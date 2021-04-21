Бывшему замгубернатора Тюменской области нашли новый пост

Наталья Шевчик претендует на пост вице-спикера Тюменской областной думы Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Бывший первый замгубернатора, а ныне советник главы Тюменской области Наталья Шевчик по итогам выборов 2021 года займет пост зампредседателя регионального парламента. Такую версию событий, подтверждающую инсайд URA.RU, рассказал источник в областных политических кругах. По мнению экспертов, избрание экс-чиновницы изменит расклад сил в облдуме, где заседают представители всех трех регионов «тюменской матрешки».

«Для Шевчик в думе создадут должность еще одного первого вице-спикера», — рассказал источник. Сейчас такой же пост занимает глава фракции «Единой России» в региональном парламенте Андрей Артюхов. По словам собеседника агентства, после выборов он сохранит статус, но вынужден будет делить власть с экс-замгубернатора.

Назначение Шевчик не соответствует интересам главы ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политолог Андрей Шуклин считает, что ввод Шевчик в руководство облдумы существенно усилит контроль правительства Тюменской области над заксобранием. «Наталья Александровна серьезный политик (до отставки в конце 2019 года 18 лет курировала всю социальную сферу региона — прим. ред.). И ее назначение на должность никак нельзя считать номинальным», — уверен он.

Ранее агентство писало, что ради усиления контроля на облдумой, тюменские власти планировали, что новый созыв парламента возглавит вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев. По версии источников URA.RU, такому повороту противился губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, который хотел видеть на посту председателя парламента вице-спикера ямальского заксобрания Алексея Ситникова. В итоге уральским полпредом Владимиром Якушевым было принято решение, что в тюменской думе сохранится статус-кво — пост спикера оставит за собой Сергей Корепанов (также выходец из Ямала), возглавляющий парламент с 1998 года.

По словам источника во властных кругах ХМАО, поворот с назначением Шевчик устраивает югорское правительство. «В округе считают, что тюменская областная дума и должна формироваться под задачи тюменской исполнительной властей», — отмечает собеседник. Однако власти ЯНАО усиление позиций Тюмени расценивают как изменение баланса сил. «Да, Корепанов остается председателем облдумы, но введение еще одной должности первого вице-спикера для Шевчик уменьшает возможности ямальского лобби в парламенте», — сообщает инсайдер во властных кругах ЯНАО.

«Формально баланс сил сохраняется, но нужно понимать, что Шевчик — типичная „южанка“ и всегда отстаивала интересы юга Тюменской области. Поэтому ее назначение на пост вице-спикера можно рассматривать как противовес северным интересам», — согласен с инсайдером Шуклин.

Для того, чтобы получить возможность быть избранной в облдуму, Шевчик должна пройти через процедуру предварительного внутрипартийного голосования «Единой России». В реготделении партии не подтвердили, но и не опровергли информацию о выдвижении экс-чиновницы. «Документов от Шевчик на участие в праймериз не поступало», — ответили там URA.RU.

Также агентство направило запрос в пресс-службу губернатора Тюменской области. Ответ на него на момент публикации не получен.