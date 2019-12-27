Отставив первого зама, губернатор Моор создал кандидата на выборы-2021

Наталье Шевчик пророчат депутатское кресло Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Уход первого замгбуернатора Тюменской области Наталья Шевчик — несомненно, веха для региональной политики. Положение чиновницы казалось незыблемым: она 18 лет курировала социальную политику региона. Но 27 декабря отставку принял глава области Александр Моор. По официальной информации, Шевчик ушла, чтобы посвятить время семье. Однако источники «URA.RU» считают, что все гораздо сложнее.

Кто был инициатором отставки?

По мнению политолога Андрея Шуклина, инициатива ухода принадлежала самой Шевчик. «У Моора не было объективных причин для недовольства. Наоборот, во время последнего послания губернатор публично хвалил своего первого заместителя за заслуги в создании в Тюмени научно-образовательного центра (НОЦ)», — заявил эксперт.

Губернатор Александр Моор публично хвалил Шевчик Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Политолог Александр Безделов вспоминает ряд проблем в социальной сфере региона, но не считает их следствием работы Шевчик: «Многие претензии к ней по поводу громких скандалов — связанные с тем же „Медицинским городом“ [в котором нашли коррупционные нарушения] или уголовным делом против экс-главы Тюменского концертно-театрального объединения Юлии Шакурской [ее обвиняли в должностных преступлениях] не обоснованы», — сказал он.

Источник «URA.RU» во властных структурах увидели в уходе Шевчик субъектность Александра Моора, его независимость от прежнего губернатора, ныне министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, при котором Шевчик отвечала за социальные вопросы.

Будут ли глобальные изменения в соцполитике региона и правительстве?

Говоря об обновлении социальной политики в регионе, политолог Андрей Шуклин прогнозирует значительное переосмысление социальной сферы: «Многие руководители социальных учреждений — больниц, вузов, дворцов культуры — бравировали своим знакомством Шевчик, и, во многом благодаря ей, сохраняли свои посты. Сейчас возможны изменения», — говорит политолог.

Для Шевчик готовят место вице-спикера областной думы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Это новая страница в истории социального сектора, — имеет такое же впечатление источник в правительстве. — Шевчик управляла отраслью очень долго, сформировались некоторые привычки — не зря управленцев на важных должностях ротируют через несколько лет. Теперь будет новый взгляд на социалку».

В пользу последнего тезиса говорит тот факт, что в последнее время многие социальные скандалы стали выходить наружу из-под контроля Шевчик. Помимо указанных выше дел Шакурской и «Медгорода», можно вспомнить недавнюю историю с похоронами тюменского ветерана в пластиковом пакете.

Чем будет заниматься Шевчик после ухода?

Официально Наталья Шевчик станет советником главы региона по стратегическим вопросам. На этой должности она будет курировать вопросы развития «Медицинского города» и Западно-Сибирского НОЦ (этими вопросами в том числе она занималась на предыдущем посту). Но, по мнению Безделова, в 2021 году экс-замглавы региона может принять участие в выборах в областную думу.

Инсайдер агентства в думе подтверждает информацию: в региональном парламенте передает, что для Шевчик уже готовят место вице-спикера.

Бывшая чиновница часто включалась в решение проблем лично, чем за 18 лет заслужила авторитет и узнаваемость. Так, во время недавней вспышки гаффской болезни в тюменском Заболотье она лично держала ситуацию с пострадавшими на контроле, возглавляя оперативный штаб. Кроме того, Шевчик ассоциируется с поддержкой социально-значимых проектов. В частности под ее патронажем многие годы проходит благотворительный бал региональной бизнес-элиты, на котором собирают средства для помощи больным детям.

Инсайдеры добавляют, что кампанию Шевчик может оплатить ее бывший муж (по неофициальной информации, развод был фикцией, чтобы не указывать супруга в декларации) Владимир Шевчик — один из крупнейших бизнесменов Тюменской области. Он владеет такими активами, как, например, аквапарк «Лето Лето», ТРЦ «Гудвин», ТРЦ «Вояж» и др.

Кто станет преемником Шевчик?

Ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова называют одним из вероятных преемников Шевчик Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Официально в областном правительстве не готовы назвать имя преемника Шевчик. Различные источники чаще всего называют две фамилии потенциальных кандидатов: ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова и главы департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павла Белявского.

Шуклин воздерживается от прогноза по кандидатуре преемника Шевчик на своем посту, но исключает варианта, что новый кандидат может быть поднят с муниципального уровня — в частности, из мэрии Тюмени, откуда в правительство региона при Мооре перешли уже несколько человек: заменить авторитетную Шевчик и провести пересмотр социальной отрасли может лишь аппаратно сильный человек. По мнению Безделова, точно лишь то, что до Нового года новый первый заместитель назначен не будет.

Получить официальные комментарии по всем вышеуказанным вопросам не удалось — в пресс-службе губернатора не ответили на многомкратные звонки «URA.RU».