас, с правовой точки зрения, мне тоже кажется, что это оскорбление. А значит это не уголовная ответственность, а административная. С другой стороны, я не в восторге от той реформы и считаю, что клевета и общественные оскорбления являются общественно опасными», — рассказал Головко.

Юрист добавил, что наказанием для Навального могут служить как общественные работы, так и штраф. Однако уже осужденного блогера не смогут приговорить к общественным работам, поэтому остается только денежная компенсация. «Не думаю, что этот штраф для Навального, или каких-то кругов, которые за ним стоят, является таким уж принципиальным», — резюмировал собеседник агентства.

Помимо правовой оценки, существует еще одна проблема, связанная с делом Навального. Суд над блогером, а также последующая реакция на него его сторонников и противников, в конечном итоге ведет к искажению восприятия самой Великой Отечественной войны, уверен член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Николай Сванидзе. «Постоянное употребление по поводу и без повода темы Великой Отечественной войны эту тему девальвирует. Это тот случай, когда кашу маслом испортишь очень сильно», — отметил Сванидзе. Он подчеркнул, что сама тема ВОВ и так постоянно на слуху. Поэтому последние события, связанные с судом Навального и реакцией его сторонников могут привести к тому, что эта тема потеряет свою суть, в том числе среди молодежи.