Путин изменил традиции выступления на Дне Победы

Речь президента на 9 мая в 2021 году оказалась самой длинной Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на 9 мая отступил от ряда привычных правил. В этот раз глава государства не только говорил необычно долго, но и впервые с 2000 года по-новому оценил масштабы международных угроз и готовность России к диалогу с внешним миром. Собеседники URA.RU в политтусовке разобрали сигналы, которые президент заложил в свое выступление.

Президент Путин 9 мая произнес самую длинную речь за все время своих выступлений на Парадах Победы, начиная с 2000 года. По объему с сегодняшним монологом главы государства (5 654 знаков, судя по стенограмме на официальном сайте Кремля) могут сравниться только речи 2020 года (5000 знаков), 2019-го (5 429 знаков), 2015-го (5 283 знака), 2005-го (5 371 знак). Интересно, что уникальной речь главы государства была не только по формату, но и по своей риторике.

Владимир Путин следил за парадом в окружении ветеранов Фото: Kremlin.ru

К примеру, если в 2015 году глава государства поблагодарил народы Великобритании, Франции, США за их вклад в Победу, то в этот раз Путин сделал акцент на том, что Советскому Союзу пришлось в одиночку противостоять немецкой агрессии. «В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море и в небе. Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли: за подмосковные поля, карельские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, волжские и донские степи», — сказал президент.

Еще один традиционный пункт речи — о современных угрозах — президент Путин значительно разнообразил различными примерами. В предыдущие годы глава государства обычно обозначал какой-то один вызов, стоящий перед мировым сообществом. С 2002 по 2005 год это был терроризм, с 2006 по 2007 — экстремизм, с 2012 по 2013 — внешнее вмешательство, в 2015 — попытки создания однополярного мира, в 2019 — искажение исторической правды. Однако в этот раз Путин говорил сразу о множестве проблем.

Владимир Путин назвал армию гарантией безопасности народа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — отметил президент.

Раньше после слов о мировых угрозах Путин каждый раз напоминал о готовности России к международному сотрудничеству в области безопасности, но в этот раз данный сигнал не прозвучал.

Вместо этого президент сделал акцент на отстаивании национальных интересов. «Россия последовательно отстаивает международное право, при этом будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому — доблестные Вооруженные Силы России, наследники солдат Победы. И конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей», — подчеркнул президент.

По мнению политологов, речь президента обращена и к внешней аудитории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый год президент Путин закладывает в свою речь сигналы, которые отражают современный контекст и «важны в настоящий момент», отметил в разговоре с URA.RU политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Ведущий эксперт «Центра политической конъюнктуры» Михаил Карягин отмечает, что сегодняшняя речь Путина «была более категорична, чем предыдущие». «Это реакция на обострение внешнеполитической ситуации», — объясняет он.

Бывший сотрудник администрации президента, политолог Дмитрий Журавлев подтвердил, что после событий на Украине в 2014 году («Майдан» и возвращение Крыма), подобные выступления стали для Путина одним из вариантов высказывания своей позиции внешнему миру (с 2015 года речи на 9 мая стали длиннее почти в два раза). По мнению эксперта, сегодняшняя риторика Путина свидетельствует о новой политике взаимоотношений с коллективным Западом.

«Если взять пример с тем, что СССР один шел к Победе, то ведь никто не отрицает, что помощь со стороны Европы была. С другой стороны, она пришла довольно поздно. То, что Путин выбрал второй вариант — это отражение сегодняшней обстановки дел. Мы все время призываем страны к диалогу, но его не возникает. Риторика президента говорит о том, что Москва будет более жестко отстаивать свои интересы, чтобы ее услышали», — резюмирует Журавлев.