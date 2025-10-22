Югорчанам из Сургута сделают перерасчет за грязную воду

Размер платы снизится в расчетных листках не ранее чем через месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) жителям, которым поступала вода ненадлежащего качества, будет произведен автоматический перерасчет платы за ЖКУ. Об этом написали в telegram-канале администрации города.

«Жителям домов, куда поступала вода ненадлежащего качества, будет произведен перерасчет. Для упрощения процесса введен беззаявительный перерасчет», — написано в посте.

Порядок компенсации вводится на основании заключений технических служб «Горводоканала» с точностью до дня нарушения. Снижение размера платы отразится в расчетных листках не ранее чем через месяц после фиксации факта подачи некачественной воды.

