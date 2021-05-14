Путин предупредил силовиков о новом конфликте с Украиной

Владимир Путин заступился за своего кума Виктора Медведчука Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Война на Украине

Арест лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука поставил Москву и Киев на грань полного разрыва отношений, считают эксперты. 14 мая президент РФ Владимир Путин в необычном формате выступил перед силовиками, послав сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что он совершает большую ошибку. Пророссийский политик Медведчук был одним из последних каналов связи между странами, и его устранение может привести к эскалации конфликта, отмечают политологи.

Владимир Путин 14 мая выступил с непривычно длинным публичным выступлением на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Обычно глава государства ограничивается на таких мероприятиях несколькими короткими фразами. Последним исключением было совещание 16 октября 2020 года по договору с США о стратегических наступательных вооружениях. Сегодня Путин посвятил почти четыре минуты событиям на Украине и, в частности, уголовному преследованию Виктора Медведчука (13 мая был отправлен под домашний арест по делу о госизмене).

Президент провел совещание с постоянными членами Совбеза в необычном формате Фото: Kremlin.ru

«Судя по всему — и это очень печально, — Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — сказал Путин.

В своей речи президент напомнил о закрытии украинских телеканалов «112 Украина», ZIK в феврале (СМИ относят их к Медведчуку) и возмутился избирательностью украинских властей в своих обвинениях. Путин подчеркнул, что многие украинские высокопоставленные политики работают в России, и «это считается нормой».

По мнению президента, украинские власти зачищают политическое поле Фото: Kremlin.ru

«То есть решения явно политические и избирательные, направлены только на одно — зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией. Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — заявил Путин.

Тот факт, что президент говорит на Совбезе об «одном из украинских политиков — беспрецедентная вещь», сказал «URA.RU» политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Ознобищев. «Понятно, что глава государства не раз говорил на Совбезе о различных президентах, но не помню, чтобы он обсуждал просто политика. Поскольку это делается публично, это можно считать сигналом Украине: „не трогайте Медведчука“. Москва настроена активно поддерживать Медведчука и не позволять противоправные действия в его сторону», — считает Ознобищев.

Медведчук, добивающийся нормализации отношений Киева и Москвы, по сути, является последним каналом связи между Россией и Украиной, считает политолог Максим Жаров.

Украинский политик, к примеру, в 2019 году сообщал, что занимался переговорами по Донбассу. А президент Украины Владимир Зеленский перед избранием обещал прекратить его участие в этом. В случае удаления Медведчука с политической арены, диалог между Киевом и Москвой будет подорван, добавил Жаров.

Медведчук (слева) участвовал в переговорах по Донбассу Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

«Если „Оппозиционная платформа — За жизнь“ будет запрещена в связи с приговором Медведчуку, то на Украине не останется сил, с которыми контактирует Кремль, которые могут поддержать его позицию по нормандскому формату, по минским соглашениям. Не останется людей, которые готовы заявлять, что нужно находить компромисс. Произойдет обострение двусторонних отношений между странами. Это воспринимается как угроза, которая может даже привести к очередной эскалации военного конфликта», — сказал эксперт.

Директор «Института новейших государств» Алексей Мартынов согласился, что у Медведчука «тесные связи с российскими коллегами». «[С 2002 по 2005] он руководил администрацией президента Леонида Кучмы, [который сохранял дружеские отношения с Россией]. Более того, он почти родственник Путина — тот крестил дочь Медведчука в 2004 году», — объяснил Мартынов. Без Медведчука на Украине значительно усилятся антироссийские настроения, поскольку исчезнет «хоть какое-то многообразие в политическом пространстве» страны, добавил доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

Владимир Зеленский еще до избрания обещал лишить Виктора Медведчука статуса переговорщика Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Арест Медведчука также может стать рычагом давления на Россию со стороны Запада, считает гендиректор «Института политических исследований», кандидат политических наук Сергей Марков. По его мнению, не исключен вариант, при котором освобождение кума Путина станет элементом торга. «На Западе считают, что Путин очень хорошо относится к Медведчуку, считает его своим приятелем. Поэтому уже есть точка зрения, что Вашингтон хочет взять Медведчука „в заложники“, чтобы обменять на Алексея Навального [блогер, отбывает срок по делу о мошенничестве]», — полагает Марков.