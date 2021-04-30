«Незыгарь» раскритиковал губернатора ЯНАО

Мнение политологов по этому вопросу разделилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проект строительства Северного широтного хода якобы уплывает из рук губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова из-за подпорченной коррупционными скандалами репутации. Критикует ямальскую власть популярный telegram-канал «Незыгарь».

«Глава региона Дмитрий Артюхов становится слишком токсичной фигурой, чтобы доверять ему столь статусный проект. Количество коррупционных скандалов, связанных с его подчиненными, растет как снежный ком», — пишут авторы канала.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что за подобной критикой стоят представители крупных федеральных корпораций или те, кто попал в проект по строительству Северного широтного хода, но недоволен условиями. «Но говорить о том, какая корпорация именно — не возьмется никто. И еще один момент — если Артюхова массово критикуют, значит, пока не удается снять — и значит, его позиции довольно сильны», — резюмировал Журавлев в разговоре с URA.RU.

Евгений Минченко: за атакой на Артюхова могут стоять несколько местных бизнесменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Большие игроки, которые вовлечены в проект СШХ, не используют анонимные telegram-каналы для своих интересов. Вопросы там решаются иначе, на встречах двух-трех человек», — поделился с агентством политтехнолог и автор рейтинга губернаторов Евгений Минченко. По его мнению, за атакой на Артюхова могут стоять несколько местных бизнесменов средней руки, которые раньше имели преференции от правительства, а теперь лишились их. «Это история старая, тянется еще со времен губернаторства Дмитрия Кобылкина», — считает Минченко.

Политолог Александр Белоусов также считает, что это лишь манипуляции, кроме того, он отмечает, что они не вредны губернатору ЯНАО, а, напротив, могут укреплять позиции Артюхова. «Критика по выдуманным поводам делает людей невосприимчивыми к критике по серьезным поводам», — рассказывает Белоусов.

Однако источник агентства, приближенный к властям ЯНАО, рассказал об еще двух возможных причинах информационной атаки на главу региона. «Его критикуют, потому что с 1 января прекращены контракты на пиар с разными площадками. Фактически сейчас такими методами губернатора подталкивают на заключаете новых контрактов. Однако есть и другая версия, что в информационной атаке замешена строительная компания, которая не может сдать во время ковидный госпиталь в эксплуатацию. Во время пандемии он согласовал им изменения в документах, а теперь опасность миновала, что повлияло как на требования, так и на сметы», — делится версиями собеседник.

С 1 января правительством ЯНАО прекращены контракты на пиар с разными площадками, говорят источники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Что думают о такой критике в правительстве региона, узнать не удалось. Оперативно ответить на запрос корреспондента там не смогли. Просьба прокомментировать обвинения была направлена и авторотам «Незыгаря», там так же не ответили.

Telegram-канал «Незыгарь» уже критиковал Артюхова за коррумпированных подчиненных. Тогда политологи предположили, что кто-то шлет определенные посылы в кабинеты власти ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало о задержании экс-директора департамента транспорта и руководителя ООО «Реском-Тюмень» по обвинению в хищениях более 920 млн рублей.