Югорчанам из Сургута сделают перерасчет за грязную воду
Размер платы снизится в расчетных листках не ранее чем через месяц
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) жителям, которым поступала вода ненадлежащего качества, будет произведен автоматический перерасчет платы за ЖКУ. Об этом написали в telegram-канале администрации города.
«Жителям домов, куда поступала вода ненадлежащего качества, будет произведен перерасчет. Для упрощения процесса введен беззаявительный перерасчет», — написано в посте.
Порядок компенсации вводится на основании заключений технических служб «Горводоканала» с точностью до дня нарушения. Снижение размера платы отразится в расчетных листках не ранее чем через месяц после фиксации факта подачи некачественной воды.
Также на сайте «Горводоканала» создана специальная вкладка для электронных обращений по качеству воды с обратной связью. Ранее URA.RU сообщало, что Радужнинский городской суд обязал Югорский фонд капремонта выплатить более 200 тысяч рублей собственникам квартиры, пострадавшим от затопления в августе 2024 года.
