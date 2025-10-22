Логотип РИА URA.RU
Югорчанам из Сургута сделают перерасчет за грязную воду

22 октября 2025 в 05:50
Размер платы снизится в расчетных листках не ранее чем через месяц

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) жителям, которым поступала вода ненадлежащего качества, будет произведен автоматический перерасчет платы за ЖКУ. Об этом написали в telegram-канале администрации города.

«Жителям домов, куда поступала вода ненадлежащего качества, будет произведен перерасчет. Для упрощения процесса введен беззаявительный перерасчет», — написано в посте.

Порядок компенсации вводится на основании заключений технических служб «Горводоканала» с точностью до дня нарушения. Снижение размера платы отразится в расчетных листках не ранее чем через месяц после фиксации факта подачи некачественной воды.

Также на сайте «Горводоканала» создана специальная вкладка для электронных обращений по качеству воды с обратной связью. Ранее URA.RU сообщало, что Радужнинский городской суд обязал Югорский фонд капремонта выплатить более 200 тысяч рублей собственникам квартиры, пострадавшим от затопления в августе 2024 года.

