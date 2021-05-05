Четверг встретим сразу несколькими премьерами — послушаем новый выпуск подкаста о действенности и вреде народных примет, заглянем на обед в Нью Йорк, посмотрим анонс дебютного фильма звезды Голливуда и оценим несколько громких кинопремьер в сети и на больших экранах.
Что сделать утром
Чтобы новый день стал успешным, сперва нужно надевать правый носок, а затем — левый, ни в коем случае не смотреться сразу в зеркало и расчесать волосы ровно 12 раз. Зачем нужны все эти уловки и кто придумал известные нам приметы — узнаем из нового выпуска подкаста студии Либо/Либо.
Что сделать днем
Посмотрите на самое точное изображение Нью-Йорка. Компания EarthCam сделала снимок панорамы Нью-Йорка с самым высоким разрешением зха всю историю. Об этом сообщает издание
За обедом оцените трейлер режиссерского дебюта актера Кристофа Вальца, известного по «Бесславным ублюдкам» и «Джанго освобожденному» Квентина Тарантино. Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала официальный трейлер фильма «Худший брак в Джорджтауне» («Georgetown»). Фильм вдохновлен статьей The New York Times об авантюристе, который соблазнил богатую вдову старше себя, женился на ней, а через некоторое время женщина была обнаружена мертвой. Адаптацией истории занимался обладатель Пулитцеровской премии Дэвид Оберн.
Что сделать вечером
6 мая на большие экраны выходит биографический фильм «Сопротивление» с Джесси Айзенбергом в главной роли. Лента посвящена молодым годам великого французского мастер пантомимы Марселя Марсо во времена Второй мировой войны. Мы узнаем, как Марсель рисковал собственной жизнью, спасая невинных жертв нацистской Германии и как герой стал комиком, а комик — героем.
А еще на «Кинопоиске» вышел новый фильм Павла Лунгина «Эсав» по одноименной семейной саге Меира Шалева, современная версия библейской притчи об Эсаве и Иакове. В фильме снялись Юлия Пересильд, Харви Кейтель, Ксения Раппопорт, Шира Хаас и другие.
План на 7 мая мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в