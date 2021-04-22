Инсайды ХМАО: секретные решения правительства

А чем вы займетесь в длинные выходные? Коллаж URA.RU

В региональном правительстве провели одно из самых секретных назначений за последнее время, которое удивило многих. При этом были предприняты беспрецедентные меры информационной безопасности. Научиться скрытности не помешало бы и либерал-демократам ХМАО, чьи планы быстро становятся предметом обсуждения и насмешек. Не до смеха только мэру Ханты-Мансийска, у которого почти под окнами прошел митинг, участники которого выкрикивали антиправительственные лозунги.

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Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Важное назначение проходило в строжайшем секрете

Поговаривают, что назначение на должность первого вице-губернатора Югры Алексея Охлопкова стало полной неожиданностью для всех членов окружного правительства. Хотя обычно слухи о согласовании на высокие должности моментально разлетаются по югорскому Белому дому. «Про назначение на должность вице-губернатора ХМАО Романа Генкеля было известно чуть ли не за неделю до назначения. А в случае с Охлопковым все сохранялось в секрете до последнего. Возможно, что он и сам узнал о таком варианте развития событий лишь за несколько дней до перехода в правительство Югры», — обсуждают сплетники.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор отказывается снимать ограничения

Говорят, что несмотря на тренд на снятие коронавирусных ограничений, санитарные врачи ХМАО пытаются убедить региональные власти тянуть с этим как можно дольше. Связано это, якобы, с ростом числа людей, которые стали игнорировать элементарные требования безопасности. «Маски перестали люди носить. Продавцы, охранники в торговых центрах, сами чиновники все чаще не носят маски. Многие говорят, что привились, а значит уже нечего бояться. Это путь обратно к запретам. И ограничения, связанные с отменой оффлайн мероприятий на день Победы, связаны как раз с этим. И такая картина по всей стране», — сетует источник агентства в Роспотребнадзоре ХМАО.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Назначения в правительстве разрушили планы главы Сургутского района

Говорят, что назначение двух новых вице-губернаторов Югры поставило крест на переезде в Ханты-Мансийск главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сам он был бы не прочь уйти на работу в окружное правительство. Однако это кадровое назначение так и не произошло. «Трубецкой даже публично много раз зарекался от второго срока на посту главы Сургутского района. Но, похоже, что теперь это единственный шанс для него сохранить статус-кво. С „Сургутнефтегазом“, выходцем из которого он является, чиновник теперь не в лучших отношениях. Обратно его не возьмут. В других градообразующих предприятиях его тоже не ждут. Планы по выдвижению в Госдуму также не сбылись. Так что переизбрание на второй срок — единственный шанс сохранить себя в политическом истеблишменте», — обсуждают сплетники.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На главу Сургутского района затаили обиду

При этом ходят слухи, что на главу Сургутского района Андрея Трубецкого затаили обиду в Сургутском районном суде. Чиновник несколько раз заставлял юристов мэрии подавать жалобы на судей по проигранным делам, что не могло не иметь последствий. «В суде восприняли это как переход на личности. Ведь каждая такая жалоба должна рассматривать на судейской коллегии. В общем, в копилке недоброжелателей у главы Сургутского района очередное пополнение», — переговариваются злые языки.

В политтусовке ХМАО обсуждают массовый исход чиновников из мэрии Лангепаса

В политтусовке Югры удивляются массовому исходу руководителей из мэрии Лангепаса. Глава города Борис Сурцев лишился уже трех замов, которые уже перешли или переходят на работу в администрацию Сургута. «Понятно, что новый мэр крупнейшего города Югры выходец из Лангепаса и поэтому перетягивают на работу своих земляков. Но как на это смотрит Сурцев? Ему-то с кем работать? Ведь кадровый голод есть везде. Впрочем, в этом году у него заканчивается срок полномочий. Может он не собирается больше переизбираться и просто отпускает членов своей команды?» — теряются в догадках в политэлиты.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У чиновников-варягов тяжелейший стресс

Говорят, что чиновники-варяги в мэрии Сургута проходят тяжелый процесс адаптации в непривычных для себя ролях. Это касается практически всех членов новой команды главы города Андрея Филатова. «Пожалуй, лишь вице-мэр по строительству Валерий Фомагин выделяется на общем фоне. Он в свое время возглавлял окружной департамент дорожного хозяйства, поэтому понимает, как выстроить работу, когда речь идет о масштабных задачах. У остальных приглашенных специалистов бэкграунд куда скромнее. Поэтому они пока теряются в разнообразии направлений деятельности, с которыми ими приходится сталкиваться. Любопытно посмотреть, кто из них пройдет этот естественный отбор», — шепчутся в кулуарах мэрии.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обыски в драмтеатре Сургута поставили крест на карьере его директора

Говорят, что директор Сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ) Тамара Лычкатая вскоре покинет свою должность из-за коррупционного скандала, который разразился в ее учреждении, а сегодняшние обыски и подозрения ее племянника Александра в получении взятки — начало конца «эпохи Лычкатой». «Недавно она получила лишь акт о результатах проверки, но в правительстве решили не тянуть и оперативно найти нового руководителя для театра. В окружной столице пройдёт совещание, на котором будет названа фамилия нового директора СМДТ. Скорей всего это будет местный человек из сферы культуры», — сказал слухач.

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО обсуждают финансовый кризис внутри ЛДПР…

В политтусовке со смехом обсуждают инициативу югорских либерал-демократов, который объявили о том, что в конце апреля собираются запустить на территории Югры партийный автобус. «Соколы Жириновского» собираются на нем объезжать города и районы и общаться с потенциальными избирателями. «Идея понятна, просто несколько лет назад ЛДПР запускала по Югре целый поезд. А сейчас ограничиваются только автобусом. То ли внутри партии случился финансовый кризис, то ли они не считают, что ХМАО электорально важным для себя регионов. В десяток других субъектов РФ поезд ЛДПР летом все же отправится», — судачат слухймекеры.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

…при этом ЛДПР пытается укреплять свои позиции

Слухачи поговаривают, что в ЛДПР вступила Любовь Чистова, мама действующего депутата думы Ханты-Мансийска Виталия Чистова. По словам инсайдера, раньше Чистова долгое время была в тесных связях с региональными властями. «Любовь Чистова раньше была, скажем так, в обойме прошлой власти. Она долгое время, вроде как, находилась во фракции „Единой России“. Благодаря ей в ХМАО утверждена медаль „Материнская слава“, которая ежегодно в День семьи вручается матерям, воспитывающим детей. Чистова внесла огромный вклад в развитие региона, поэтому вступление ее в ЛДПР очень сильно повысит рейтинг партии. Но, конечно, не факт, что она пойдет в какую-нибудь думу. Может в последний момент откажется от кресла депутата», — считает инсайдер.

Фото: Алексей Григорьев © URA.RU

Мэр Ханты-Мансийска был в ярости после протестов Навального

Поговаривают, что глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин был разъярен и сорвал все телефоны, когда в соцсетях появилось видео из Ханты-Мансийска, где группа молодых и не очень людей прошлась по улицам, скандирую протестные лозунги. «Для Ханты-Мансийска это нонсенс. Город чиновников, где все под колпаком, а уж тем более сторонники Алексея Навального, и тут вдруг такое. Это, кажется, был самый громкий, в прямом смысле, митинг в ХМАО из прошедших в среду. Когда Ряшину доложили о произошедшем, он даже не знал куда звонить и на всякий случай, позвонил всем — силовикам, в ФСБ, и, как говорят, даже собирался звонить губернатору, но потом передумал», — заключает инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.