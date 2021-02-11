Тюменские инсайды: чиновников подставили одноклассники

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В Москве ждут еще одного чиновника из Тюмени — ценного кадра хотят забрать себе сразу две структуры в столичной мэрии. В это время в областном центре усиливают борьбу со сторонниками Навального — депутаты собираются идти по школам и спешно пытаются освоить Instagram, чтоб достучаться до молодежной аудитории. А еще тюменские чиновники оскандалились на вечеринках с одноклассниками.

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Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Москве идет борьба за тюменского чиновника

Говорят, что директор департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич, которая, по слухам, в ближайшее время переберется в Москву, на самом деле будет работать не в команде вице-мэра столицы Анастасии Раковой, а с министром правительства Москвы Евгением Стружаком, отвечающим за вопросы труда и соцзащиты. С ним Мазуркевич хорошо знакома, они вместе работали в аппарате губернатора Тюменской области в 2008 году. «Факт знакомства и совместной работы сыграл определяющую роль. Перспективы дальнейшего карьерного роста под началом Стружака у Мазуркевич определенно есть. А вот к чему может привести работа с Раковой — вопрос открытый. Многие не выдерживают ее нечеловеческой работоспособности», — заявляют слухмейкеры.

Тюменские единороссы начали нервничать из-за праймериз…

В курилках Желтого дома не стихают разговоры о том, что действующие депутаты Тюменской областной думы начали нервничать из-за приближающихся выборов в региональный парламент и праймериз, которые каждому из них предстоит пройти для того, чтобы попасть в списки кандидатов. Якобы из центра пришла установка: нужно обновить ряды партии власти за счет молодой крови. Так что кому-то придется уйти. «На „угрозу“ надвигающихся праймериз каждый депутат реагирует по-своему. Кто-то пытается поднять старые знакомства, чтобы получить гарантии прохода в списки кандидатов. Кто-то начинает плотно работать с электоратом, чтобы любили и узнавали. Но, так или иначе, обновления состава в региональном парламенте не удастся избежать. Поэтому возможно, что все эти труды — напрасны», — резюмируют инсайдеры от власти.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

…на которые могут заявиться старожилы тюменской политики

Поговаривают, что к приближающемуся предварительному голосованию ЕР готовятся не только действующие, но и отставные политики. Знающие люди поговаривают, что к парламентскому реваншу готовятся бывший вице-спикер Тюменской областной думы, не попавший в текущий созыв, Геннадий Корепанов и экс-директор департамента информационной политики Александр Новопашин. «Теоретически, праймериз могут пройти и Корепанов, и Новопашин. Но на этом, скорее всего, политический реванш для них будет закончен. В новом составе регионального парламента места для них вряд ли найдутся. Да и конкуренция будет высокой, как никогда», — утверждают слухачи.

Обновление состава облдумы грозит не только ветеранам

В думских коридорах практически открыто говорят о том, что нынешний созыв станет последним для ветеранов тюменской политики Юрия Конева и Александра Крупина. Однако, по слухам, под программу обновления ЕР могут попасть не только возрастные депутаты. «Рейтинг партии низок как никогда, и новый состав фракции в облдуме должны представлять люди деятельные, яркие, медийные. Просто ходить на заседания и молча нажимать кнопку уже не получится», — передают источники в парламенте. Якобы первыми кандидатами «на выход» считаются депутаты Елена Кашкарова, Дмитрий Новицкий и Эдуард Омаров.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Возрастные депутаты осваивают Instagram

Сплетники шепчутся, что из федерального центра в регионы спущена методичка по освоению депутатами Instagram, чтобы обрабатывать молодежную аудиторию. Якобы именно из-за этого свои страницы в соцсети наконец завели спикер тюменской облдумы Сергей Корепанов и региональный депутат Сергей Медведев. «Правда, у первого „инста“ закрытая, а второй ведет ее в духе партийной газеты. Но ничего, может со временем освоятся и на Tik Tok замахнутся», — посмеиваются в курилках облдумы.

Сторонников Навального наконец заметили

Есть информация, что из Москвы в регион пришла установка активно противодействовать деятельности штаба Алексея Навального. Если раньше тюменские власти старались просто не замечать адептов оппозиционера, то теперь им придется вести ярую контрпропаганду. «К борьбе с «навальнистами» привлекут не только силовиков, но и депутатов всех уровней, и членов Общественной палаты. Они будут усиленно общаться с избирателями, «прочесывать» школы и университеты. Якобы установка такая: «Отечество в опасности!» — передают источники во власти.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские чиновники засветились на «пьяных» фото

Ходит слух, что в соцсетях прошла волна удаления фотографий тюменских чиновников. Все дело в том, что многие из них в начале февраля посетили традиционные встречи выпускников. «Их бывшие одноклассники и сокурсники выложили в соцсети совместные фото, на которых работники мэрии и правительства области запечатлены не в самом трезвом виде. Руководство, естественно, оказалось не в восторге, так что чиновникам пришлось срочно обзванивать своих однокашников с просьбой удалить фото», — смеются сплетники.

В регионе исчезает рынок «решал»

Поговаривают, что в Тюменской области серьезно просел рынок так называемых «решал» — людей, которые за определенное вознаграждение могли решить ту или иную проблему с правоохранительными органами. «После перевода из Омска Леонида Коломийца, который возглавил областной главк и привел свою команду, „решалам“ было отказано от доступа в высокие полицейские кабинеты. Придется этим товарищам искать другой способ заработка», — рассказывают слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.