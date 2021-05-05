Зачем Марселю Марсо автомат, а нам — приметы и присказки

Рекомендации URA.RU на 6 мая

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Церемония открытия Фестиваля неправильного кино в ККТ Космос. Екатеринбург, мимы, клоуны
6 мая состоится премьера нового фильма с Джесси Айзенбергом о короле пантомимы Марселе Марсо и его роли в военной истории Фото:
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Нескучная афиша от URA.RU

Четверг встретим сразу несколькими премьерами — послушаем новый выпуск подкаста о действенности и вреде народных примет, заглянем на обед в Нью Йорк, посмотрим анонс дебютного фильма звезды Голливуда и оценим несколько громких кинопремьер в сети и на больших экранах.

Что сделать утром

Чтобы новый день стал успешным, сперва нужно надевать правый носок, а затем — левый, ни в коем случае не смотреться сразу в зеркало и расчесать волосы ровно 12 раз. Зачем нужны все эти уловки и кто придумал известные нам приметы — узнаем из нового выпуска подкаста студии Либо/Либо.

Что сделать днем

Посмотрите на самое точное изображение Нью-Йорка. Компания EarthCam сделала снимок панорамы Нью-Йорка с самым высоким разрешением зха всю историю. Об этом сообщает издание PetaPixel. Создание фотографии стало возможным благодаря новой роботизированной камере GigapixelCam X80. Разрешение изображения составляет 120 тысяч мегапикселей.

За обедом оцените трейлер режиссерского дебюта актера Кристофа Вальца, известного по «Бесславным ублюдкам» и «Джанго освобожденному» Квентина Тарантино. Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала официальный трейлер фильма «Худший брак в Джорджтауне» («Georgetown»). Фильм вдохновлен статьей The New York Times об авантюристе, который соблазнил богатую вдову старше себя, женился на ней, а через некоторое время женщина была обнаружена мертвой. Адаптацией истории занимался обладатель Пулитцеровской премии Дэвид Оберн.

Что сделать вечером

6 мая на большие экраны выходит биографический фильм «Сопротивление» с Джесси Айзенбергом в главной роли. Лента посвящена молодым годам великого французского мастер пантомимы Марселя Марсо во времена Второй мировой войны. Мы узнаем, как Марсель рисковал собственной жизнью, спасая невинных жертв нацистской Германии и как герой стал комиком, а комик — героем.

А еще на «Кинопоиске» вышел новый фильм Павла Лунгина «Эсав» по одноименной семейной саге Меира Шалева, современная версия библейской притчи об Эсаве и Иакове. В фильме снялись Юлия Пересильд, Харви Кейтель, Ксения Раппопорт, Шира Хаас и другие.

План на 7 мая мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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