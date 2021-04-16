Инсайды ЯНАО: Артюхов уходит в отпуск

Весна-2021. Новая реальность Коллаж: URA.RU

Губернатор Дмитрий Артюхов в ближайшее время намерен уйти в отпуск — URA.RU уже знает, кто будет руководить Ямалом в его отсутствие. Тем временем ставленник губернатора в Новом Уренгое решил перекроить город в пользу своей команды, а популярный в селах ЯНАО мэр собрался на выборы в Тюменскую облдуму. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете о причинах успеха силовиков на ниве борьбы с терроризмом и зачем на Ямал засобирались московские правозащитники.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Артюхов недоволен повесткой

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры в ямальских медиа утверждают, что губернатор Дмитрий Артюхов, крайне недовольный падением позиций региона в федеральной повестке, дал команду медиаблоку срочно исправлять ситуацию. «Сделать это можно только одним способом — максимально насытить повестку позитивными инфоповодами и описанием заслуг главы региона. Детально задача не ставилась, однако для профессионалов ее исполнения особого труда составить не должно», — рассказывают слухмейкеры.

Главное — «не переборщить» с позитивом, рассуждают собеседники. А для правительственных СМИ Ямала это риски.

Регион оставят на заместителя Артюхова

По данным собственных источников URA.RU во властных структурах ЯНАО, уже на следующей неделе губернатор Дмитрий Артюхов может уйти в запланированный отпуск. «Точные даты пока не раскрываются, но разговоры в кабинетах правительства ведутся. Скорее всего, глава региона оставит врио своего первого зама Александра Калинина, а сам полноценно отдохнет пару недель», — сообщают инсайдеры. Собеседники не берутся предполагать, как именно и где будет проводить отпуск Артюхов, однако на майские праздники губернатора ждут на работе.

Ставленник Артюхова затеял передел земли

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Новом Уренгое поговаривают, что мэр газовой столицы Андрей Воронов задумал провести масштабный земельный передел. «Принципиальное решение глава города уже принял, и даже сообщил о своих планах доверенным лицам. Связано это с тем, что члены прежней команды, имевшие очень большое влияние на экс-главу города Ивана Костогриза, будут постепенно терять свое влияние, но Воронов хочет провести преобразования тихой сапой, не делая революций», — сообщают источники агентства.

По мнению собеседников, с приходом Воронова появились некие «новые игроки», которым тоже нужна земля. А ее не хватает, даже с учетом готовящегося присоединения к городу солидной части Пуровского района.

В потопах обвиняют влиятельного политика

Источники в муниципалитетах рассказывают, что весенняя беда с повсеместными потопами в некоторых городах Ямала прямо связана с вице-спикером законодательного собрания ЯНАО Алексеем Ситниковым, а точнее — с его семейным бизнесом, компанией «Уренгойдорстрой». «В том же Надыме именно компания Ситникова занималась ремонтом улично-дорожной сети. Однако сделано все было как попало, ливневая канализация была не предусмотрена, вот талые воды и идут верхом», — рассказывают инсайдеры.

Впрочем, никаких санкций в отношении компании, похоже, ждать не стоит — напротив, бизнес Ситникова получит новые заказы. Это, как считают собеседники, станет своего рода компенсацией за то, что политик останется на Ямале, а не будет продвигаться в Тюменскую облдуму, где он планировал занять одну из влиятельных позиций.

Мэр из ЯНАО собрался на выборы в Тюмень

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Инсайдеры в политэлитах передают, что реготделение «Единой России» определилось кандидатурой на выборы в Тюменскую облдуму от сельских территорий ЯНАО. «В планах единороссов привести в партийный список главу Тазовского района Василия Паршакова, имеющие высокие показатели поддержки населением, по крайней мере в Тазовском и Красноселькупском районах. Сейчас идут переговоры в рамках грядущего праймериз — сам глава пока о своих намерениях не заявляет», — рассказывают слухачи.

По словам собеседников, Паршакову придется пройти всю процедуру отбора на общих основаниях, тем самым, увеличив публичную активность. Заявка на праймериз остается только делом времени, подтверждают информаторы в партийных кругах.

На оппозицию давят в преддверии выборов

Власти ЯНАО решили умерить активность оппозиционных политиков перед выборами, усиливая административное давление, рассказывают источники в политических кругах. «Ярким примером стала ситуация с коммунистами — по странному совпадению именно сейчас всплыли подробности массовой драки местных жителей в Ямальском районе. Активист Ейко Сэротэтто рискует получить судимость по уголовной статье, никого больше не привлекли, заявлений потерпевших нет, а дело есть», — недоумевают собеседники.

В Новом Уренгое, по сообщениям инсайдеров, правоохранители отобрали объяснения у местного активиста Евгения Щитикова: в День космонавтики он стоял с плакатом, посвященным 60-летию первого полета человека в космос. «Для всех понятно, что даже на административку состава не было, но сам факт того, что заставили писать объяснение, говорит о предвзятости полиции», — уверены слухачи.

Смена властного тренда чиновников развеселила ямальцев

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Источники на местах рассказывают, будто задаваемые властями тренды, которые подхватывают не в меру исполнительные чиновники, со смехом воспринимаются населением. «В прошлом году представители власти активно курировали уборку детских площадок, а в этом особенное внимание бросились уделять бездомным собакам. Народ уже смеется: где эти чиновно-депутатские флешмобы с лопатами и камерами, которыми нас так радовали прошлой весной? Зато все как один поехали по собачьим приютам», — рассказывают собеседники агентства.

По мнению слухачей, «слуги народа» так сильно зависят от мнения начальства, что чутко реагируют на любые сигналы. Даже если прямого указания не поступало, нужно показать рвение, но со стороны это выглядит смешно — тем более, что муниципалитеты с отловом бродячих животных не справляются.

Думу крупнейшего города ЯНАО переселят в ЗАГС

Инсайдеры в крупнейшем городе ЯНАО — Новом Уренгое — рассказывают о планах «рейдерского захвата», которые вынашивает политик-единоросс, спикер городской думы Полина Шумова. «Вопрос переезда гордумы в здание ЗАГСа уже согласован, под предлогом ремонта помещений, в которых работают мундепы. Но возвращаться назад никто не планирует. Шумовой уж очень понравилось новое место, особенно ее новый „временный“ рабочий кабинет», — уверены слухачи.

Так что работникам ЗАГСа уже сейчас стоит озаботиться, где и как они планируют работать дальше, рассказывают инсайдеры. Тем более, что в жизни большого города услуги регистрационное ведомство занимает далеко не последнее место.

Правоохранители исправляют статистику по террористам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источники в правоохранительных органах ЯНАО сообщают: силовикам поставили на вид низкие показатели по борьбе с террористами, поэтому сейчас на них началась охота. «В желании подтянуть статистику, начали грести всех по ЯНАО, началась кампанейщина против террористов — гребут всех подряд, кого хоть как-то можно притянуть к статье. В ход идет все: репосты с оправданием террористов, финансирование, которое ограничивается переводом нескольких тысяч рублей и подобная мелочевка, за счет которой показатели можно исправить», — рассказывают инсайдеры. По данным слухмейкеров, силовикам это удается — злоумышленников успешно изобличают оперативники ФСБ и МВД, СКР возбуждает дела.

Семейные подряды несут проблемы департаментам

Источники в Салехарде рассказывают, что департаментам правительства ЯНАО в скором времени придется проводить повсеместные проверки подведомственных учреждений — выявлять соподчиненность близких родственников. «Пока сигналов особенно много поступает в депспорта и депобразования. Именно в спортшколах и образовательных учреждениях часто оказывается, что мужья, жены, родители и их дети занимают соподчиненные позиции, что является недопустимым. Директора, у которых ближайшие родственники являются их же заместителями — это непорядок, это раздражает других специалистов, которые без связей», — рассказывают инсайдеры.

Собеседники указывают на нарушения в двух таких учреждениях — шахматную школу имени Анатолия Карпова (депспорта ЯНАО) и окружную санаторно-лесную школу (депобразования ЯНАО). В обоих случаях слухачи говорят о фактах трудоустройства руководителями своих родственников.

В ЯНАО высадится десант федеральных правозащитников

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По сообщениям инсайдеров в федеральных структурах, в ближайшие месяцы Ямалом намерены плотно заняться правозащитники из независимых организаций. «Есть информация, что сейчас юристы работают над очень интересными кейсами из ЯНАО. Жалобы от населения местные чиновники и аффилированные с ними омбудсмены благополучно хоронят, зачастую ситуации заведомо проигрышные с точки зрения местных нормативных актов. Московские юристы и правозащитники утверждают обратное: права граждан можно защитить, если вытаскивать истории на федеральный уровень», — рассказывают собеседники.

Если это произойдет, то власти и чиновники ЯНАО окажутся в ситуации цугцванга, уверены слухачи. Новые скандалы о Ямале в федеральной повестке, по словам источников, портят рейтинги власти, но переработка нормативной базы «в пользу бедных» в перспективе может выйти еще дороже.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.