Инсайды ЯНАО: мэр не справляется со свиньями

Сегодня основатель Tesla Илон Маск допустил открытие своего завода в России Коллаж: URA.RU

Софт для родительского контроля, закупаемый властями ЯНАО, может оказаться невостребованным. А еще один из мэров пытается помочь животным, другого они выводят из себя, третий вовсе устраняется от дел. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете о том, как перехитрил журналистов влиятельный силовик и почему охранники «Газпрома» вынуждены покупать вагончики за собственные деньги.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Власти ЯНАО закупят ненужный софт для смартфонов

Собеседники в правительстве ЯНАО рассказывают о недоумении, которое появилось у специалистов по поводу заявлений губернатора Дмитрия Артюхова о закупке лицензионных программ для «родительского контроля». «Мотивы, которые двигали главой региона, понятны. И то, что исполнителем назначили департамент образования во главе с Мариной Кравец — тоже логично. Но неужели нельзя было подключить к вопросу департамент информационных технологий и связи (ДИТиС)? Подчиненные Кирилла Албычева смогли бы объяснить, что в смартфонах на „андроиде“, к примеру, можно настроить практически все функции контроля и без закупок софта», — недоумевают инсайдеры.

Слухачи полагают, что родителей нужно не только программами контроля снабжать, но и обучать, как всем этим пользоваться, а главное — зачем. Многие родители позволяют детям пользоваться гаджетами бесконтрольно и не видят смысла в ограничениях — хотя бы потому что дети разбираются в современных технологиях настолько, что быстро находят способ, как обойти барьеры.

Подорога отдувается за предшественников

Александру Подороге поручена незавидная роль Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Источники во властных структурах обсуждают, как замгубернатора ЯНАО Александр Подорога вынужден отвечать за состояние дороги Салехард — Надым, хотя курировать отрасль стал после сдачи отрезка пути в эксплуатацию. «Выглядит, будто из него сделали „мальчика для битья“. Отдали все медиаплощадки и отправили выступать с оправданиями, почему „трасса века“ так и осталась „зимником“, поплывшим с наступлением тепла», — рассказывают собеседники.

В итоге ямальцы вынуждены слушать интересные истории про то, что плиты намеренно не укладывались, чтобы отследить поведение грунта или про то, что строительство велось по данным исследований 2000 года, а климат за это время поменялся. У специалистов эти рассказы вызывают только улыбку, говорят инсайдеры.

Свидлов пожертвовал подчиненными ради сына

В политических кругах ЯНАО рассказывают, что глава окружной Счетной палаты Владимир Свидлов до последнего момента колебался, озвучивать ли ему разгромные итоги года перед депутатами заксобрания в своем последнем докладе. «Сейчас никто уже не сомневается, что уходящий глава „счетки“ приготовил два доклада: „жесткий“ и „нормальный“. Еще накануне заседания парламента все были уверены в выборе „жесткого“ варианта, однако он не состоялся — Свидлов почему-то выбрал отчет, в котором все было гладко. Да, нарушения были озвучены, но они не были настолько критичны, чтобы вызвать бурю среди высших чиновников и депутатов», — поделились инсайдеры.

Собеседники полагают, что теперь у аудиторов будут проблемы: Свидлов пожертвовал их карьерами ради сына, занимающего пост замглавы Тазовского района. У Семена Свидлова есть все шансы пойти на повышение, если его шеф Василий Паршаков изберется в Тюменскую облдуму.

Титовский накажет подчиненных за собачий приют

Алексей Титовский грозит подчиненным карами Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

В мэрии Салехарда рассказывают, что глава города Алексей Титовский крайне недоволен работой своих заместителей. «Поводом для претензий стал приют для бездомных животных, переданный в этом году благотворительному фонду „Дорога домой“. Приют не достроен, недооснащен, территория не благоустроена. Нет холодильников, мест хранения корма, крыша течет, под полом вода стоит. Титовский еще в начале года поставил задачу своему заму по ЖКХ Алексею Пекарю решить все вопросы, однако учреждение до сих пор не может полноценно функционировать», — делятся инсайдеры.

По словам собеседников, в приюте нет условий для выполнения его основных задач — вакцинации, стерилизации, чипирования. Говорят, что мэр уже напрямую указал и Алексею Пекарю, и начальнику УЖКХ Салехарда Сергею Кучеру, чтобы те устранили недостатки до конца мая, в противном случае чиновники получат взыскания с максимальным лишением премий.

Мэра Лабытнанги разозлили свиньи

Инсайдеры на местах поговаривают, что свиньи, свободно разгуливающие в небольшом лесу в черте города, сильно ударили по репутации мэра Лабытнанги Марины Тресковой. «Она была в ярости, когда эта информация попала в СМИ, а потом еще и разошлась по всем возможным пабликам, городским и окружным. Она в прошлом году воевала с этими свиньями и фермером, которому они принадлежат. В прошлый раз Трескова красиво решила проблему, целый участок земли вдали от домов подарила под ферму для свиней. А в этом году они опять портят настроение и репутацию мэру», — болтают злые языки.

Глава Пурпе отстранился от дел

Мэру Губкинского Андрею Гаранину пока не до нового района Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Инсайдеры, приближенные к мэрии Пурпе, утверждают, что глава поселка Александр Сирицен якобы расслабился после решения присоединить поселок к Губкинскому и вообще перестал заниматься проблемами своей территории. «В поселке совершенно ничего не делают, дороги в ужасном состоянии, на жалобы жителей власти не реагируют. Создается впечатление, что местная администрация застыла в ожидании нового барина, который приедет и все решит», — сообщают с мест.

Если до принятия решения власти как-то шевелились, то сейчас полный швах, говорят в поселке. А у Губкинского, как выяснилось, времени на Пурпе нет — там глава города Андрей Гаранин занят собственными проектами благоустройства, в которые новая территория включена не была.

Проекты благоустройства завершают слишком быстро…

Слухачи, приближенные к окружным властям, говорят, будто все проекты по формированию городской среды подозрительно быстро реализуют, что не свойственно местному самоуправлению. «Не успевает закончить голосование по проекту благоустройства, как уже и фундамент кладут, и стройку начинают. Складывается впечатление, что проекты были выбраны заранее, причем те, на которые не нужно слишком тратиться. Очередной отмыв денег», — уверены инсайдеры.

Слухмейкеры добавляют: формирование комфортной городской среды имеет федеральное значение, поэтому губернатор Дмитрий Артюхов дал задание главам муниципалитетов не затягивать с вопросом. Региону, как обычно, надо быть «впереди планеты всей», поэтому и устроили гонку муниципалитетов, утверждают собеседники.

…, но туризм муниципалитетам не интересен

Этнотуризм, который предложили развивать центры нефтегазодобычи, вызвал иронию в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Источники, близкие к департаменту молодежной политики и туризма ЯНАО удивлены, что на конкурс туристических проектов из крупных муниципалитетов поступило слишком мало заявок, а то что есть — составлено на «отвяжись». «Проекты составлены на скорую руку и не имеют никаких шансов как-то поднять туризм в регионе. В Новом Уренгое, например, ощущение, что заявки спешно составляли подчиненные мэра Андрея Воронова. Достаточно посмотреть, что там. Глэмпинг? Просто модное направление выбрали. А этнотуризм? Он здесь вообще не актуален! Кто поедет в город вахтовиков за этнотуризмом?» — недоумевают инсайдеры.

При этом сами чиновники на местах говорят о том, что в городах якобы был отбор претендентов на губернаторские гранты. А этого не может быть. «Кого они там отбирали, если это окружной конкурс? Так бы и сказали, что просто никому не хочется этим заниматься», — говорят в профильном департаменте.

Депутат Пушкарев переборщил с пиаром

Источники в политической тусовке рассказывают, что действующий депутат Госдумы от ЯНАО и кандидат на праймериз «Единой России» в Тюменскую облдуму Владимир Пушкарев очень неграмотно поступил с рекламой собственной персоны. «Политик решил пропиариться на обращении граждан, во дворе которых строители закапывали мусор. Депутат бурно отреагировал на это на своей странице в соцсети „Вконтакте“. А после того, как он это сделал, в группе проекта „Будущее Арктики“, где Пушкарев является координатором, появился материал, что политик будет бороться с беспределом. Реклама была проплачена и сейчас надоедает пользователям в соцсетях», — делятся инсайдеры.

Силовиков принуждают к вакцинации

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инсайдеры в силовых структурах рассказываю, что временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по ЯНАО Сергей Терехин и начальник окружного УМВД Сергей Костенко в приказном порядке заставляют своих подчиненных ставить прививки от коронавируса. «Отказаться нельзя. Просто в ультимативной форме требуют и все. Всем начальникам управлений этих силовых структур поставили задачу, поэтому руководители беспощадно трясут остальных правоохранителей. Угроза одна — будут сокращать отпуска. То есть, те, кто приезжают, вынуждены будут сокращать время своего отдыха на 14 дней, чтобы отсидеть карантин. При этом не имеет значение, отрицательный тест на ковид или длительность отпуска 10 суток», — делятся инсайдеры.

Росгвардейцам дадут заработать на охране школ…

Слухачи в силовых структурах рассказывают, что ямальские структуры Росгвардии, занимающиеся охранной деятельностью, рассчитывают на увеличение заказов. «После трагедии в Казани говорят, что все образовательные учреждения обяжут заключать договоры с ФГУП „Охрана“ Росгвардии. Это означает не только, что в бюджетах будут заложены средства на оплату услуг охраны, но и то, что придется расширять штаты военизированных подразделений — все идет к тому, чтобы на объектах постоянно находился охранник, а не просто тревожная кнопка у сторожа была», — делятся инсайдеры.

Исходя из этого, директору ямальского филиала ФГУП «Охрана» Байраму Байтищеву уже негласно поручено проработать вопрос, набора людей на случай, если распоряжение сверху все-таки поступит. Система, как рассказывают слухачи, уже была отработана в МВД в конце 90-х и начале «нулевых», когда «вохровцы» охраняли чуть не каждый второй объект, в том числе школы и детсады. В отличие от расплодившихся ЧОПов это давало реальные гарантии безопасности, рассказывают источники.

Охранники сами вынуждены покупать вагончики-балки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, а охранники «Газпрома» скидываются на рабочие места

Инсайдеры в ямальских структурах «Газпрома» рассказывают, что охранникам на объектах минувшей зимой за свой счет пришлось оборудовать рабочие места. «Особенно этот бардак процветает в местном „Газпром трансгазе“. Казалось бы, богатая организация, которая всегда соблюдала трудовое законодательство. А тут даже рабочие места людям оборудовать не могли. Те, чтобы не замерзнуть, были вынуждены скидываться себе на вагончики-балки. Просто чудеса — сам себе приобретаешь рабочее место, сам его оборудуешь, сам там и трудишься», — недоумевают инсайдеры

По словам собеседников, достоверно известно, что вагончики покупали для себя охранники газораспределительных станций (ГРС) в Аксарке, Лабытнанги, Обской. Люди вынуждены тратиться из своего кармана — замерзнуть на работе в «солидной конторе с хорошей зарплатой» терять никто не хочет, а руководство от вопроса устранилось: «Вам надо вагончики, вы их и ставьте».

Силовик обманул журналистов

Поговаривают, что начальник отдела пропаганды УГИБДД по ЯНАО Максим Собянин прячется от журналистов, которые задают неудобные вопросы. «Собянину надоели звонки корреспондентов неправительственных СМИ с неудобными вопросами, вот он и придумал интересный план: всем сказал, что выходит на пенсию, спокойно ушел в отпуск, якобы с последующим увольнением. Никто и думать не мог, что официальное лицо пойдет на такой обман, а Собянин спокойно вернулся на службу и продолжает работать в том же статусе», — рассказали инсайдеры.

Полицейский не учел факта, что округ небольшой и такие фокусы быстро всплывают наружу: «Лучше бы просто отказался общаться, чем так врать», говорят слухачи. Собеседники уверены: теперь, даже если Собянин и будет комментарии давать, ему мало кто поверит — медиа обманов не прощает.

Перевозчик использует опасный транспорт

Владелец подушек рассчитывает дотянуть до появления моста Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Инсайдеры в бизнес-тусовке ЯНАО рассказывают, что два судна на воздушной подушке, которые использует ИП Думанищев для перевозки пассажиров на переправе Салехард-Лабытнанги, требуют замены, а заместитель директора предприятия Александр Григорьев никак не реагирует на сообщения пилотов, управляющих этим транспортом, о проблемах. «Подушки все чаще стали ломаться, каждая поломка сказывается на сроке эксплуатации, но новых не покупают, этого даже в планах нет, будут выжимать из этих последнее. И не важно, что с каждым годом суда ломаются все чаще и перевозка людей на это время либо осложняется, либо становится вообще невозможна. У предприятия ИП Думанищев их всего две».

Поговаривают, что сам директор предприятия Александр Думанищев считает, будто смысла в покупке новых «подушек» нет. Якобы летом есть паромы, зимой — ледовая переправа, катера нужны лишь в межсезонье, а там, глядишь — и мост будет построен.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.