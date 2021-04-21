Элита России получила новые правила тусовок

Послание президента РФ Владимира Путина прошло с беспрецедентными требованиями к гостям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия вернулась к масштабным мероприятиям, но с новыми правилами — жесткими санитарными. Послание президента РФ Владимира Путина — первый масштабный сбор элит (приглашены 1300 человек) после начала пандемии коронавируса — прошел с беспрецедентными требованиями к гостям снаружи и либеральными внутри. Скорее всего, так будут проходить Парад Победы, Петербургский форум и, возможно, многие последующие мероприятия, рассказывает о новых порядках шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов из «Манежа».

Чтобы попасть на послание, депутатам и губернаторам необходимо было сдать ПЦР-тест трижды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Санитарные правила были заявлены беспрецедентные. Чтобы услышать послание вживую, каждый приглашенный должен получить положительный результат ПЦР-теста трижды — 16, 19 и 20 апреля. Независимо от статуса: рядом со мной на входе в «Манеж» волонтеры проверяли справки у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. «Понадобятся ли мне еще справки?» — спрашивал тюменский губернатор Александр Моор. Услышав отрицательный ответ, он бросил свои анализы прямо у рамок металлоискателя. Далее — еще контроль: измеряют температуру по запястью.

Рассадка в «Манеже» необычная: стулья стояли в шахматном порядке, чтобы между головами сидящих было расстояние 1,8 метра. Узнав об этом накануне, главные редакторы, приглашенные послушать послание, пророчили: мемов будет много (пока, кажется, прогноз не сбылся).

«Требование [главы Роспотребнадзора Анны] Поповой, — объяснял собеседник в администрации президента РФ. — По этому же распоряжению не забудьте надеть маску, перчатки — необязательно. Требование касается всех. Это новая реальность: Парад Победы в Москве и Петербургский экономический форум пройдут в том же формате. Отменять мероприятия, как шествие Бессмертного полка, не будут, но придется потерпеть неудобства».

…но до выступления Путина правило нарушали все Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тут же источник отмечал: интересно, что будет делать премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он маску не носит принципиально.

Впрочем, судя по ситуации в «Манеже», не один Мишустин. Его примеру последовали первые ряды слушателей послания, огороженные от остального зала лентой. Несмотря на то, что каждые 10 минут из колонок звучало предупреждение: «В целях борьбы с коронавирусной инфекцией просим вас соблюдать масочный режим и социальную дистанцию на протяжении всего мероприятия».

Проще сказать, кто в масках был, хоть и узнать их сложнее (сегодня частая фраза при приветствии — «не узнал, извини»): вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пресс-секретарь президента Дмитрия Песков.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин здоровается с гендиректором «Дом.рф» Виталием Мутко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За ограждением, где собирались просто приглашенные, в масках были более половины зала. Комплект защиты лежал на каждом месте. Маску надели губернаторы Дмитрий Артюхов (ЯНАО) и Евгений Куйвашев (Свердловская область). Генпродюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки (скорее всего, она была приглашена в таком статусе — звезд шоу-бизнеса в этом году не приглашали) приспустила свою черную маску — так ее можно было узнать. Главред Russia Today Маргарита Симоньян объяснила, что не носит маску, поскольку сделала прививку. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова чуть ли не единственная в «Манеже» ходила не в одноразовой, а в маске с репродукцией картины.

«Ты ковид-диссидент что ли?» — спросил челябинский губернатор Алексей Текслер (в маске) удмуртского коллегу Александра Бречалова (без маски). Тот сухо ответил: «Ну, не знаю». Бречалов объяснил мне, что не носит маску демонстративно. В феврале он объявил об отмене масочного режима в Удмуртии, но провести изменение не удалось из-за федерального распоряжения. Но, заверил Бречалов, в его регионе можно спокойно ходить без маски: «У нас понятийный договор с жителями».

«Извини, не узнал в маске», — сегодня частое приветствие. На фото — помощник президента Андрей Фурсенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

А депутат ГД Дмитрий Ионин (без маски) делился впечатлениями с Красноярского экономического форума (был на прошлой неделе): «Никаких ограничений, все общаются, как раньше. На маски вообще забили».

Еще несколько раз голос из колонок предупредил о социальной дистанции (ее не нарушал только ленивый: все обнимались при встрече, как обычно) — и вышел президент России. Владимир Путин в первую очередь заговорил о борьбе с коронавирусом (да и закончил тем же).

«Как в метро: говорят про дистанцию и средства защиты, а на деле это не исполняется», — уже уходя, прокомментировал новую реальность один из гостей «Манежа». Кто именно — я не понял: не узнал в маске.