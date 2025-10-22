Школьница отправилась из Березников в Пермь и перестала выходить на связь

Где пропавшая находится сейчас, никто не знает Фото: Илья Московец © URA.RU

На территории Прикамья разыскивают 16-летнюю девочку, которая 20 октября уехала из Березников в краевую столицу и перестала выходить на связь с родными. Эта информация распространяется в местных пабликах.

«Пропавшая уехала в Пермь утром. На протяжении дня она отвечала на звонки, однако после 21:00 перестала выходить на связь», — пояснил источник URA.RU в муниципалитете, знакомый с деталями произошедшего.

По сообщению родственников, к поискам уже подключились волонтеры и полиция. Семья подростка просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, немедленно сообщать об этом по телефонам 02 или 102. Редакция запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Приметы пропавшей: черная кожаная куртка, черные широкие штаны, белые кроссовки, бежевая шапка, пирсинг в носу. По словам инсайдера, перед отъездом школьница познакомилась с другой девочкой в интернете. Информация о возможных маршрутах передвижения также была передана правоохранителям.