Цена BMW 850i Koenig Specials может превышать 25 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге заметили редчайший автомобиль BMW 850i в тюнинге от немецкого ателье Koenig Specials. Таких экземпляров было выпущено всего около 12 штук, сообщают автолюбители.

«Bmw 850i Koenig Specials 1/12 в мире — в Екатеринбурге!», — поделился очевидец в сообществе «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Модель создана на базе BMW 850i (E31), производившейся в начале 1990-х годов, и получила от ателье Koenig Specials полностью переработанный обвес — расширенные крылья, агрессивный передний бампер, фирменное заднее антикрыло и уникальные колесные диски. Все кузовные элементы изготовлены вручную.

Под капотом у Koenig Specials 850i 5-литровый двигатель V12, мощность которого увеличена с 300 до 450 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля превышает 300 километров в час.

