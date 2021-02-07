Почему расследование Навального не обрушило рейтинг Путина

Расследование Алексея Навального снизило, но не обрушило рейтинг Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Дело Алексея Навального

После публикации расследования блогера Алексея Навального о том, что группа бизнесменов якобы для президента РФ Владимира Путина построила дворец за один миллиард долларов под Геленджиком, рейтинг главы государства снизился, свидетельствуют данные ВЦИОМ. Однако снижение было незначительным и спустя неделю рейтинг Путина вырос снова. Эксперты, опрошенные URA.RU, объяснили, почему это произошло.

ВЦИОМ подсчитал, что на 17 января, когда Навальный прилетел в Россию после лечения в Германии, рейтинг президента был на уровне 66%. Спустя два дня вышло расследование, и на 24 января рейтинг Путина упал на один пункт, снизившись до 65%. Однако спустя еще неделю уровень доверия восстановился до 66% и держится там до сих пор. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, к которому агентство обратилось за разъяснением, не ответил на звонок, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов попросил позвонить в другое время. Пресс-секретарь центра Диана Осянина обещала дать комментарий позднее.

По данным ВЦИОМ, Рейтинг Путина вернулся на прежний уровень Фото: ВЦИОМ

В «Левада-центре» (признан иностранным агентом) также фиксировали, что с рейтингом Путина «мало что происходит», на него фильм повлиял слабо, как и предыдущие расследования об окружении президента. Директор аналитического центра Лев Гудков и его заместитель Денис Волков не ответили на звонки корреспондента URA.RU. В комментарии телеканалу «Дождь» Гудков объяснял стабильность рейтинга президента тем, что «такая информация накладывается на представления о тотальной коррумпированности российского государства».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский обратил внимание, что изменение рейтинга президента произошло в пределах статистической погрешности. «Это означает, что расчет на то, что приезд Навального, фильм и протест подорвут доверие к президенту, оказался ошибочным. Рейтинг Путина стабильно находится в коридоре 62%-68%. Этого хотели бы для себя главы большинства европейских стран», — говорит социолог.

У независимого политолога (был имиджмейкером экс-президента Бориса Ельцина) Игоря Минтусова есть свое объяснение произошедшего. «Негативный фон от расследования не оказался критическим, поскольку позитивное отношение к Путину у его электората базируется не на том, что он бессеребренник. Для них Путин, говоря штампами, „поднял Россию с колен“. Поэтому большая часть людей не задается вопросом, есть дворец или нет. Внутренне они согласны, что президент имеет на него право», — полагает собеседник. Эксперт уверен, что на мнения россиян подействовали и объяснения властей: дворец принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу, Путин к нему отношения не имеет.

При этом Минтусов не верит версии о том, что таким образом Путина пытался дискредитировать Запад.

«Это стандарт, которым всегда пользуется российская пропаганда, когда хочет увести обсуждение темы в другую сторону. И в итоге сейчас все обсуждают не то, чей это дворец, а то, что фильм выгоден Западу», — объяснил он.

Аркадий Ротенберг (справа) заявил, что это он строит апарт-отель под Геленджиком Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

В свою очередь глава Центра политического анализа Павел Данилин особо отмечает, что расследование Навального — первое, направленное лично против Путина. Он связывает его появление с попыткой сместить фокус внимания жителей западных стран со своих проблем на Россию. «Запад раскачивает людей лично против Путина, потому что он — это цементирующий Россию состав. Удар по нему — это удар по России. Все это работает на один проект — сдерживание страны», — говорит Данилин. По его словам, атаки усиливаются, поскольку Запад «переживает сильную турбулетность из-за коронавируса», «экономика стагнирует», «народ злится». Тем временем в России снимают ограничения, есть вероятность, что экономика восстановится быстрее. «Люди [в Европе] смотрят и говорят, что хотим как в России. А их лидеры не могут этого допустить», — добавил Данилин.

Представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, который называют «кремлевской фабрикой мысли») Александр Малахов прогнозирует, что аналогичные расследования еще могут появиться позднее.

«В России начался электоральный цикл перед выборами в Госдуму. Политические активности еще возрастут в этом смысле», — прогнозирует собеседник.

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заранее знали о готовящихся «псевдорасследованиях» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальные власти устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова еще перед выходом расследования предупреждали об информационных атаках на Путина «с Запада и изнутри». Но при этом «они идут уже 20 лет», и у главы государства сформировался «определенный иммунитет».

Сам Путин почти неделю не комментировал расследование. Впервые он высказался на эту тему во время встречи со студентами, основной интернет-аудиторией (расследование вышло на YouTube). Путин заявил, что дворец не принадлежит ни ему, ни его ближайшим родственникам: «Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных персонажей: „Скучно, девочки“». После этого бизнесмен из окружения президента Аркадий Ротенберг объявил, что это он строит отель. А Песков вновь подчеркнул, что в Кремле знали «о готовящихся псевдорасследованиях» для «раскачки ситуации».

Позднее телеканал «Россия1» заявил, что видео было снято на немецкой киностудией Black Forest, которую забронировали американцы в декабре 2020 года. В интернет-издании «Взгляд» писали, что текст, который читает на видео Навальный, похож на адаптированный перевод с английского, многие фразы по-русски звучат иначе, поэтому к работе над видео могли быть причастны западные спецслужбы.

По прилету в Россию Алексе Навального (в центре) арестовали, Леонид Волков (справа) пока не возвращается в страну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительственное издание «Российская газета» обращало внимание, что для иллюстрации убранства дворца использовали фотографию библиотеки в Чехии, а вместо российского герба на ворота дворца поместили черногорский. Финская телерадиокомпания Yle сообщила, что источник фактуры для фильма бизнесмен Сергей Колесников живет в эмиграции в Эстонии, покинул Россию еще в 2010 году. Он бежал от уголовного преследования по делу о мошенничестве.

URA.RU направило запросы о комментариях в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом), персонально его директору Ивану Жданову, а также руководителю штабов Навального в стране Леониду Волкову и супруге Навального Юлии. На момент публикации ответов не было. Они будут опубликованы, как только поступят.